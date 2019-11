Bildspecial: Spåren från det delade Tyskland

Foto: Lars Lindqvist, Alamy

I centrala Berlin börjar staden vakna, gatan sopas och morgonpendlare skyndar förbi Checkpoint Charlie som var en av de mest kända gränsövergångarna mellan Öst- och Västberlin. Nu är det en plats dit turister vallfärdar. Den 23 augusti 1961 tog de amerikanska truppernas pansarvagnar över gatan och ockuperade gränsen vid Friedrichstrasse.

Foto: Lars Lindqvist, Volkmar Hoffmann/TT

Dagens Berlinbor skyndar förbi Bernauer Strasse. 1966 lekte tre pojkar med leksaksvapen framför muren.

Foto: Lars Lindqvist, TT

Försoningskyrkan på Bernauer Strasse finns inte längre kvar i sin ursprungliga form. Kyrkan sprängdes 1985 eftersom den ansågs vara ett säkerhetshot av den östtyska regeringen då den låg i den så kallade dödsremsan, ingenmansland mellan de två olika länderna. I dag finns ett minneskapell över kyrkan och över de som dog i flykten mellan öst och väst. Den 9 november, på dagen trettio år sedan muren föll, kommer Tysklands förbundskansler Angela Merkel delta i en andakt i kapellet.

Foto: Lars Lindqvist, TT

En ölfestival öppnar snart sina tält för besökarna och en konstgjord pulkabacke har byggts upp på Potsdamer Platz. I bilden från 1962 ser man pansarhindren vid muren som skulle förhindra tyskarna att ta sig mellan länderna.

Foto: Lars Lindqvist, TT

Vid Bernauer Strasse står delar av muren kvar som minnesmärke. Under tiden då muren byggdes användes den här platsen som flyktväg för de som inte ville stanna på östsidan. De som ville rymma tog sats och hoppade från fönstren och taken från husen bakom muren och över till västsidan. Fönstren murades dock snart igen och taken försågs med taggtråd. I dag är husen rivna.

Foto: Lars Lindqvist, Joachim Jung/TT

I dag är korsningen mellan Bernauer Strasse och Schwedter Strasse vältrafikerad. Precis här träffades ett par med en liten pojke den 12 augusti 1961. Kvinnan, som står på den östtyska sidan, har lyft sin son över taggtråden för att ge honom frihet i väst hos sin man som står på andra sidan. De vet att de kanske aldrig får träffa varandra igen och kvinnan torkar sina tårar. Senare byggdes muren där taggtråden går mellan paret.

Foto: Lars Lindqvist, Günter Bratke/TT

Vid gränsstationen på Fredrichstrasse finns skyltarna fortfarande kvar. ”Nu lämnar du den amerikanska sektorn” upplyser de sin omgivning. Inför trettioårsdagen samlas flera olika tv-team på platsen för att göra inslag om murens fall. Den 24 augusti 1961 blickade amerikanska soldater från den västra sidan över gränsen där Folkpolisen från öst blickade tillbaka.

Foto: Lars Lindqvist, Peter Leibing/TT

En vägg i ett bostadsområde har målats med graffiti. Det var här Conrad Schumann, en soldat från Östtyskland, blev känd för sin rymning från öst till väst den 15 augusti 1961. Schumann arbetade som gränsvakt vid Bernauer Strasse när gränsdragningen ännu inte var mer än en taggtråd. Vid ett obevakat ögonblick tog han språnget över taggtråden och flydde. Fotografen Peter Leibing tog bilden som senare blivit en symbolbild för Kalla kriget.