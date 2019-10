Björn af Kleen: Firandet lär bli kortvarigt i Washington

Visst har Trump fått ett rejält erkännande. Det var under hans kaotiska presidentskap som den amerikanska militärmakten och underrättelsetjänsten lyckades jaga rätt på en av samtidens värsta terrorister och tvinga honom att spränga sig själv till döds i en underjordisk tunnel i västra Syrien. Ingen vän av demokrati saknar Abu Bakr al-Baghdadi.

Så långt är Washington överens dagen efter operationen. Men samtidigt påpekar flera kommentatorer i dag att Trumps regering lyckades döda al-Baghdadi tack vare politiskt samarbete med allierade stater, en väloljad underrättelseapparat och militär närvaro i Mellanöstern.

Det låter självklart. Det är sådana egenskaper som gjort USA till en stormakt. Men det är också villkor som Trump utgör ett hot mot.

New York Times kolumnist Thomas Friedman öser, å ena sidan, tacksamhet över Trump som beordrade operationen, underrättelseagenterna som möjliggjorde den och specialförbanden som utförde den.

Men Friedman påminner även om att samma underrättelsetjänst är under daglig attack från Trump på hemmaplan.

Trump kallar CIA för en ”stat i staten”. Myndighetens självständighet och lojalitet till USA:s befolkning och statsskick är inte populär. Trump angriper CIA när tjänstemän avslöjar att ryska spioner lade sig i förra presidentvalet eller när medarbetare slår larm om att Trump försökte pressa Ukraina att skaffa fram komprometterande information om rivalen Joe Biden för att påverka nästa val. Vita husets pressekreterare Stephanie Grisham avfärdade nyligen dessa kugghjul i demokratin som ”radikala icke folkvalda byråkrater som bedriver krig mot konstitutionen”.

Det var åtta amerikanska militärhelikoptrar som flög genom den syriska natten till al-Baghdadis gömställe. Men det var delvis tack vare underrättelser från kurdiska styrkor som CIA kunde lokalisera al-Baghdadi i västra Syrien. Operationen skulle kunna utgöra en påminnelse om vikten av militärt samarbete i svårmanövrerad terräng. Men under presskonferensen i Vita huset på söndagsmorgonen hade Trump lite sympati över för kurderna, som USA svek när Trump oväntat beordrade amerikansk trupp att lämna sina posteringar längs syrisk-turkiska gränsen tidigare i oktober.

New York Times citerar Richard Haas, chef för Council of Foreign Relations. Han säger att det ”ironiska” är att den framgångsrika operationen mot al-Baghdadi aldrig hade kunnat ske utan amerikanska styrkor på plats i regionen, hjälp från syriska kurder och stöd från det amerikanska underrättelsesamhället. Nu har delar av de amerikanska styrkorna kallats hem, kurderna har lämnats i sticket och CIA är under attack.

Många kommentatorer har varnat för att en död terroristledare inte är samma sak som en utplånad terrorsekt. IS växte fram ur indignationen efter USA:s dödande av Usama Bin Ladin 2011, ett faktum som Trump själv ofta påmint om. I augusti 2016 kallade Trump Obama för IS ”grundare”.

Trump var full av självförtroende när han framträdde efter operationen. Men triumfen har inte fått honom att ändra inställning till frågan om amerikansk närvaro i Mellanöstern. Trump vill ta amerikansk militär därifrån och överlämna landskapet till andra militärmakter. Amerikansk militär, säger Trump, kan möjligen vara kvar för att skydda oljeintressen i Syrien.

Trump har en i grunden pessimistisk synen på USA:s roll i Mellanöstern. Därför har många svårt att fira utan reservationer i Washington.