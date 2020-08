Björn af Kleen: Flera talare räckte ut en hand mot desillusionerade Trumpväljare

USA-valet 2020

Michelle Obama, som höll nattens mest medryckande tal, refererade till republikanska portalfigurer som Ronald Reagan och Dwight Eisenhower.

Michelle Obama Foto: Chris Delmas/AFP

John Kasich, tidigare republikansk presidentkandidat och guvernör för Ohio, nämnde Abraham Lincoln, den mest beundrade republikanska presidenten i historien.

Vanliga partikonvent kan vara självförhärligande i ton och ett budskap, en fest för det egna partiet.

Men arrangörerna bakom Demokraternas konvent, som inleddes natten till tisdagen, tänker uppenbarligen anstränga sig för att räcka ut en hand till desillusionerade Trumpväljare.

– Jag är en livslång republikan, sade John Kasich och fortsatte:

– Den tillhörigheten kommer på andra plats i förhållande till mitt ansvar gentemot landet.

Mellan raderna sade Kasich att det går utmärkt att vara republikan och rösta på demokraten Joe Biden.

John Kasich Foto: Shutterstock

Han försäkrade att Biden inte kommer ”svänga skarpt vänsterut”.

– Jag vet vad den mannen har för karaktär. Resonlig. Trofast, aktningsfull och ingen säger åt Joe vad han ska göra. Joe är en man för vår tid.

Även Michelle Obama vädjade till väljare utanför partiets hägn, sådana amerikaner som ”hyser motvilja” gentemot själva tanken på att ödsla tid på ett politiskt konvent.

– Tro mig, jag förstår det. Men jag är här i kväll eftersom jag älskar det här landet med hela mitt hjärta, och det smärtar mig att se så många människor lida.

I sitt epokgörande tal under Demokraternas konvent sommaren 2016 uppmanade Michelle Obama demokrater att höja sig över Trumps debattnivå: ”When they go low, we go high”.

I nattens tal påminde Obama om hur svårt det kan vara att avstå från det låga, från värmen i det egna lägret.

Det lät som en ömsint påminnelse till republikaner som överväger hoppa av, men som kanske tvekar inför svårigheten att bryta upp.

– Låg mig vara tydlig: att höja sig betyder inte att le och säga trevliga saker när man konfronteras med elakhet och grymhet. Att höja sig innebär att man väljer den svårare vägen. Det betyder att man river och klöser för att ta sig till bergets topp.

Besvikna vänsterväljare ska också med på tåget.

Bernie Sanders. Foto: Shutterstock

Den självutnämnde socialisten Bernie Sanders, som under Demokraternas primärval framställde Bidens mittenagenda som urvattnad etablissemangspolitik, klev nu fram som en förespråkare av kompromiss.

– Så länge som jag är vid liv kommer jag att samarbeta med progressiva, med moderater och ja, med konservativa för att bevara den här nationen från ett hot som så många av våra hjältar stred och dog för att besegra.

Samtidigt som talare på det Demokratiska konventet försökte inkludera oliktänkande framträdde Donald Trump i Wisconsin och Minnesota, själva urscenen för sommarens världsomspännande protester mot polisvåld och rasism.

Trump ägnade delar av dagen åt att försöka slå split mellan amerikanska väljare. Han sade bland annat att väckelsekristna är mer besjälade Israelvänner än judar. Han kallade Bidens vicepresidentkandidat Kamala Harris för ”anti-polis” och ”för brott” och varnade för det kaos och den korruption som skulle dra in över amerikanska städer om Biden fick ta över Vita huset.

Trump sade att det är omöjligt för honom att förlora valet i november så länge som processen inte riggas till hans nackdel.