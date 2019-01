Vem har gjort mest för att forma bilden av det Demokratiska partiet under 2000-talet?

Obama? Makarna Clinton? Bernie Sanders?

“Jed Bartlet” skulle också kunna läggas till listan.

Bartlet var president i tv-dramat “West Wing”, skrivet och regisserat av Aaron Sorkin.

Bartlet lånade karisma och briljans från Bill Clinton. Men han var också nobelpristagare i ekonomi. Och betydligt mer pålitlig som make än saxofonisten från Arkansas.

I söndags medverkade Bartlets skapare Aaron Sorkin i Fareed Zakarias program på tv-kanalen CNN och uttalade sig bland annat om det nya gänget av demokrater som intagit kongressen.

Sorkin förklarade att han gillade dem men att det nu var hög tid för dem att bli vuxna. Sluta fokusera på snäva identitetsfrågor och formulera en rejäl ekonomisk politik, var hans framtidsrecept inför det kommande presidentvalet.

Då gränsen mellan verklighet och television är suddig i amerikansk politik togs regissörens lite nonchalanta ord på stort allvar. Det var trots att allt mästerstrategen bakom Jed Bartlet som uttalade sig om läget i partiet.

En av dem som blev provocerad var Alexandria Ocasio-Cortez, den 29-åriga demokratiska kongressledamoten från New York som trollbinder hela världen med sin lyskraft på sociala medier.

Hon replikerade på Twitter, där hon bland annat invände att rättighetsfrågor inte kan reduceras till en trend. Om inte människor känner sig sedda kommer de inte att rösta, skrev Ocasio-Cortez.

Helgens debatt kring Aaron Sorkins uttalande ger en föraning om hur stökig kampen om den demokratiska presidentnomineringen kommer att bli. Om regissören av ett politiskt tv-drama kan höja temperaturen i det för tillfälligt svinkalla Washington DC, hur ska det då gå när inbördeskriget i det demokratiska partiet bryter loss på allvar?

Sorkin är knappast den enda 57-åriga liberal som känner sig en aning alienerad från festen på sociala medier just nu.

Det är lite roliga timmen över politiken.

I mitten av januari sände uppstickaren från Texas, Beto O’Rourke, live från tandläkaren: han försökte kommunicera med väljarna trots att han hade en slang i munnen, sin tandläkares gummiklädda fingrar och hennes verktyg. Senatorn Elizabeth Warren, ekonomiprofessor vid Harvarduniversitetet, livesände nyligen när hon drack en öl i sitt kök. Alexandria Ocasio-Cortez är genrens mästare: hon kan koka makaroner och gå på om dagspolitiken som hon aldrig gjort annat.

Det är charmigt att få titta in i politikers hemmamiljö. Men man kan också komma att tänka på historikern Jill Lepores slutsats i boken “These Truths”: sociala medier upplöser gränsen mellan den politiska eliten och masspubliken utan att för den skull göra själva politiken mer tillgänglig. Under all denna hemmatid hos politikerna har stora delar av själva statsapparaten hållit stängt. Det är något bakvänt när regissörer måste uppmana politiker att sluta leka skådespelare på sociala medier.

Samtidigt skapar intimiteten snabbt nya förväntningar. Joe Biden, Obamas 76-årige vicepresident, känns om han tillhör ett annat århundrade. Hans livshistoria är gripande – exhustru och dotter omkom i en bilolycka, sonen i hjärncancer – men hans stil är upphöjd och patriarkalisk. Lika främmande verkar Manhattanmiljardären Michael Bloomberg i sammanhanget. Det är svårt att tänka sig någondera liverapportera från tandläkaren. Och vad skulle framskymta mellan tänderna? Diamanter?

Bernie Sanders har löst den här ekvationen genom att vara så vresig att själva gubbigheten räcker som valuta. Jag lyssnade på Sanders i en universitetsaula i Washington i slutet av november och det är fortfarande ofattbart vilken gensvar han väcker hos 25-åriga studenter, en hel del i publiken var dessutom ickevita och kvinnor. Enligt Sanders fick han fler unga röster i valet 2016 än Clinton och Trump gemensamt.

Framgången för vänsterfalangen i mellanårsvalen har höjt Sanders stjärna ytterligare. Han får betraktas som den ledande ideologen på fältet, i kraft av sin tydlighet och påverkan på unga röststarka kongressledamöter.

Sanders är dessutom komplett ointresserad av att prata om sig själv, vilket kan gynna honom på sikt. När primärvalen väl drar igång är vi kanske ändå mätta på tandläkardokumentärer.

Kamala Harris bekräftade i måndags att hon tänker försöka bli president. Knappast en överraskning.

Harris är tidigare justitieminister i Kalifornien, som är USA:s mest folkrika stat. Hennes uppväxthistoria är nästan lika brokigt fascinerande som Barack Obamas. Mamma invandrad från Indien, pappa Stanfordprofessor från Jamaica.

Harris har, utöver erfarenhet, en rejälhet i sin framtoning som gör tv-tittare lugna. Om Aaron Sorkin skulle göra en tv-serie om en kvinnlig president ser man Kamala Harris framför sig i Ovala rummet. Med full koll på kärnvapenkoderna.

Läs mer: De hetaste demokraterna som vill efterträda Trump