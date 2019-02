Fotografiet som kan tvinga bort guvernören Ralph Northam är från 1984.

Northam var då 25 år gammal och studerade till läkare vid Eastern Virginia Medical School i staden Norfolk.

Guvernören hävdar att det inte är honom man ser på fotot, varken i Ku Klux Klan-kåpa eller i så kallad ”blackface”-utstyrsel.

Men Northam har heller inte lyckats förklara varför fotografiet över huvudtaget har inkluderats på hans sida i årsboken, en form av skolkatalog utgiven under examensåret. Guvernören beskriver själv fotot som ”tydligt rasistiskt och kränkande”.

Inramningen gör inte bilden mindre provocerande: intill ”blackface”-fotot finns bilder av Northam i tweedkavaj och en där han lutar sig mot en renoverad Corvette. Det ser ut som en presentation av ett privilegierat liv, där den rasistiska rekvisitan ingår som naturligt inslag.

Laddningen i ”blackface” finns i kopplingen till slavhistorien. Under 1800-talet roade sig vita amerikanska män med att klä ut sig till svarta under så kallade minstrelshower. Gestaltningen av afroamerikaner spelade på rasistiska myter, på föreställningen om afrikaner som primitiva halvmänniskor. Liknande idéer motiverade användandet av svarta som slavar. Och hölls emot afroamerikaner när de strävade efter medborgerliga rättigheter.

Megan Kelly, en av USA:s mest kända och välbetalda tv-journalister, fick nyligen sparken från kanalen NBC efter att hon i direktsändning ställt sig frågande till varför barn under halloween inte längre får måla sig svarta i ansiktet.

I just Virginia är rasistisk symbolik extra laddad, då det amerikanska slaveriet tog sin början där och institutionaliserades i delstatens juridiska dokument. En våldsam historia av kvästa slavuppror och lynchningar in på 1900-talet. Att delstatens högsta politiska företrädare som 25-årig läkarstuderande till synes tog så lätt på detta blodiga förtryck sår allvarliga tvivel om guvernörens omdöme. Att han gjort antirasistiska ställningstaganden under senare år väger för tillfället lätt. Slavhistorien är lång och förtroendet mellan svarta och vita bräckligt.

Att Northam representerar Demokraterna hjälper honom knappast. I presidentvalet 2020 räknar partiet med att kasta ut Trump ur Vita huset med hjälp av minoritetsröster. Flera tunga demokratiska presidentkandidater – Elisabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker – har krävt Northams avgång.

Republikanerna, som alltmer antar karaktären av det vita USA:s parti, skulle mer än gärna använda Northams bild för att försöka undergräva Demokraternas antirasistiska profil. Det var en konservativ sajt som spred fotot förra helgen. Sajtens grundare har tidigare arbetat för Breitbart, en sajt som under valrörelsen 2016 stod Trump nära.

Nu visar sig guvernören inte ensam om att ha lekt med elden under sina universitetsår. Även delstatens justitieminister Mark Herring – som planerade att kandidera för guvernörsposten 2021 – säger sig att ha uppträtt med ”blackface” när han var 19 år och studerade vid University of Virginia.

Under en danstävling målade han sig svart i ansiktet för att föreställa rapparen Kurtis Blow. En måhända mindre kontroversiell utklädnad än den som Northam visar upp i sin årsbok. Men tillsammans tycks guvernören och justitieministern nu gestalta kontinuiteten i Virginias rasistiska förflutna.

Mellan 1877 och 1950, efter att sydstaterna förlorat inbördeskriget, mördades 76 afroamerikaner i Virginia genom lynchningar. Det var i Charlottesville i Virginia som högerextremister i mitten av augusti 2017 paraderade genom staden med facklor och skanderade att ”judar inte får ersätta oss”. En motdemonstrant mördades. Ralph Northam markerade då omedelbart mot det högerextrema våldet.

Om Northam avgår skulle han ersättas av den biträdande guvernören Justin Fairfax, en afroamerikan vars förfäder är slavar. Problemet är att Fairfax nu står anklagad för sexuella övergrepp.

En kvinnlig universitetsprofessor säger att viceguvernören tvingat till sig en avsugning på ett hotellrum i juli 2004. Fairfax har rekryterat samma advokatbyrå som Brett Kavanaugh använde sig av när han stod anklagad för sexuella trakasserier i samband med nomineringen till högsta domstolen i fjol.

Skulle alla dessa tre demokrater avgå i Virginia hamnar makten över delstaten hos talmannen. En republikan. Det skulle inte bara innebära en förödmjukande maktförlust. Det skulle visa väljare över hela USA att Demokraterna – kvinnornas och minoriteternas parti inte tycks moget uppgiften att representera dem. Åtminstone inte i Virginia.