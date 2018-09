Björn af Kleen: Dubbla måttstockar när Kavanaugh hörs

I den hyllade boken ”Tillnyktring” – som utkommer på svenska i dagarna – beskriver den amerikanska journalisten Leslie Jamison hur orättvis synen är på alkohol- och drogmissbruk är i USA.

När vita män med akademisk bakgrund dricker sig fulla, röker marijuana eller sniffar kokain drivs de av äventyrslusta och själslig komplexitet. Svarta kvinnor som gör samma sak stämplas som destruktiva lagbrytare som äventyrar sina familjer.

Debaclet kring Brett Kavanaugh belyser den dubbla måttstocken.

Kavanaugh har nått till den allra högsta nivån för jurister i USA, tröskeln till Högsta domstolen. Trump säger att Kavanaugh var född för positionen som ledamot, och presidenten har rätt: Kavanaughs pappa arbetade som lobbyist i Washington DC, mamman var domare och sonen sattes i ett exklusivt universitetsförberedande gymnasium, pluggade historia vid ärevördiga Yale. Under skolgången formades Kavanaugh av traditioner som nedärvts vid anglosaxiska privatskolor under århundraden: hårt festande, ”gränsöverskridande” ritualer.

Utfrågningen i senaten i dag handlar om sexuella övergrepp. Vilken trovärdighet tillskriver senatorerna kvinnor som säger sig ha upplevt trakasserier för flera årtionden sedan? Men diskussionen om Brett Kavanaugh handlar också om ett större privilegiesystem: hur stora friheter kan en vit akademisk man ta sig innan han diskvalificerar sig för en hög samhällsposition?

Ett flertal tidigare klasskompisar, däribland hans rumskamrat från Yale, har berättat för medier att Kavanaugh var en drack mycket, också med den tidens mått. Rumskamraten säger att Kavanaugh blev aggressiv och stridslysten när han blev full. På Yale var Kavanaugh medlem i studentföreningen Delta Kappa Epsilon, känd för sina vilda fester. Under Kavanaughs invigningsritual paraderade han skolområdet i läderhjälm, handen kupad över könet, sjungande: ”I’m a geek, I’m a geek, I’m a power tool. When I sing this song, I look like a fool”.

Deborah Ramirez är de handfull kvinnor som säger sig ha trakasserats av Kavanaugh. Ramirez berättade för tidskriften New Yorker att Kavanaugh viftade med sin penis i hennes ansikte när de båda var förstaårselever vid Yale i mitten av 1980-talet. Ramirez var själv full vid tillfället. President Trump har avfärdat vittnesmålet som oseriöst och karaktäriserar Ramirez som ”a mess” – en oreda. Såväl Kavanaugh som Ramirez söp på Yale. Men presidenten bedömer att Kavanaughs minnen från samma situation, samma tid och samma plats är mer trovärdiga.

Ett typiskt avfärdande, som visar på den orättvisa strukturen. Ramirez har inte bara sitt kön emot sig. Utan också sin klass och etnicitet. Pappan är puertorican som jobbade som televerksarbetare under hennes uppväxt. På Yale arbetade Deborah Ramirez extra i studentkantinen för att kunna finansiera sin skolgång.

De elva män som representerar det republikanska partiet vid utfrågningen i dag, och vid omröstningen i utskottet på fredag morgon, är inte helt omedvetna om sitt manliga övertag. När utskottet i dag ska höra Christine Ford, som anklagar Kavanaugh för ett våldtäktsförsök sommaren 1982, har man kallat in en kvinnlig jurist som frågeställare. Hon heter Rachel Mitchell.

Under onsdagen publicerades ytterligare vittnesmål om sexuella trakasserier under alkoholintag, som Kavanaugh kategoriskt förnekar. Om utskottets republikaner tidigare tycktes lita på sin kandidat, verkar flera nu börja tveka. Senatorn Susan Collins från Maine sade till kollegor att hon är bekymrad, enligt New York Times. Även Jeff Flake, avgående republikansk senator från Arizona och Lisa Murkowski från Alaska uppges tveka. Om alla tre skulle rösta emot är Kavanaugh rökt, givet att inga demokratiska senatorer röstar för.

Skulle en eller flera republikaner rösta emot Kavanaugh på fredagen kan partiets majoritetsledare Mitch McConnell fortfarande sjösätta den avgörande omröstningen i Senaten, men mer troligt är kanske att processen avstannar och Kavanaugh lämnar scenen.

Under en ovanligt vild presskonferens i New York på onsdagskvällen sade Trump att han ser fram emot Christine Fords vittnesmål och att han inte utesluter att han kommer tvingas att ta hennes parti mot Kavanaugh: ”Jag kommer att titta, tro det eller ej. Det är möjligt att de kommer vara övertygande”.

Men Trump sade samtidigt att USA befinner sig i en ”väldigt farlig period” när män antas på förhand skyldiga och att ”ondskefulla” demokrater har iscensatt en kampanj mot Kavanaugh. Trump sade att han kan identifiera sig med Kavanaugh eftersom han själv blivit falskt anklagad för sexuella övergrepp.

Trump har nog inte blivit mer ödmjukt inställd till kvinnor och deras erfarenheter. Men han vill heller inte förknippas med en manlig domare som det republikanska partiet kan vara på väg att överge.