Hold up, Go Slow, Bumper to Bumper – invånarna i Lagos tycks ha lika många ord för trafik som inuiterna sägs ha för snö. Plågsamma köer som tar många timmar att ta sig igenom får morgonrusningen på Essingeleden i Stockholm att blekna i jämförelse och de har varit en del av vardagen för stadens över 20 miljoner invånare under de senaste decennierna av våldsam urbanisering. Varje dag växer stadens invånarantal med 1.500 personer och i dag rullar runt två miljoner fordon på dess gator.

– Delstaten har börjat bygga ut den spår- och vattenbundna trafiken men fortfarande sker runt 90 procent av alla resor med motorfordon på vägarna. Då växer trafikstockningarna till höger och vänster. Det blir inte bättre av att två av landets största hamnterminaler ligger mitt i stan vilket innebär tusentals lastbilar som kör genom stadskärnan, säger Victor Oteri som är programchef på Lagos Traffic Radio.

Bild 1 av 5 Trafiken i Lagos är vanligtvis en mardröm för stadens invånare. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 5 En gata i stadsdelen Agege på fredagsmorgonen... Foto: Erik Esbjörnsson Bild 3 av 5 ...och samma gata 24 timmar senare, på valdagen. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 4 av 5 Foto: Erik Esbjörnsson Bild 5 av 5 Foto: Erik Esbjörnsson Bildspel

Varje dag lyssnar uppskattningsvis tre miljoner pendlare på deras sändningar som uppdaterar trafikanterna om trafikläget. Han minns än i dag den värsta dagen i mannaminne.

– Vi sände live första gången den 29 maj 2012. Tre dagar senare krockade två lastbilar med en tankbil och 24 bilar fattade eld på motorvägen. Kranbilarna som skulle lyfta bort vraken kunde inte komma till och folk satt fast i flera dagar på vägen, berättar han.

Vart fjärde år får Lagosborna två dagars andrum med två veckors mellanrum, under de två lördagar då landet först väljer president och parlament och sedan lokala ledare. Presidentvalet hölls på lördagen.

I staden Maiduguri i nordost hördes skottlossning och explosioner i gryningen men polisen hävdade att inga civila varit i skottlinjen utan att det var en del av en operation utförd av säkerhetstjänsterna. På sina håll uppstod bråk kring vallokaler som inte fått allt material men valdagen förflöt relativt lugnt i ett land som upplevt många kaotiska val.

Obalade Ifa bestämde sig för att promenera över bron till vallokalen. Foto: Erik Esbjörnsson

I stället för att sitta fast på vägarna köade Lagosborna till vallokalerna. All fordonstrafik förbjuds över hela Nigeria på valdagen och dess 200 miljoner invånare måste stanna där de är, i kvarteret där de bor. Om de inte flyttat sedan de registrerade sig hos valmyndigheten.

– Jag har gått en halvtimme och har ytterligare ett par timmars promenad framför mig, jag är på väg till vallokalen i Obalende, säger Obalade Ifa som DN träffar ute på Third Mainland Bridge, den 12 kilometer långa bron över lagunen.

I rusningstid fylls hela sträckan av bilar fördelade på åtta körfält och det kan ta fyra timmar att korsa bron – denna valdag är han helt ensam på asfalten.

– Jag har aldrig testat att promenera sträckan förut, det känns märkligt, säger Ifa som glatt accepterar DN:s erbjudande om skjuts den resterande sträckan (observatörer, journalister och valarbetare undantas från förbudet).

Bild 1 av 2 I vart och vartannat gathörn blir framrullade bildäck till målstolpar och spelet kan börja. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 2 Foto: Erik Esbjörnsson Bildspel

Stadens färgskala ändras på valdagen. Vanligtvis färgsätts staden av den varma nyans av gult som används av runt 300.000 minibussar men när de står stilla går tonerna i asfaltgrått. Denna extrema tillämpning av begreppet ”bilfri innerstad” innebär dessutom att gatorna tas tillbaka av invånarna som uteslutande ägnar sig åt en enda verksamhet: fotboll. I vart och vartannat gathörn blir framrullade bildäck till målstolpar och spelet kan börja. Vid Apongbon-vägen som löper över de äldsta delarna av staden deltar hundratals barn i ett tiotal spontana matcher som inte bara spelas på motorleden utan även på sidogatorna.

– Tyvärr kan det inte alltid vara såhär, men vi njuter på valdagen, säger säkerhetsvakten Adebowale Shodeinde som njuter av en kall öl i skuggan av ett plåttak och tittar på fotbollen.

Längre upp längs samma motorled går makarna Oluyinka och Olu Adedeji hemåt från vallokalen. De har tagit med sig matsäck och dryck för promenaden som de aldrig gjort förut.

– Min man sade att ”vi promenerar” så jag packade väskan. Jag kan inte förstå hur fridfullt det är, det är så tyst och lugnt, säger Oluyinka Adedeji.

Bild 1 av 2 Makarna Olu och Oluyinka Adedeji packade matsäck och dryck och promenerade till vallokalen. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 2 Ett par regnmoln hopar sig under eftermiddagen och snart öppnar sig skyarna över megastaden och gatorna töms. Foto: Erik Esbjörnsson Bildspel

Men underbart är kort. Ett par regnmoln hopar sig under eftermiddagen och snart öppnar sig skyarna över megastaden och gatorna töms. DN svänger förbi radiostudion där Victor Oteri kört valbevakning under hela dagen i avsaknad av trafik. Han saknar syn på båda ögonen och hans upplevelse av valdagen är en annan. På lördagsmorgonen har intensivt fågelkvitter ersatt bilarnas tutande och motorernas frustande.

– Det låter som om jag är i en annan stad, säger han.

Borde det inte förbudet införas som en permanent företeelse, en gång om året?

– Folk förlorar mångmiljonbelopp på uteblivna affärer så det skulle inte vara möjligt. Men en gång för fem år sedan hade vi en tut-fri dag för att försöka få ner ljudnivån i staden. Det borde vi testa igen, säger han.

Rösterna räknas under lördagen och tidigast på måndag morgon väntas ett resultat stå klart.