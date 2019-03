Björn af Kleen: Kriget om Trumps ansvar har bara börjat

Den första frågan: konspirerade Trump med Putin för att vinna valet 2016?

Nej, säger Mueller.

Eller mer exakt: Mueller hittade inga bevis för att Trumpkampanjen skulle ha begått några lagbrott som syftade till maskopi eller konspiration med Ryssland.

Mueller har haft tillgång till 19 jurister och 40 FBI-agenter. Han har förhört 500 personer och ställt ut lika många husrannsakningsorder.

Om inte Mueller – professionell, erfaren, orädd – har lyckats hitta bevis på konspiration under 22 månaders envist arbete lär ingen annan göra det heller.

Frågan om eventuell konspiration från Trumps håll får nog härmed anses utagerad – en framtida hobby för privatspanare.

Den andra frågan hänger fortfarande i luften: försökte Trump sätta käppar i hjulet då FBI började utreda honom och hans presidentkampanj?

I denna viktiga fråga avstår Mueller från att dra en slutsats. Det är ovanligt för en särskilt utredare, och otillfredsställande för det amerikanska folket.

Men det är uppenbarligen svårt att bedöma juridiskt huruvida Trump har ”obstructed justice”, försökt stoppa rättvisans gång. Varför svårt? Jo, Trump har motarbetat FBI, Mueller och förre justitieministern Jeff Session i offentligheten, inför öppen dager.

Trump avskedade inte FBI-chefen James Comey i smyg. Han trakasserade inte sin tidigare advokat Michael Cohen i ett nedsläckt parkeringsgarage. Han mobbade inte (bara) Jeff Sessions under slutna regeringssammanträden. Han gjorde det på Twitter, i direktsänd tv och var ofta helt öppen med sitt motiv bakom attackerna: hans drevs av ilska för den pågående Rysslandsutredningen.

Den skamlösa transparensen tycks paradoxalt nog ha gynnat Trump. Öppenheten gör det svårare att slå fast att det skulle finnas en dold avsikt bakom handlingarna, vilket är ett rekvisit, ett kriterium, för brottet.

Men Mueller går inte så långt som att frikänna Trump på den punkten. Trots att utredaren har haft två år på sig att fundera och ett dream team av kvalificerade kollegor att rådslå med. Istället väljer Mueller att vidarebefordra frågan, först till justitiedepartementet men i förlängningen kanske också till kongressen och ytterst det amerikanska folket.

Just därför är det så viktigt för den politiska oppositionen att ta reda på hur Mueller faktiskt har resonerat i rapporten. Frågan om ”obstruction of justice” framstår kanske inte som lika spännande som konspiration med Ryssland. Men den har politisk sprängkraft. Bill Clinton ställdes inför riksrätt på grund av ”obstruction of justice” och och Richard Nixon skulle ha gjort detsamma om han inte först hade avgått som president.

Det är justitieminister William Barr som avgör hur mycket av rapporten som kommer att tillgängliggöras. Barr anses vara en skicklig advokat, hårdhudad med lång politisk erfarenhet. Men han åtnjuter långt ifrån samma förtroende hos Demokraterna som Mueller.

Av flera skäl. Dels är Barr belastad av ett pm som han skrev innan han nominerades till justitieminister, där han över 19 sidor resonerar om huruvida presidenten kan göra sig skyldig till ”obstruction of justice”. Slutsatserna har beskrivits som ” bisarra”. Barr menar, enligt en viss tolkning av texten, att presidenter inte kan göra sig skyldig till brottet eftersom ”presidenten” inte uttryckligen nämns i lagtexten.

William Barrs snabbt dragna slutsatser av Muellerrapporten väcker också misstankar. Mueller utredde under 22 månader och kunde ändå inte ge slutgiltigt svar. Barr behövde endast två dygn på sig – en helg – för att frikänna Trump, vilket han gjorde i ett fyrasidigt brev till kongressen skickat i söndags kväll.

Demokraterna lär inte lita på Barrs bedömning förrän man själva fått utvärdera underlaget. Men att begära ut hela rapporten riskerar samtidigt att hejda processen, eftersom den först måste maskas. En eventuell publicering skulle dessutom sannolikt motarbetas av Vita huset. Ytterst skulle frågan nog hamna i Högsta domstolen och dra ut på tiden. Barrs slutsatser gäller tills vidare.

Förmodligen kommer justitieutskottet i representanthuset att tvinga William Barr och/eller Robert Mueller till vittnesmål. Demokraterna skulle fråga Barr varför han till skillnad från Mueller frikänner presidenten, och på vilka sätt som Trump försökt motarbeta utredningen. Det flesta försök till ”obstruction of justice” har skett i öppen dager, men det framgår av Barrs sammanfattning att vissa påverkansförsök kanske inte varit tidigare kända.

Trump själv uppfattar sig nu som fullständigt frikänd. En mer konventionell politiker hade tagit tillfället i akt och läxat upp Putin, eftersom Mueller bekräftar att Ryssland försökte påverka den amerikanska valutgången. Men det faktumet verkar inte bekymra Trump, som till syvende och sist är intresserad av sig själv.

