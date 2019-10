Björn af Kleen: 6 saker du måste veta om den pågående riksrättsutredningen mot Trump

1. Kan Trump tvingas bort från Vita huset genom riksrätt?

Om Demokraterna åtalar Trump för riksrätt och presidenten fälls i representanthuset, vilket för tillfället ter sig högst sannolikt, går åtalet vidare till senaten. Där krävs det att minst 20 republikanska senatorer röstar för riksrätt om alla demokrater gör det. Kommer detta att ske?

Än så länge har ingen republikansk senator tagit ställning för riksrätt. Alla utom tre skrev på ett republikanskt lagförslag som beskriver utredningen som olaglig. Men enligt Washington Posts sammanställning har 14 republikanska senatorer uttryckt oro för vad Trump anklagas för att ha gjort i Ukraina. En av dem, Susan Collins från Maine, säger sig förvånad över att 38 av hennes republikanska kollegor i senaten redan har bestämt sig. Mitt Romney, senator från Utah och tidigare presidentkandidat, har kallat Trumps agerande i Ukraina för ”fel och motbjudande”.

Även om Trump för tillfället sitter säkert i senaten sägs flera republikaner i representanthuset vara djupt bekymrade över vad som framkommit i vittnesmålen med högt uppsatta diplomater, militärer och säkerhetsexperter.

Tom Malinowski, en demokrat som deltar i utredningen, ger uttryck för en känsla som fler i Washington nog delar: för ett par månader sedan framstod det som fullständigt osannolikt att republikanerna skulle vända Trump ryggen. Men nu finns för första gången antydningar till sprickor i den republikanska försvarsmuren runt presidenten.

Kommer den muren att rasa? Kan Trump tvingas lämna Vita huset? Det förutsätter nog att marken under börjar skaka. Att väljarna tar intryck av de öppna förhör som snart väntas ta sin början. Om rikt dekorerade militärer utmålar Trump som en säkerhetsrik kan folkets stöd för riksrätt kanske öka och senatorerna i sin tur svänga. För första gången sedan han intog Vita huset ter det sig inte helt omöjligt att Trump tvingas lämna ämbetet i förtid.

USA:s parlamentsbyggnad Kapitolium. Foto: AFP

2. Hur går utredningen till?

Utfrågningarna sker i ett antal fönsterlösa rum tre våningar under markhöjd i Washington DC. Rummen är klädda i dubbla lager metall för att försvåra avlyssning. Mobiltelefoner och annan elektronik är förbjuden. Lokalerna är relativt små. Området är avspärrat. Tre utskott i representanthuset håller i utfrågningarna. Utskotten består av kongressledamöter från båda partier. En demokrat från underrättelseutskottet, Adam Schiff, leder mötena. Tillhör man inte utskotten får man inte lyssna. Utan stoppas vid dörren av kongressens egen polisstyrka.

De lyckta dörrarna har frustrerat republikaner som inte sitter på utskotten. De hävdar att demokraterna i praktiken har iscensatt ett riksrättsåtal utan att tillåta insyn från allmänheten eller den åtalade president Trumps advokater. Förra veckan stormade ett antal republikaner ledda av kongressledamoten Matt Gaetz från Florida området där utfrågningarna hålls. Ett förhör försenades med fem timmar.

Republikaner som sitter på utskotten delar inte nödvändigtvis kritiken. Det tycks råda relativ samsyn bland utskottsledamöter om att utfrågningarna har varit fruktbara. Offentliga förhör i Washington urartar lätt i politisk teater. I de stängda rummen har kongressledamöternas personal kunnat formulera skarpa frågor utan tidsbegränsning.

Konflikten om riksrättsutredningen rasar kanske inte främst mellan republikaner och demokrater, utan mellan kongressledamöter som bedriver seriöst politiskt arbete i utskott och de som vill göra det på offentlighetens scen. Trump, och hans försvarare i partiet, föredrar det senare.

För första gången finns en spricka bland republikanernas försvar av president Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

3. Finns det någon republikan i representanthuset som försvarar riksrättsutredningen?

Francis Rooney, en republikansk kongressledamot från Florida som tidigare var USA:s ambassadör vid Heliga stolen, försvarar utredningen. Rooney, som deltar i utfrågningarna, representerar ett konservativt distrikt i Florida där Trump vann presidentvalet 2016 med 22 procentenheter.

Rooney röstar vanligtvis i linje med Trump – är emot abort och för skattesänkningar. Rooney äventyrar nu relationen till sina egna väljare genom att försvara riksrättsutredningen. Men han säger till tidskriften New Yorker att ett blint försvar för Trump inte ligger för honom. Ännu har Rooney inte hört något i vittnesmålen som skulle få honom att rösta för riksrätt. Men han vill ha all fakta på bordet, säger han. ”Det är min skyldighet gentemot mig själv och mitt ämbete att ta reda på fakta”.

4. Varför driver demokraterna på för riksrätt nu när man avstod efter Rysslandsutredningen?

Ett antal demokrater ansåg att Muellerrapporten avslöjade handlingar av presidenten som hade kunnat ligga till grund för ett riksrättsåtal. Men skeendena som Mueller beskrev var rätt komplicerade för allmänheten att förstå. Eric Swalwell, en demokrat på underrättelseutskottet, säger att det krävdes en doktorsgrad i ryska studier för att kunna penetrera Muellerrapporten. Ukrainaaffären är betydligt enklare att begripa.

Muellerrapporten blev mindre politiskt laddad på grund av dess bredd, den spände från porrstjärnan Stormy Daniels (som egentligen heter Stephanie Clifford) till Vladimir Putin. Denna gång tänker demokraterna inte släppa fokuset på Trump själv. Många demokrater är övertygade om att de redan har vad som krävs för att åtala Trump för riksrätt. Nämligen ett erkännande och ett bevismaterial från presidenten och Vita huset att Trump de facto pressade Ukraina i ett telefonsamtal den 25 juli för få fram komprometterande information om den inrikespolitiska rivalen Joe Biden. Demokraterna vill handla snabbt för att Trump inte ska lyckas normalisera bilden av sitt agerande i offentligheten.

5. Varför riskerar den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani sitt politiska eftermäle genom att utföra tjänster åt Trump?

En existentiell fråga som kan riktas till flera andra män runt Trump. Som den republikanske senatorn Lindsey Graham, som länge var krigshjälten John McCains nära samarbetspartner, en republikansk trotjänare som var Trumps ideologiska motsats. Graham svarar att han vill vara politiskt ”relevant”. Att få vara nära presidentmakten trumfar ideologi.

Giuliani, New Yorks omstridde borgmästare under 11 september-attacken, fiskade efter utrikesministerposten när Trump vann valet 2016, men drog tillbaka sitt namn, delvis för att han riskerade att stoppas i senaten på grund av sina många konsultuppdrag för politiska aktörer i östra Europa. Som Trumps personlige advokat har Giuliani ändå krönts till något av en inofficiell minister. I Ukraina tycks han ha rundat såväl John Bolton, Trumps förre säkerhetsrådgivare, som utrikesdepartementet. Och eftermälet? ”Jag bryr mig inte om mitt eftermäle”, säger Giuliani till New Yorker. ”Jag kommer ju att vara död”.

6. Vilka är riksrättsutredningens viktigaste vittnesmål hittills?

William Taylor, chargé d'affaires på amerikanska ambassaden i Kiev, sade i sitt vittnesmål att Trump försenat överföringen av 391 miljoner dollar i militärt stöd till Ukraina för att sätta press på landets president Zelenskyj att utreda Joe Biden. Det var pengar som båda partier i kongressen hade beslutat att överföra. Taylor vilade på uppgifter från Trumps EU-ambassadör Gordon Sondland, som tidigare sagt att Vita huset inte tänkte överföra pengarna förrän Ukraina offentligt lovat att utreda Biden.

I tisdags vittnade överstelöjtnant Alexander Vindman, den första person som hörs som själv lyssnade i realtid på Trumps telefonsamtal med Ukrainas president den 25 juli. Vindman, högt uppsatt tjänsteman på Nationella säkerhetsrådet, sade i sitt tio timmar långa vittnesmål att den skriftliga sammanfattning av telefonsamtalet som Vita huset offentliggjorde i september utelämnade detaljer kring konversationen om Biden, och att Vita huset vägrade lägga till dessa detaljer när Vindman bad om detta.

Vindman, som flydde från Ukraina i dåvarande Sovjetunionen när han var tre år gammal, attackerades av bland andra Fox News konservativa programledare Laura Ingraham efter vittnesmålet. Ingraham antydde att Vindman är en ukrainsk spion, men då gick flera republikaner till Vindmans försvar. Liz Cheney, en republikan som representerar Wyoming, kallade angreppen på Vindman ”skamliga”. Vilket påminner om att det republikanska partiet och dess opinionsbildare står splittrat när riksrättsutredningen närmar sig sin nästa fas.

