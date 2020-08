Bidens ledning stabilare än Clintons 2016

USA-valet 2020

Den 12 augusti hade Demokraternas presidentkandidat Joe Biden på nationell nivå stöd av knappt 50,6 procent av väljarna, jämfört med sittande presidenten Donald Trumps stöd på 42,5 procent, enligt webbsidan Fivethirtyeights opinionssammanvägning. Vid samma period 2016 hade Hillary Clinton på nationell nivå stöd av knappt 45 procent av väljarna mot Donald Trumps 37,7 procent.

Båda Demokraternas kandidater hade alltså en fördel på runt åtta procentenheter över Donald Trump under samma period. Trots detta förlorade Hillary Clinton presidentvalet knappt tre månader senare. Som bland annat CNN och Fivethirtyeight kunnat rapportera om i maj respektive juli är dock Joe Bidens övertag betydligt stabilare än vad Hillary Clintons var.

Joe Biden har konsekvent haft ett större väljarstöd än Donald Trump under 2020, medan Hillary Clintons ledning över Trump svajade upp och ned under våren och sommaren 2016. Under en period i juli 2016 hade Donald Trump faktiskt högre väljarstöd än Clinton i mätningarna. Joe Bidens övertag är i år betydligt mer stabilt.

Biden har dessutom ett högre väljarstöd än vad Clinton hade. Joe Bidens väljarstöd har konsekvent sedan slutet av april legat på runt eller precis under 50 procent.

Men det är inte nödvändigtvis den som får högst väljarstöd i USA:s presidentval som vinner valet. Donald Trump vann valet genom att få fler röster, i flera fall med mycket små marginaler, i en serie delstater som Barack Obama tidigare vunnit. Bland de delstaterna återfinns Pennsylvania, Wisconsin och Michigan som inför valet ses som delstater där Joe Biden måste vinna.

Skulle Biden vinna dessa tre delstater, utan att vinna några andra delstater Donald Trump vann 2016, skulle det räcka för en knapp valseger. Flera statistiska modeller från bland annat Fivethirtyeight och The Economist ger Biden mellan 70 och 85 procents chans att vinna dessa tre delstater utifrån dagens opinionssiffror. Trump är dock långt ifrån borträknad. Fivethirtyeight ger Biden nästan samma chans att vinna valet, 72 procent, som man gav Hillary Clinton på valdagen 2016. Då ansågs Clinton ha 71 procents chans att vinna.

Läs också: Här står slaget om USA – ska Joe Biden lyckas vända sin hembygd?