Björn af Kleen: Joe Biden – en hetlevrad politisk överlevare

Så fort Joe Biden dyker upp i amerikanska medier tänker jag på begreppet ”dumb fuck”.

”Dumb fuck” är en något grövre version av ”dumme fan” och detta glåpord var länge Joe Bidens favoritepitet på yngre medarbetare.

Arbetarhjälten Joe, uppvuxen i stål- och gruvstaden Scranton i Pennsylvania, utstrålar mild och lite förströdd farbroderlig sentimentalitet.

Men bakom tårarna och skrattanfallen döljer sig en hetlevrad politisk överlevare som under sina decennier som senator endast lärde sig namnen på rådgivare som visat sig så lojala att det börjat rinna ”blått Bidenblod” i deras ådror.

Det skriver den kände reportern George Packer i ett föga smickrande porträtt av Joe Biden i boken ”The unwinding. An inner history of the new America” från 2013.

Delvis är det denna kombination av grovkornig maskulinitet och vithårig senior elegans som får många amerikaner att hoppas att Biden ska bli Demokraternas officiella presidentkandidat.

Biden, som under åtta år var Obamas vicepresident, kan föra sig i salongerna. På den årliga säkerhetspolitiska konferensen i München senast lugnade han USA:s hårt prövade samarbetspartner: ”Vi kommer tillbaka”, sade han i ett tal som kunde uppfattas som början på en presidentkampanj.

Samtidigt har Biden visat sig villig att gå i närkamp med Trump. I fjol erbjöd han presidenten en uppgörelse av den gamla skolan: om männen fortfarande var i högstadiet skulle Biden släpa ut Trump på skolgården och ”banka skiten ur” honom bakom gymnastiksalen, lovade han.

Biden bad senare om ursäkt för uttalandet men budskapet gick fram: här var en 76-åring beredd att kavla upp ärmarna för Amerika. Vissa tror att det behövs en sådan karlakarl för att vinna tillbaka Vita huset från rövaren Trump. Endast en slagskämpe av Bidens kaliber skulle förmå väcka den vita manliga arbetarklassen ur deras apati.

Biden har drag av Mattis i Ronja Rövardotter: han gråter och ryter med samma intensitet.

Samtidigt gör den långa erfarenheten honom mer sårbar än andra demokratiska kandidater. Republikanerna kan syna Bidens 40 år i politiken och redovisa ställningstaganden och utspel som inte längre rimmar med partiets profil, inte minst attityden gentemot Anitha Hill som 1991 vittnade om att ha blivit sexuellt trakasserad av sin tidigare arbetsgivare, den blivande domaren Clarence Thomas. Manliga senatorer på justitieutskott tog under den tv-sända utfrågningen parti med Thomas. Biden var en av dessa. Han har i efterhand bett om ursäkt för sina nedlåtande frågor till Anitha Hill.

Bidens egen familjehistoria rymmer också en del ovanliga inslag. Bidens första hustru och deras dotter omkom i en bilolycka 1972. Sonen Beau, som var i bilen men överlevde kraschen, dog 2015 i sviterna av hjärncancer. Sonens änka Hallie lever nu i ett förhållande med den yngre brodern Hunter, hennes tidigare svåger. En relation som spekulativa konservativa medier gärna skulle sätta tänderna i.

