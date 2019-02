Den 19 februari 2017 googlar fler amerikaner efter Sverige än någonsin tidigare. ”Sverige terrorism”, ”Vad hände i Sverige”, ”Sverige incident” hör till de sökord som skjuter i höjden.

Den plötsliga ökningen kommer direkt efter att USA:s president Donald Trump under ett kampanjtal i Melbourne, Florida, berättat om ”vad som hände i går kväll i Sverige”. Uttalandet, som väckte stor uppmärksamhet i Sverige, refererade med största sannolikhet till ett reportage om Sverige som sänts i Tucker Carlsons show på tv-kanalen Fox News dagen innan.

Men vad har hänt sedan dess med Sverigebilden? DN har analyserat vilka budskap och bilder av landet som fått stor spridning på sociala medier sedan dess, på flera olika språk. Genomgången visar att Sverige i överlag skildras positivt, ibland till en sådan grad att överdrifter och rena felaktigheter fått stor spridning. De överlägset populäraste händelserna som rör Sverige handlar inte om invandring, kriminalitet eller flyktingar – utan om älgar, omhändertagande av skräp och generös föräldraledighet.

Svenskarnas sätt att hantera sina sopor väcker särskild uppmärksamhet i engelskspråkiga länder, och är ett av de ämnen som fått allra mest delningar på sociala medier överlag. ”Vi borde bränna vårt skräp som Sverige gör”, skriver medieföretaget ATTN när de publicerar en video som jämför Sveriges och USA:s avfallshantering i mars 2018. Videon, som med versaler beskriver hur Sverige ”till och med importerar skräp från andra länder”, har delats över en halv miljon gånger.

Och ska man tro en stor mängd filmer som setts av miljoner människor har Sverige fått en ny folkrörelse. Den påstådda folkrörelsen kallas ploggning och går i grunden ut på att kombinera joggning med skräpplockning. Grundaren till fenomenet, Erik Ahlström, började plogga i Stockholm för ungefär två år sedan. I dag hinner han knappt svara på alla intervjuförfrågningar som kommer från internationella medier, trots att han nekar till att ploggning skulle vara en stor folkrörelse.

I Sverige är knappast ploggning en välkänd aktivitet, men sedan februari 2017 har över 1.000 internationella Facebookinlägg som nämner orden ”ploggande” och ”Sverige” publicerats. Samtidigt har människor i flera olika länder börjat plogga.



Rickard Aspegren och Sofia Melander utövar fenomenet ploggning – motionslöpning som kombineras med att plocka skräp. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Myndigheten Svenska institutet har genomfört en stor studie där man analyserat diskussionerna om Sverige på sociala medier under 2017. Där framgår att de omnämningar av Sverige som skedde på spanska var relativt sett minst negativa. DN:s data stärker den bilden. Förutom sport handlar de artiklar och videoklipp som fått störst spridning i spansktalande länder om återvinning och Sverige som välfärdsstat.

Ett klipp från en Facebooksida med virala filmer handlar om hur Sverige experimenterar med sex timmars arbetsdag och hur resultaten ”är otroliga”. Videon, som delats nära 130.000 gånger ger intrycket av att Sverige infört sex timmars arbetsdag brett, trots att den typen av pilotprojekt, där anställda går ned till sex timmars arbetsdag fast med bibehållen lön, enbart skett på ett fåtal enheter i ett fåtal kommuner. Redan 2015 fick The Local och Metros Viralgranskaren dementera den typen av påståenden.

Ett annat falskt påstående som under 2017 och 2018 fick blev omdiskuterat i Spanien och Latinamerika var att Sverige skulle ha infört ett särskilt bidrag för mor- och farmödrar som tar hand om sina barnbarn. Påståendet, som dementerades av Sveriges ambassad i Spanien redan 2017, fick enligt den argentinska faktakollsorganisationen Chequado genom en enskild artikel nära två miljoner gillningar, delningar och kommentarer i maj 2018. Sant är dock att mor- och farföräldrar kan vabba och på så sätt få pengar för att ta hand om ett barn.

De ämnen på arabiska om Sverige som väckt mest engagemang skiljer sig något från övriga världen och handlar framför allt om Sverige och Islam.

Ett typexempel är berättelsen om fotbollsmålvakten Ronja Andersson som konverterade till islam 2018 och som lett till stora reaktioner på Facebook i arabisktalande länder.

Även förra höstens DO-beslut om att det var diskriminerande av en arbetsgivare att avbryta en rekrytering för att den sökande inte tog en man i hand fick hundratusentals delningar. Många av de spridda inläggen kommer från Sverigebaserade sidor som skriver på arabiska för en internationell publik.

Svenska fotbollsspelande 19-åringen Ronja Andersson i Uppsala har konverterat till islam – vilket uppmärksammats stort i arabvärlden. Foto: Jonas Lindkvist

Sverigebilden är förstås inte odelat positiv. DN kunde i juni förra året visa hur de mest spridda ungerska inläggen om Sverige gav en i princip odelat negativ bild av Sverige som präglat av invandring och kriminalitet. Liknande tendenser går att se på Kinas motsvarighet till Twitter, Sina Weibo.

Enligt webbsidan What’s on Weibo, som rapporterar om trender på kinesiska sociala medier, var ämnena ”Svenska turister utsatta för övergrepp av svensk polis” och ”Svensk förolämpande tv-show” tillsammans det 18:e mest populära samtalsämnet på Sina Weibo, med nära en halv miljard aktiva användare, under 2018.

Hashtaggarna syftar på den diplomatiska kris mellan Sverige och Kina som utlöstes av att tre kinesiska turister avvisades från ett vandrarhem i Stockholm i september förra året. Det som verkligen satte ämnet på kartan i Kina var dock komikern Jesper Rönndahls inslag om Kina som sändes i satirprogrammet Svenska nyheter. I inslaget, som presenterades som en informationsfilm och som Rönndahl påstod sig ha publicerat på Youku, Kinas motsvarighet till Youtube, varnades kinesiska turister från att bajsa utomhus. Inlägg om SVT-inslaget har fått över 200 miljoner visningar på Weibo, visar DN:s genomgång.

En skärmdump ur det av Kina hårt kritiserade programmet. Programledaren Jesper Rönndahl i bild. Foto: SVT

Det finns även en stor grupp spridda inlägg och artiklar, ofta på engelska, som fokuserar på negativa konsekvenser av Sveriges flyktingmottagande. Inläggen har i vissa fall fått en relativt omfattande spridning, men sällan i den utsträckning som positiva nyheter om Sverige fått. DN har tidigare kunnat berätta hur bland annat videoklipp och artiklar som felaktigt påståtts visa sharia-demonstrationer eller som hävdat att TV4 ställt in ett julprogram på grund av islam väckt stort engagemang internationellt.

När den här typen av material sprids följer ofta ett tydligt mönster som bland annat beskrivits av Paul Rapacioli, grundare av nyhetssajten The Local, i boken ”Sverigebilden – om journalistik och verklighet”. Ofta börjar det med att en händelse i Sverige beskrivs av en lokaltidning som plockas upp av populistiska och högerextrema sajter. Därefter sprids händelsen av högerpopulistiska amerikanska eller europeiska sajter eller av ryska propagandakanaler som Sputnik. Omfattningen blir ändå i slutändan begränsad, om inte händelsen även tas upp av stora breda internationella sajter som Mail online. Det ursprungliga innehållet är sällan falskt, men händelserna tas ur sitt sammanhang och beskrivs med hårdare ord i samband med att sajter av mer propagandamässig natur skriver om dem.

De mest spridda inläggen av den typen publicerades i samband med Donald Trumps ”Last night in Sweden”-uttalande, särskilt efter att stenkastning mot poliser ägt rum i Stockholmsförorten Rinkeby bara dagar efter Trumps tal. ”Det där var genant”, skrev den konservativa politiska kommentatorn Steven Crowder och syftade på händelserna i Rinkeby den 21 februari 2017, i ett inlägg som nästan delats 100.000 gånger.

Några mer stillsamma händelser och berättelser från vårt land har också blivit omtalade över världen. Den vita älgen Ferdinand filmades när han tog sig ett bad och blev därefter världskänd under 2018. Med största sannolikhet är vita älgen det Sverige-fenomen som väckt mest engagemang under 2017 och 2018. Sedan februari 2017 förekommer älgen i över 1.000 Facebookinlägg, som i sin tur fått över en miljon kommentarer, reaktioner och delningar. Filmen, tagen av Hans Nilsson, har setts åtminstone 85 miljoner gånger totalt bara på Facebook.

Men har bilden av Sverige överlag fått sig en törn under de senaste åren och i synnerhet efter ”Last night in Sweden”? Förmodligen inte, enligt Svenska institutet. Enligt Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet, uppgav 30 procent av amerikanerna att de fått en mer positiv bild av Sverige under 2017, bara fem procent angav att de fått en mer negativ bild. Man har heller inte kunnat se genomgripande förändringar i andra länder.

– Snarare kan vi se att man i många länder anger att man får en mer positiv bild av Sverige, vilket vi pekar på i vår årsrapport för 2018. Å andra sidan publicerades en hel del artiklar och kommentarer på sociala medier om Sverige i samband med Trumps uttalande och som uteslutande handlade om brottslighet och liknande i Sverige – stundtals faktabaserat och korrekt, men också ofta tämligen onyanserat. En ökning av den här typen av narrativ – där våld och brottslighet är i centrum – har ökat sen flyktingkrisen 2015/2016, säger Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet.

Så har DN gjort genomgången DN har genom verktyget Crowdtangle tagit fram alla inlägg på Facebook som nämner ”Sverige”, ”Svenska” och ”Svensk” på bland annat arabiska, spanska, engelska, ryska och japanska. Inläggen har sedan sammanställts utifrån vilka inlägg och ämnen som fått mest gillningar, kommentarer och delningar. Samtidigt har inlägg om sport sorterats bort. För inlägg på kinesiska har DN gått igenom alla ”ämnen”, som ungefär motsvarar hashtaggar, på sajten Seina Weibo som innehåller Sverige och sorterat ämnena utifrån antalet visningar och antalet unika inlägg. Visa mer

Vad säger de egentligen?

Tre spridda inlägg och filmer om Sverige i världen.

1. Att springa och plocka skräp är en ny svensk trend

■ Postat av: Green Matters, en amerikansk nyhetssajt med fokus på miljöfrågor.

■ Vad sägs egentligen i filmen? ”En ny idrottstrend från Sverige ger din träning en miljövänlig twist. Det kallas ploggning och är hälften joggning och hälften skräpplockning. Allt du behöver är en påse för skräpet och dina löpskor. Grupploggning har blivit stort och människor städar nu upp på gatorna tillsammans med vänner, familj och till och med husdjur.”

■ Verkligheten bakom: Ploggning finns i Sverige – men är en ganska marginell företeelse.

– Vi har kanske satt upp ungefär 200 evenemang sammanlagt, säger Erik Ahlström, initiativtagare och grundare av fenomenet.

2. Sex timmars arbetsdag är en supersuccé

■ Postat av: Mentes Curiosas, en argentinsk sajt och Facebooksida med fokus på virala klipp och nyheter.

■ Vad sägs egentligen i filmen? ”Sverige har officiellt bytt till sex timmars arbetsdag. Många företag har redan minskat sin arbetstid med bibehållen lön. Resultatet? Produktiviteten per timme ökade. Arbetare spenderade mycket mindre tid på sociala medier. Sjukfrånvaron har minskat. Med andra ord kunde de anställda utföra samma mängd arbete på sex timmar som på åtta. Och anledningen till det är enkel, en glad arbetare är en bättre arbetare.”

■ Verkligheten bakom: Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön har bland annat testats på äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning i Järfälla, men är inte svensk normalarbetsdag.

3. Far- och mormödrar är föräldralediga med sina barnbarn

■ Postat av: El Club de los Libros Perdidos, en spanskspråkig sajt med fokus på påstått inspirerande nyheter.

■ Vad sägs egentligen i texten? ”Sverige betalar ut lön till mor- och farmödrar som tar hand om sina barnbarn på arbetsdagar. Detta genom ett nytt pilotprogram som börjat implementeras. Kvinnorna får ut 100 euro extra i pension, allt de behöver göra är att ta hand om sina barnbarn på heltid under veckodagarna. Syftet med initiativet är att öka kvinnors sysselsättningsnivå. Pilotprogrammet kommer först genomföras i Stockholm och Dalarna.”

■ Verkligheten bakom: Något sådant pilotprogram har inte existerat. Däremot kan mor- och farföräldrar få ersättning för att vabba barnbarn.