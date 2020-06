Björn af Kleen: Maktsläkten Cuomo kliver fram som USA:s ställföreträdande presidentfamilj

Det är nästan omöjligt att föreställa sig i dag. Men det fanns en tid då Andrew Cuomo, den 62-årige guvernören av New York, var känd som en brutal och teknokratisk maktpolitiker som väljare endast motvilligt slöt upp bakom.

Då, innan coronan tog makten över New York och förvandlade delstaten till pandemins epicentrum i USA, ansågs Andrew Cuomo lika charmig ”som en dammsugare med sugeffekten uppvriden till max”, som Washington Post beskriver hans gamla jag.

En hammare som betraktade omgivningen som spik, skriver New York Times.

En lika högeffektiv som frånstötande politiker. ”En mobbande, kontrollerande, charmlös” delstatspamp som ”försköts av progressiva, accepterades av republikaner och tolererades av resten”, i New York Review of Books beskrivning.

Men under coronakrisen har Andrew Cuomos svagheter förvandlats till hans styrkor. Guvernören uppfattas nu som pandemins fältherre, en realpolitiker som regerar med handlingskraft, öppen för fakta och forskning. Ideologi och fantasifull skönmålning ägnar de sig åt i Trumps Washington, medan Cuomo tar hand om verkligheten i New York.

Att ”ärva makt”, som Andrew Cuomo kan sägas ha gjort, är känsligt i USA, där meritokrati är ett honnörsord. Andrews far Mario Cuomo var New Yorks guvernör mellan 1983 och 1994. Sonen har innehaft samma ämbete sedan 2011. Dessförinnan var Andrew Cuomo New Yorks justitieminister och innan dess Bill Clintons bostadsminister.

Andrew Cuomo tillsammans med sin far Mario 2014 när efter att ha vunnit guvernörsvalet i delstaten New York för andra gången. Foto: Kathy Willens/AP

Men under pandemin har familjen Cuomo använt sin aristokratiska ställning på ett förtjänstfullt sätt. Klanen har klivit fram som en ställföreträdande presidentfamilj, som givit röst åt människors sorg och oro och lyft något av bördan från allmänhetens axlar. En uppgift som inte familjen Trump varit förmögen att axla.

Andrew Cuomos yngre bror Chris Cuomo är nyhetsankare med eget program på tv-kanalen CNN. I sitt högoktaniga kvällsprogram ”Prime Time” har Chris Cuomo regelbundet intervjuat sin bror guvernören om delstatens kamp mot viruset.

Brödernas 88-åriga mor Matilda – änka sedan Mario Cuomo dog 2015 – har motvilligt fått ge namn åt ”Matildas lag”, ett antal riktlinjer för äldre medborgare som Andrew Cuomo tagit fram.

Två av guvernörens döttrar har rullat upp ärmarna. 25-åriga Cara ingår i delstatens specialstyrka mot coronaviruset, för en symbolisk lön på en dollar i timmen. 22-åriga Michaela studerar vid elituniversitetet Brown. Inför påslagna tv-kameror har Andrew Cuomo förklarat för dottern varför det är nödvändigt för hennes årgång att skippa årets examensfest.

Andrew Cuomo och hans dotter Cara i New Yorks tunnelbana, i samband med en ombyggnad. Foto: Erik Pendzich/Shutterstock

Andrew Cuomos förhållningsätt under krisen är inspirerat av faderns syn på politik, säger han. Samhället är en stor familj. Guvernören citerar gärna ”pop”, som han kallar sin far Mario:

”Idén om familj, ömsesidighet, att dela på fördelar och bördor för allas bästa, att känna varandras smärta, dela varandras välsignelser - rimligt, ärligt, rättvist, utan att göra skillnad utifrån ras eller kön eller geografi eller politisk tillhörighet.”

Kombinationen av politisk handlingskraft och kärv faderlig omsorg har varit vinnande. Många väljare och opinionsbildare som tidigare var skeptiska till guvernören har förvandlats till så kallade ”cuomosexuals”. Vissa fans hyser på gränsen till erotiska känslor för guvernören. ”Hjälp, jag tror jag är kär i Andrew Cuomo???”, bekänner bland andra journalisten Rebecca Fishbein på den feministiska sajten Jezebel.

Fishbein brukade betrakta Cuomo som en irriterande bromskloss mot progressiva reformer, som legalisering av marijuana, en modernisering av delstatens eftersatta fängelsesystem och New Yorks tunnelbana.

Men nu sitter Rebecca Fishbein bänkad i soffan framför Cuomos dagliga presskonferenser och känner sig ”omhändertagen”. Guvernören mixar dystra fakta med känslosamma utvikningar om metropolen New York. ”Jag känner mig levande”, skriver Fishbein om Cuomos effekt på henne. ”Jag känner mig beskyddad. Jag känner fjärilar”.

En annan av USA:s mer svårflirtade kvinnliga kolumnister, Maureen Dowd på New York Times, fantiserar om ”chianti och köttbullar” när hon tittar på Cuomos presskonferenser. Guvernörens balansakt mellan storslagen känsloutgjutelse och handfasta uppdateringar om läget på marken påminner om stämningen på en ”stor italiensk familjemiddag”, skriver Maureen Dowd.

Maureen Dowd, kolumnist i New York Times Foto: Mark Reinstein/Shutterstock

I den bilden är Andrew Cuomo förstås patriarken vid bordets kortsida, han som kan slå näven i bordet men samtidigt gråta en skvätt över tillvarons grymma förgänglighet.

På CNN har bröderna Chris och Andrew Cuomo vridit upp sin italienskamerikanska machismo till komiska nivåer, och förvandlat den omöjliga jävssituation som de befinner sig i till ett slags kallhamrad familjefars om två bröders omättliga bekräftelsebehov och inbördes konkurrens.

I en av de första intervjuerna under pandemin tackar Chris Cuomo sin bror för att han tar sig tid att vara med i programmet.

– Mamma sade att jag var tvungen, svarar den 62-årige Andrew Cuomo uttryckslöst.

Den 49-årige lillebrodern fnyser till svar. Mot slutet av samma intervju vrider guvernören om kniven.

Chris och Andrew Cuomo Foto: AP

– Jag ringde mamma precis innan programmet, säger Andrew Cuomo. Hon sade förresten att jag var hennes favorit.

– Jag fattar inte att du kan ljuga inför mina tittare, svarar Chris Cuomo.

Så där har det fortsatt. Härom veckan anklagade Chris Cuomo sin bror för att överskatta sig själv. Han har börjat tala om sig själv i tredje person. Börjat fiska efter Demokraternas nominering inför höstens presidentval.

Det senare dementerar guvernören häftigt. Andrew Cuomo försäkrar att han stödjer Demokraternas kandidat Joe Biden helhjärtat. Vissa vänner till Andrew Cuomo säger dock till amerikanska medier att han eventuellt överväger att kandidera inför presidentvalet 2024. En mätning utförd i början av april, sammanställd av en konservativ intresseorganisation, visade att 56 procent av demokratiska väljare föredrog Cuomo framför Biden.

Klart är att Cuomo ser mycket mer vital ut än Joe Biden, som suttit isolerad i sin källare i Delaware under nästan hela pandemin och framstått mer som ett möjligt offer för coronan än som en politiker i position att bekämpa pandemin.

Men det är kanske för tidigt att utvärdera Andrew Cuomos coronapolitik och därmed hans chanser att bli vald till president.

Över 30.000 människor har dött i New York. En katastrofal siffra jämfört med delstaten Washington på den amerikanska nordvästkusten där smittan bröt ut ungefär samtidigt men där omkring 1.200 människor nu har avlidit.

Det finns visserligen stora demografiska skillnader mellan Washington och New York, i form av folkmängd, trångboddhet och fattigdom. Men Washingtons demokratiska guvernör Jay Inslee agerade snabbare än Cuomo i krisens startskede. I början av mars underdrev Cuomo riskerna med viruset i syfte att försöka rädda stadens näringsliv. Han sade att det var ”farligt” att stänga samhället och att restriktioner endast skulle ”göra folk rädda”. Strategin kan ha kostat tusentals människoliv.

Arbetare bygger tält, som temporära bårhus, utanför ett sjukhus i New York, i slutet av mars då antalet fall av covid-19 ökade lavinartat i staden. Foto: Bryan R. Smith/AFP

Men sedan började Cuomo agera mer kraftfullt. Donald Trump hävdar att USA:s regering bedriver ett krig mot viruset, men Cuomo har uppträtt mer som en byråkratins överbefälhavare än vad Trump har förmått. Cuomo såg till att delstaten fick fatt i mer sjukhusmaterial, han snabbade på testningsförfarandet, han arrangerade så att läkarstuderande kunde börja arbeta utan formella licenser och organiserade en grupp om 78.000 sjukhusvolontärer.

Samtidigt hävdar opinionsbildare på vänsterkanten att kulten av Andrew Cuomo är bisarr, i förhållande till delstatens extremt höga dödstal. I veckan skrev två kolumnister i Guardian att Cuomo i själva verket borde betraktas som en av pandemins skurkar. Att han ingått partnerskap med näringslivet, som Bill och Melinda Gates stiftelse, för att hitta nya former i framtidens skolundervisning, provocerar kommentatorer som inte vill marginalisera den offentliga sektorn ytterligare.

Särskilt i en tid då den amerikanska vårdsektorn, en komplicerad kombination av privata och offentliga intressen, visat sig haft svårt att mobilisera under en akut nationell kris.

Andrew Cuomo har haft dagliga presskonferenser i New York under coronapandemin. Foto: John Minchillo/AP

Skurk eller hjälte? Andrew Cuomo har åtminstone varit närvarande i offentligheten under pandemin, och inte frånsagt sig ansvar. Till New York-bor som är frustrerade över att tvingas sitta hemma i karantän säger han: ”Skyll på mig”. Han har också formligen lapat i sig beröm.

När den feministiska skribenten Rebecca Fishbeins skrev sin kärlekshyllning till Cuomo rodnade guvernören inte i smyg på sitt arbetsrum. Utan ringde upp artikelförfattaren och försäkrade sig om att hon mådde bra. Det resulterade i ytterligare en artikel, där Fishbeins citerade ur telefonsamtalet.

– Hej. Mitt namn är Andrew Cuomo, sade guvernören när han ringde från hemligt nummer.

– Jag vet, svarade Rebecca Fishbein. Jag tittar på alla dina presskonferenser.

– Jag vet, sade Andrew Cuomo. Jag läste din artikel.