Vad innebär beslutet att öppna statsapparaten för Trumps del?

– Att han utan tvekan förlorat striden. Hela poängen med att hålla stora delar av statsapparaten stängd under 35 dygn var att säkra 5,7 miljarder dollar för en mur mot Mexiko. Nu öppnar han staten igen under tre veckor utan att ha fått en endaste dollar till muren. Det är en svidande förlust för en självutnämnd superförhandlare, en av de tyngsta under presidentskapet hittills.

– Nancy Pelosi, demokraternas ledare i representanthuset, kan fira denna taktiska triumf. Hon höll ut, trots att den nedstängda statsapparaten frös inne lönerna för hundratusentals av hennes egna väljare.

Varför öppnar presidenten statsapparaten utan att ha fått några murpengar?

– Vitala delar av den amerikanska infrastrukturen hade börjat vittra sönder. Flygtrafiken i nordöstra USA, en ekonomisk muskel, började hämmas. Färre plan hade möjlighet att landa på New Yorks stora flygplatser eftersom antalet personal i kontrollfunktioner inte hade möjlighet att komma till sina arbetsplatser. Människor som jobbar i domstolar, i kustbevakningen och i andra centrala delar av staten hade också svårt att sköta sina arbetsuppgifter. En naturkatastrof eller ett terrorangrepp under dessa omständigheter hade skakat om Vita huset i grunden och kanske tvingat fram åtgärder mot presidenten från det republikanska partiet. Trump insåg kanske riskerna med att ta sin egen statsapparat gisslan.

– Hans egna popularitetssiffror sjönk under hela krisen och närmade sig rekordlånga nivåer. Trots flera tv-sända tal lyckades han inte övertyga en majoritet av väljarna om vikten av en mur. Medborgarnas ekonomiska självförtroende sjönk stadigt och krisen blottade på nytt hur lite av besparingar som breda lager av amerikaner har.

Har Trump tjänat något på att hålla delar av statsapparaten stängd?

– Han har fått prata oavbrutet om sitt favoritämne: invandring. Han har också visat sig beredd att ta enorma risker för en liten minoritet av kärnväljare. Men det återstår att se hur denna högljudda lobby mottar beskedet: med sans eller med förnyad ilska? Kommer de att acceptera den definition av mur som Trump upprepade i talet på fredagskvällen, som gått från en medeltida cementvariant till något mer genomskinligt? Det är tveksamt. Snarare upplever de nog sig svikna på mållinjen. De har försvarat Trump under krisen, vilket inte varit lätt. Mer troligt är att de upplever sig huggna i ryggen. Ann Coulter, en högerdebattör som vrålat högt om vikten av mur, skrev efter beskedet att det var en god nyhet för George HW Bush: som inte längre var den största fjant som någonsin varit USA:s president.

– Det var nog ingen slump att Trump vek sig under samma fredag som hans tidigare medarbetare Roger Stone åtalades i en domstol i Florida i kölvattnet av Robert Muellers Rysslandsutredning. Nu riktas intresset åtminstone tillfälligt från Stone till Trump själv, från en dålig nyhet till en annan.

