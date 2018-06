Björn af Kleen: Hur återger man presidentens utspel utan att krympa sig själv till ett spelkort i hans rockärm?

En av alla anekdoter om Donald Trumps frivola förhållande till fakta kommer från 1980, då den blivande presidenten är i färd med att resa Trump Tower, hans hem och högkvarter i New York.

Inför en pressträff instruerade Trump byggets arkitekt om att informera allmänheten att tornet skulle bli 68 våningar högt, tio fler än på planritningen.

– Give them the old Trump bullshit, sade Trump.

Servera dem den gamla vanliga Trumpdyngan. Presidentens mediestrategi, som han själv presenterar den i sin bästsäljande handbok ”The Art of the Deal” från 1987, går ut på att ”spela på folks fantasier”.

Han skriver: ”Människor må inte alltid tro så stort om sig själva, men de kan fortfarande bli upphetsade av människor som gör det. Människor vill tro att något är det största och mest spektakulära. Jag kallar det sanningsenlig överdrift”.

Spökskrivaren som kläckte begreppet ”sanningsenlig överdrift” tog avstånd från eufemismen några månader innan presidentvalet 2016. ”Bedrägeri”, sade uppdragsförfattaren Tony Schwartz till tidskriften New Yorker, ”är aldrig oskyldigt”.

Under sina 495 dagar i Vita huset har Trump varit generös med ”sanningsenliga överdrifter”, med ”alternativa fakta” och på senare tid rena konspirationsteorier. Enligt Washington Posts faktagranskare har Trump serverat världen 3001 falska eller vilseledande påståenden sedan tillträdet. Frekvensen ökar: under mars och april levererade han nio falskheter per dygn, nästan dubbelt så många som under sina första 100 dagar i Vita huset.

Förra veckan påstod Trump att den ”kriminella djupa staten” under Obama planterade en spion i hans presidentkampanj med syfte att hjälpa Hillary Clinton på traven. Ett fantasifoster som fick medier att minnas Trumpklassiker som visan om Obamas afromuslimska barndom eller teorin om den amerikanska regeringens förhandsvetskap om terrorattacken på World Trade Center 2001.

Varför ökar Trump frekvensen? Varför blir osanningarna allt vildare? Ett svar är att det i USA finns en rik flora av högerpopulistiska medier som bearbetat publiken, förberett den. Slå på Sean Hannitys kvällstimme på Fox News en vardag och njut ett suggestivt spiondrama där Clintonfamiljen, FBI-utredaren Robert Mueller och ett halvdussin andra kumpaner konspirerar mot presidenten i realtid. När Trump själv presenterade denna teori var det gamla nyheter, en upprepning av ”fakta” från en av landets mest populära mediepersonligheter.

Många journalister är förstås sysselsatta med raka motsatsen: att söka sanningen. Men även som kritisk granskare känner man sig allt oftare tagen gisslan i ett stort Trumpdrama.

Ta Nordkorea. Först trodde få att fredssamtalen skulle bli av. Sedan spred Vita huset ett datum och tv-bilder av en hemkommande amerikansk utrikesminister tillsammans med tre frisläppta fångar. En smula tagna på sängen rapporterade nu medier att Singapore var ett faktum. Då ställde Trump in, för att sedan säga att förberedelserna fortsätter som planerat.

Hur återger man presidentens utspel utan att krympa sig själv till ett spelkort i hans rockärm, göra sig själv till en megafon som bekräftar och osäkrar nyheter i exakt det ögonblick som Trump önskar?

”Bra fråga”, svarar Washington Posts mediekolumnist Margaret Sullivan som tidigare var New York Times läsarombudsman. ”Det finns inget perfekt svar”, skriver hon i ett mejl. ”Vi kämpar alla med den frågan. Kanske är det bästa vi kan göra att möta varje story med skepsis, förse (läsaren) med ett sammanhang. Vi kan påminna läsarna och oss själva om att Trump ofta tillbakavisar sig själv, och ge exempel.”

Nathan Bomey, ekonomireporter på dagstidningen USA Today och författare till den just utkomna boken ”After the fact”, skriver i ett mejl att reportrar måste vara medvetna om risken för att utnyttjas. ”Världspolitik är ett slags teater, så det är viktigt att journalister undviker att bli marionetter och i stället avslöjar de som drar i trådarna”.

Vad är då ”sammanhanget” att ta i beaktande inför eventuella Singaporesamtal?

Trump förmedlar gärna bilden av sig själv som slug mästerförhandlare, en föreställning som kanske färgat spekulationerna om Singapore. Få nyheter från Vita huset sedan tillträdet bekräftar egentligen den självbilden. Mer indikerar det den motsatta: Trump lämnade Iranavtalet trots intensiv uppvaktning från allierade. Den nya invandringsreformen lyser med sin frånvaro trots att presidenten sade sig villig att samarbeta över partigränsen. Freden mellan Israel och palestinierna, som svärsonen skulle förhandla fram, tycks långväga.

Under torsdagen försäkrade utrikesministern Mike Pompeo att han rönt stora diplomatiska framgångar tillsammans med Nordkorea under de senaste 72 timmarna, och att dörren fortfarande står på glänt mot en framtid av ”fred, framgång och säkerhet”.

Han lade till en detalj som doftade Trump, så filmisk den var:

Ett nordkoreanskt sändebud, försäkrade Pompeo, är på väg mot Vita huset med ett ”personligt brev” signerat Kim Jung-Un.

Världen håller andan.