Björn af Kleen: Bloombergs debut i debatten måste betraktas som katastrofal

Att Michael Bloomberg skulle attackeras hårt var givet. Han har spenderat 400 miljoner dollar på annonser vilket fått hans opinionssiffror att skjuta i höjden. Kvällens debatt i Las Vegas var första gången under denna valcykel som väljare skulle få höra från honom live på en nationell plattform.

Spänningen var nästan olidlig – Bloomberg har inte debatterat under liknande villkor på tiotalet år. Många amerikanska förstagångsväljare har kanske aldrig hört honom tala i direktsändning på tv. Nu skulle Bloomberg plötsligt bli levande, gå från reklamfilmsfigur till politiker av kött och blod.

Det gick riktigt illa. Under veckor har Bloomberg pressats om framför allt två politiska spörsmål: den brottsbekämpningsmetod som användes av polisen under hans tid som borgmästare av New York, kallad ”stop and frisk”.

Polisens jakt på vapen i områden dominerade av minoriteter skickade en oproportionerlig stor andel svarta och latinamerikanska män i fängelse för småbrott som medlemmar av majoritetsbefolkningen kom undan med.

Bloomberg har bett om ursäkt för metoden, som kallats rasistisk, men inte på något vidare trovärdigt sätt. Någon empati lyckades han inte uppbåda under debatten. Andra kandidater, inte minst Elizabeth Warren, gav honom en föreläsning om rasism som lämnade honom stum.

Den andra frågan gällde hans förhållningssätt till anställda kvinnor i det medieimperium som bär hans namn. Warren, som hade en lyckad kväll, anklagade honom för att ha kallat kvinnor för ”lesbianer med hästansikte”.

Här framstod Bloomberg närmast som en symbol för manliga makthavares oförståelse inför metoo.

Bloomberg tvingades erkänna att det fanns förlikningsuppgörelser mellan honom och kvinnliga anställda, eftersom han skämtat på ett sätt som kvinnliga anställda inte uppskattade, enligt hans förklaring. Skulle han vara beredd att offentliggöra dessa hemliga uppgörelser? Bloomberg sade att han inte kunde göra det eftersom det kanske inte låg i kvinnornas intresse. Här framstod Bloomberg närmast som en symbol för manliga makthavares oförståelse inför metoo. Under debatten om detta såg han allt mer rasande ut. Det var plågsamt att bevittna.

Nattens debatt var den eldigaste hittills. Alla sex debattörer släppte sargen. Pete Buttigieg gick upprepade gånger till attack mot både Bloomberg och Bernie Sanders. Han utmålade Sanders som en politiker som vill rasera hela systemet, utan hänsyn till demokratiska mittenväljare. Elizabeth Warren angrep i sin tur Amy Klobuchar och avfärdade hennes utkast till sjukförsäkring som två obetydliga stycken.

Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg och Amy Klobuchar under debatten. Foto: Mark Ralston/AFP

Vinnaren får nog sägas vara Bernie Sanders, som sannolikt tar hem helgens nomineringsval i delstaten Nevada. När alla andra var förbannade verkade Sanders bli munter. Han skrattade åt flera av de hårdaste angreppen mot honom. Han gormade mindre än brukligt. Han han kammat sig ovanligt omsorgsfullt. För första gången betedde han sig som Demokraternas framtida presidentkandidat.

Han fick kritik för att han inte vill offentliggöra sina sjukjournaler, efter hjärtattacken i Las Vegas i höstas. Bernie Sanders avfärdade sina åldersrelaterade hälsoproblem genom att dra in Bloomberg i diskussionen. Även den 78-åringen har tydligen opererat in stentar i hjärtat för att blodet ska flyta lättare.

– Det enda vi har gemensamt, sade Bernie Sanders.

