Björn af Kleen: Hur många väljare kan Bloomberg stjäla av Biden?

Om Michael Bloomberg skulle knipa det Demokratiska partiets nominering och vinna över Trump i november 2020 skulle den tidigare borgmästaren av New York hinna fylla 80 år innan den första ämbetsperioden var till ända.

Inga konstigheter.

Valet, med eller utan Bloomberg i startfältet, tycks utvecklas till en holmgång mellan gamlingar.

I torsdags hade Washington Posts bilaga Style en artikel om utseenden i valet – 76-årige Bidens misstänkta hårtransplantation, 70-åriga Elisabeth Warrens plötsligt honungsgula kalufs.

Bloomberg, 77, skulle bidra med ett ansikte vars mittenparti bär spår av plastikkirurgi.

Av de kandidater som nu leder mätningarna är det bara Bernie Sanders som bär sitt 78-åriga utseende med stolthet.

Bernie Sanders drabbades av en hjärtinfarkt, men har inte gett upp kampen om presidentskapet. Foto: Steven Senne

Han behandlades å andra sidan för hjärtattack härom månaden. Efteråt förklarade hans strateger obekymrat att Sanders mår bättre än någonsin eftersom han just öppnat upp en trång artär med ett inopererat rör.

Amerika, en gång kallat Den nya världen, har blivit gammalt.

Bloomberg är en stenrik farfar som ifrågasatt me too-rörelsen, det globala uppropet mot sexuella trakasserier och övergrepp. Som borgmästare av New York har han stöttat en form av brottsbekämpning som resulterat i att miljoner av afroamerikanska män spärrats in i fängelse. Vilket cementerat en uråldrig amerikansk ordning där vita håller svarta fångna.

Han har varnat för att Warren och Sanders skattepolitik skulle förvandla USA till Venezuela.

– Vi behöver en hälsosam ekonomi, och vi borde inte skämmas för vårt system, har Bloomberg sagt. Om ni vill ta er en titt på ett land som inte är kapitalistiskt, titta på det som en gång var det kanske rikaste landet i världen, och där människor i dag svälter till döds. Det heter Venezuela.

Bloomberg bedöms vara värd omkring 50 miljarder dollar. Hans imperium, Bloomberg, har utvecklat mjukvara och informationstjänster till finansindustrin.

När nyheten om att han överväger att kandidera spreds under torsdagen mötte han gyckel från åldringarna till vänster.

”Miljardärsklassen är rädd och de ska vara rädda”, skrev Sanders på Twitter.

Warren välkomnade Bloomberg in i striden men länkade samtidigt till sin så kallade ”miljardärskalkylator”, där Bloomberg kan räkna ut vilken effekt som hennes föreslagna förmögenhetsskatt skulle ha på hans tillgångar.

Ironierna från Sanders och Warren är kanske grundade i en strategisk analys. Bloomberg är ett levande exempel på den struktur som de vill bekämpa: pengars inflytande i amerikansk politik. Bara under fjolårets mellanårsval donerade han 100 miljoner dollar till olika kandidater. I ett mejl till sina egna finansiärer skrev Warren i torsdags att en Bloomberg-kandidatur utgör bevis för att de rika vill att regeringen och ekonomin ska fungera endast för dem själva. Bloomberg kan bli en slagpåse för socialisterna i vårens primärval.

Elisabeth Warren har öppet kritiserat Michael Bloomberg för dennes ekonomiska bakgrund. Foto: Sara D. Davis

Bloomberg hävdar själv att han är oroad för landets framtid. Om Warren eller Sanders blir nominerade skulle de kunna förlora stort i en närkamp med Trump. Många moderata uttolkare delar den rädslan. Merparten av demokratiska väljare, säger de, ligger till höger om den amerikanska socialdemokrati som Warren och Sanders representerar.

Mittenkandidaten Biden har dessutom uppenbara problem. Han kan inte sluta stamma under debatterna och gräsrotsväljare har slutat skänka pengar i samma utsträckning som tidigare. Det innebär att Biden riskerar att bli alltmer beroende av det storkapital som Warren och Sanders bekämpar, vars rikedomar och låga skattenivåer dagligen påminner om avsaknaden av en fungerande fördelningspolitik i USA. Kapitalägarna i Silicon Valley är så djupt impopulära att även mittenväljare och republikaner kan tänka sig att försöka beskatta dem till ödmjukhet.

Joe Bidens kampanj stötte omgående på problem. Foto: Nate Smallwood

Biden blir sannolikt ännu mer sårbar om Bloomberg kandiderar. Hur många väljare kan Bloomberg stjäla av Biden? Omöjligt att säga, men några resonerar kanske så här: om man ändå ska rösta på en mittenkandidat kan man åtminstone välja en gubbe som är stadd på kassa. Bloomberg ska finansiera sin kampanj själv, uppger hans personal.

Han är dessutom engagerad i klimatkrisen. Nyligen lovade han att donera 500 miljoner dollar för att stänga industrier som eldas med kol. Och han har haft verkliga framgångar med den organisation som lobbar för strängare vapenlagar. Två sakfrågeområden som kommer att spela stor roll i valet 2020.

Fakta. Opinionen i USA ett år före presidentvalet Opinionsstödet för den republikanske presidenten Donald Trump har legat stadigt på över 40 procent under i princip hela 2018 och 2019. I nuläget tycker 41,9 procent av amerikanerna att han gör ett bra jobb.Mätningar som ställer presidenten mot de tre ledande demokratiska presidentaspiranterna exvicepresident Joe Biden, senator Elizabeth Warren och senator Bernie Sanders pekar dock på att Donald Trump skulle förlora mot dem, om det var val i dag. TT Visa mer

Läs mer:

Michael Bloomberg blickar mot Vita huset