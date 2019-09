Björn af Kleen: När det gäller Iran är Trump bevisligen svårt ambivalent

Anonyma regeringskällor säger till Washington Post och New York Times att Trump-regeringen överväger en militär vedergällningsattack på Iran. Det ligger i linje med budskap från Lindsey Graham, Trump-allierad ordförande för senatens justitieutskott som i helgen twittrade att det är hög tid för USA att angripa iranska oljeraffinaderier.

Utrikesministern Mike Pompeo kallade drönarattacken för en exempellös attack på världens energitillgångar. Under söndagen offentliggjorde den amerikanska regeringen satellitbilder som ska visa att drönarna skickats från Iran eller Irak snarare än från Jemen, där de Iranfinansierade huthirebellerna har tagit på sig dådet.

Rök från oljefälten efter drönarattackerna i Saudiarabien. Foto: AFP

President Trump har hittills inte själv pekat ut Iran offentligt, även om han skrivit på Twitter att ”det finns skäl att tro att vi vem vem den skyldige är” och att USA:s militärmakt står redo, ”locked and loaded”. Trump säger att han inväntar en utredning från saudierna innan han agerar.

Kommer han? När det gäller Iran är Trump bevisligen svårt ambivalent, och har hittills visat sig ovillig att gå till militärt angrepp. I juni, när Iran hade skjutit ned en amerikansk övervakningsdrönare, avblåste Trump ett militärt angrepp tio minuter innan det skulle sättas i verket, eftersom han i sista sekund insett att 150 personer kunde ha riskerat att dö, sade han.

Under sommaren har Trump övervägt att slå in på en fredligare väg av diplomatiska samtal, med initiativ till ett toppmöte med Irans president Hassan Rouhani under FN:s generalförsamling i New York nu i september. Trump ska också ha övervägt att lätta på USA:s ekonomiska sanktioner gentemot Iran. Planer som fick säkerhetsrådgivaren John Bolton att avgå, eller åtminstone obstruera till den grad att Trump sparkade honom.

USA lämnade Iranavtalet – undertecknat av företrädaren Obama – då det enligt Trump inte var tillräckligt långsiktigt och snart skulle äventyra säkerheten i Mellanöstern. USA:s utträde ur avtalet, vilket utlöste en rad ekonomiska sanktioner, skulle skrämma iranierna till ödmjukhet och Trump skulle landa i en perfekt position för att inleda förhandlingar om ett nytt kärnvapenavtal. Äntligen ett genombrott för Trump som djärv internationell förhandlare, var taktiken.

Iran, ekonomiskt pressat, har inte reagerat som tänkt, utan snarare valt att svara USA genom en serie provokationer. Om det är Iran som halverat den ledande oljeproducenten Saudiarabiens dagliga produktion är det en påminnelse om landets inflytande i regionen. Och efter att USA:s utrikesminister pekat ut Iran som skyldigt säger regimen att man över huvud taget inte vill sammanträda i New York.

Det är Trumpregeringens officiella linje att betrakta huthirebellerna som en förlängd arm av den iranska regimen, vilket skulle kunna motivera ett militärt angrepp från USA helt oavsett om det framkommer bevis för att Teheran ligger bakom eller sanktionerat drönarattacken.

Å andra sidan är det inte säkert att Trump följer sin egen regerings utarbetade linje. Under måndagen skrev Trump på Twitter att USA ändå inte är beroende av olja från Mellanöstern, underförstått att angreppet mot Saudiarabien egentligen inte rör honom.

