Björn af Kleen: Biden överlevde debatten mot Sanders

USA-valet 2020

Joe Biden överlevde nattens debatt mot Bernie Sanders.

Den vithårige 77-åringen som leder Demokraternas kamp om partiets presidentnominering kallade visserligen det nya coronaviruset för ”sars” vid ett tillfälle.

Men Bernie Sanders, den 78-årige utmanaren som brukar ha lättare att hitta orden, förväxlade å andra sidan corona med ”ebola”.

Mycket stod på spel för Joe Biden under kvällens debatt.

Vissa Sandersanhängare försöker utmåla Biden som dement. De hoppades att Bidens åldersrelaterade svagheter skulle bli uppenbara för väljarna när han gick upp i ringen mot Sanders.

Det var första gången som farbröderna möttes utan andra debattdeltagare.

Men nattens format verkade passa Joe Biden rätt bra. Under tidigare debatter, när tiotalet kandidater tjattrade i munnen på varandra, tycktes Biden ofta bli passiviserad, på det melankoliska sätt som människor med hörselnedsättning kan bli under stora och livliga middagar. Här, ensam mot Sanders, höll sig Biden vaken och aktiv ända till slutminuterna.

Edward Luce på Financial Times konstaterade på Twitter att ”Biden hade fel i många frågor ikväll. Men han lider inte av kognitiv nedsättning”. Det argumentet får nog anses förbrukat efter kvällens debatt.

Sanders svingade friskt mot Biden och allt han gjort eller inte gjort under sina tre decennier i senaten. Ibland gick Biden i svaromål. Han var särskilt skarp mot Sanders när Kuba och Sovjetunionen kom upp. Biden utmålade Sanders som en diktaturkramare.

Men lika ofta tittade Biden överseende på Bernie och brast ut i ett varmt leende när socialisten sagt något taskigt. Det var som att beskåda två pilsnergubbar som bråkat så många gånger att de till slut hade lärt sig uppskatta varandras tjyvnyp. De kallade konsekvent vararandra för ”Joe” och ”Bernie”. Delar av debatten kunde ha utspelat sig i senatens bastuklubb för politiska veteraner.

Bernie Sanders använde den eskalerande coronakrisen för att inskärpa vikten av strukturell förändring. En revolution måste till för att anpassa sjukvårdssystemet och välfärdsprogrammen till den verklighet som sannolikt kommer att göra hundratusentals amerikaner arbetslösa och utförsäkrade, på grund av smittan.

Joe Biden svarade på ett ungefär: ja, visst, dream on, Bernie-gubben, men vi riktiga statsmän har inte tid med din revolution. Vi måste använda de byråkratiska verktyg som finns oss för att rädda de liv som står på spel i detta nu. Vi måste använda militären för att bygga sjukhustält och existerande katastroflagar för att vaska fram pengar för småföretagare och löntagare.

Coronakrisen har drastisk förändrat förutsättningarna för den amerikanska primärvalrörelsen. Två delstater, Georgia och Louisiana, har redan skjutit fram sina val med flera månader. Men imorgon tisdag röstar Florida, Arizona, Illinois och Ohio – fyra viktiga delstater där Joe Biden kan dra ifrån och sätta sista spiken i Sanders kista.

Båda kandidaterna har tvingats ställa in sina vanliga publikevenemang och istället genomfört varianter på nätet, med varierande framgång. Under ett ”digitalt town hall” förra veckan vandrade Joe Biden ut och in i bild och talade vid ett tillfälle animerat in i en mobiltelefon för att göra sig hörd på andra sidan rutan.

Sanders kan verka mer anpasslig till ny teknik då han, eller någon ung medarbetare till honom, länge kört ut hans käpphästar i effektiva format på Facebook och Twitter. Men även Sanders lät rätt halstarrig under nattens debatt. Vid ett tillfälle uppmanade han den amerikanska allmänheten att ge sig ut på ”Youtuben” för att ta reda på sanningen om Joe Biden. Hoppas de inte bläddrar igenom hela arkivet bara.

Positionerna var ganska låsta under debatten och det är tveksamt om Biden lyckades attrahera någon ur Sanderslägret, vilket han på sikt måste för att vinna mot Trump. Men Joe Biden lovade faktiskt rakt ut att rekrytera en kvinna som vicepresidentkandidat.

Bernie Sanders sade att han sannolikt också skulle välja en kvinna men att kön inte är det enda som betyder något. Hon, eller han, måste också vara vänster.

