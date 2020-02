Björn af Kleen: Demokraterna måste inse att den 78-årige socialisten kan bli partiets kandidat

Presidentvalet i USA 2020

Ett femtiotal primärval återstår fortfarande. Men Bernie Sanders vinstmarginal i Nevada kan inte skojas bort. 78-åringen är för tillfället partiets ledargestalt i kampen mot Donald Trump.

Bernie Sanders vann över 50 procent av latinamerikanska väljare i Nevada, enligt en mätning återgiven i New York Times. Han vann 66 procent av väljare under 30 år. Han dominerade bland både män och kvinnor, bland väljare med universitetsexamen och bland väljare utan högre utbildning. Han vann till och med 25 procent av demokratiska väljare som identifierar som sig moderata eller konservativa, enligt New York Times.

Sanders breda stöd i Nevada – den första delstaten som gått till val som faktiskt speglar det brokiga amerikanska folket – är talande. Sanders har ibland avfärdats som ett ungdomsfenomen, en hobby för världsfrånvända manliga marxister med aggressiva vanor på sociala medier. Den förenklingen måste nu förpassas till historien.

Sanders växande popularitet bland latinamerikanska väljare kan bli enormt betydelsefull. Röstberättigade latinamerikaner har potential att bli den största minoritetsgruppen i presidentvalet 2020. 32 miljoner latinamerikaner kan då rösta i USA, jämfört med 30 miljoner afroamerikaner. Om Sanders kan mobilisera dessa väljare är mycket vunnet – för honom som kandidat men också för den amerikanska demokratin i stort. 2016 deltog bara hälften av de röstberättigade latinamerikanerna i presidentvalet.

Bernie Sanders. Foto: Drew Angerer/AP

Sanders oerhörda dominans bland unga i Nevada förtäljer något fascinerande om vår tid. Det sägs ibland att urbana vänsterungdomar röstar utifrån identitetspolitiska kriterier. Man söker sig till företrädare som speglar ens etniska eller köns- eller åldersmässiga utsatthet.

Sanders framgång komplicerar den föreställningen. 66 procent av väljare under 30 år i Nevada röstade på en 78-årig man, som dessutom är vit och heterosexuell. Sanders är visserligen judisk, med en gripande invandrarhistoria på fädernet. I kommunikationen med latinamerikaner i Nevada har hans kampanj framhävt denna familjehistoria.

Sanders pappa invandrade från Polen till USA utan pengar, språkkunskaper eller högre utbildning. ”Jag vet en del om hur det är att vara invandrare”, sade Sanders i sitt segertal på lördagskvällen. Många som röstade på honom här förstod: de är spansktalande arbetarklass som tvättar lakan på kasinohotellen och rör äggröra på dygnetruntöppna syltor.

Men ingen kan för den skull stämpla Sanders som en ”identitetspolitiker”. Motvilligt har han börjat tala om sin egen judiska minoritetsbakgrund i Brooklyn. Erfarenheten dyker upp sent i kampanjtalen. Sanders pratar mycket hellre om klass än om etnicitet eller kön. Möjligen skulle man kunna betrakta Sanders som en reaktion på en identitetspolitisk trend. Not Me. Us, lyder en av hans kampanjslogans. Han vänder sig till en massa. Och resultatet i Nevada tyder på att Sanders följare verkligen börja likna en folkrörelse, även om han fortfarande inte lockar en majoritet av demokratiska väljare.

Ömsintheten i ”Farbror Bernie” tycks talande för många unga anhängares syn på Sanders. De verkar betrakta honom som en farfarsfigur, en vördad släkting.

”Farbror Bernie” – Tío Bernie – kallas han av vissa latinamerikanska väljare (den spansktalande kongresspolitikern Alexandria Ocasio-Cortez ska ha börjat tilltala honom så, berättade en latinamerikansk väljare för mig i veckan). Ömsintheten i ”Farbror Bernie” tycks talande för många unga anhängares syn på Sanders. De verkar betrakta honom som en farfarsfigur, en vördad släkting.

Ofta när jag pratat med unga Sandersväljare relaterar de sina politiska uppvaknanden till något svårt som hänt dem under uppväxten: familjen kanske tvingades bort från sin villa under bostadskrisen i samband med senaste Wall Street-kraschen. Föräldrarna har kanske nyligen återvänt till Latinamerika eftersom den amerikanska försäkringen inte räckte till äldrevården som plötsligt behövdes. Det är sådant som man aldrig glömmer: när ens föräldrar, som man trodde var odödliga, förödmjukas av systemet.

Då kan man sätta sin tilltro till ”Farbror Bernie”, som lovar allmän sjukförsäkring, avskrivna skulder från universitetslån, högre utbildning för alla. Sanders ålder, och långa politiska erfarenhet, utgör inte en belastning i dessa väljares ögon. Tvärtom är det erfarenheten som gör honom så tillförlitlig. Alla som haft en nära relation till en far- eller morförälder kan kanske känna igen. Ålder är visdom, trygghet.

Det är inte en politisk bedömning från min sida. Sanders hälsa bör tas på allvar. Alla sjukjournaler tillgängliggöras. Hans gängliga kropp är märkt av åratal av maniskt resande. Men detta tycks inte vara en stor sak för hans unga väljare. (För äldre demokrater däremot – han kämpar med den gruppen).

Att vinna så stort just nu i Nevada måste vara en personlig triumf för Sanders. Det var här, i delstatens största stad Las Vegas, som han vårdades för en hjärtattack i början av oktober. Då lät politiska experter förstå att Sanders dagar som presidentkandidat var räknade. Nu har en ungdomsgeneration, och många andra, sagt sitt om den saken.

Bernie Sanders lever, som han aldrig levt förut.