Björn af Kleen: Nu har Trumps ”skjutande farmor” fått nog

Det första Trumpfan jag mötte i USA, den 65-åriga croupiern Donna Powers, hade en 25-kalibrig pistol nedkörd byxlinningen.

Under vintern 2016, när den osannolika presidentkandidaten Donald Trump turnerade USA runt, blev Donna Powers något av en gestalt i hans berättelse om vikten av liberala vapenlagar.

Donna Powers Foto: Lotta Härdelin

Jag stötte på Donna Powers i början av januari det året. Två veckor tidigare hade hon skjutit en kille i bröstet i självförsvar. Trump gillade storyn om "farmor som var ute och sköt" och vävde in den i sina tal.

– Det är en så vacker historia, sa Trump vid ett valmöte den 7 januari 2016. Hon sköt en kille som attackerade henne. Hon bar pistol! Jag älskar den här kvinnan! Hon sköt honom och han överlevde, vilket är bra faktiskt. Hon gillar Trump.

Jag och fotografen Lotta Härdelin letade rätt på Donna Powers i Manchester i New Hamsphire. Vi satt i en hyrbil utanför Donna Powers lägenhetskomplex och lyssnade till hennes berättelse om skjutningen.

En måndagskväll hade en bil kört upp just när Donna Powers var på väg in i huset. Av en ingivelse hade hon just flyttat sin 32-kalibriga Kel-Tec från handväskan till jackfickan. Hon drog direkt när mannen öppnade bildörren.

– Boom! Så fort gick det! Jag fick honom här.

Donna Powers strök sig över bröstet.

– Så fort jag skjutit sjönk han till marken. Hade jag haft kvar pistolen i min handväska – glöm det. De hade stulit den, eller slagit ned mig.

Temperaturen sjönk i bilen när vi satt och pratade. När jag började huttra förde jag in min högerhand innanför jackan, ungefär i brösthöjd. Plötsligt mitt i en mening frös Donna Powers till is:

– Vad har du där??

Hon syftade på min hand. Hon trodde jag gömde en pistol i innerfickan. Jag slet ut min hand, eftersom jag visste att hon var beväpnad.

– Åh, jag är lite nervös efter allt som hänt, sa hon.

Vid varje masskjutning som inträffat sedan dess har jag kommit att tänka på Donna Powers.

När Stephen Paddock i oktober sköt ihjäl 58 från sitt hotellrumsfönster i Las Vegas. När David Patrick Kelley avrättade 27 personer i en bykyrka i Texas månaden därpå. När skolungdomarna rusade ur Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida med sina händer över huvudet.

Vad känner Donna Powers? Är hon fortfarande stolt vapeninnehavare? Vad tänker hon om den ungdomsgeneration som tar strid för strängare bakgrundskontroller och högre åldersgränser?

Donna Powers besvarade inte mina mejl, när jag skrev och frågade. Men så ringde hon plötsligt tillbaka en lördagseftermiddag några dagar efter att 17 dödats i Parkland.

Donna Powers är, visar det sig, trött på Trump. På lögnerna, på tweetsen, på historierna om kvinnor han trakasserat.

Donna Powers har också tänkt om i fråga om vapnen. Häromdagen formulerade hon ett upprop på Facebook där hon argumenterade för att åldergränsen för vapeninnehav borde höjas till från 18 till 21 i alla amerikanska delstater.

– Jag ska vara helt ärlig med dig, säger Donna Powers över telefon. När det kom fram att den där ungen var 19 år gammal och helt lagligt hade kunnat köpa en AR-15… När jag hörde att FBI hade mottagit tips utan att kolla upp dessa… När skolpersonalen varnats men inget hade hänt…

Ja, då gick Donna Powers ut på nätet och skapade sitt upprop.

Sedan backade hon visserligen. En vän till henne argumenterade för att vissa ungdomar, de som bor på landet och jagar till vardags, behöver kunna köpa vapen även under 21 års ålder.

– En åldersgräns på 21 för alla är lite att ta i, säger Donna Powers. Men å andra sidan fattar jag inte varför någon amerikan egentligen behöver äga ett automatvapen? Är inte de till för kriga?

Hur kan man rättvist förutspå det politiska resultatet av dagens demonstrationer i Washington DC och andra amerikanska städer? Det känns lika opassande som att recensera en begravning. Vem är jag att ”analysera” dessa anhörigas tillvägagångssätt?

När jag skriver ut telefonsamtalet med Donna Powers blir jag lite rörd av den uppriktiga viljan till rannsakan i hennes röst. Först en hjälte i Trumps våldsamma värld, sedan upprorsmakare mot samma ideal på Facebook. För att till slut landa i en nykter kompromiss. Hon är övertygad, säger hon, att vapnen inte är det huvudsakliga problemet bakom dödsdriften.

Efteråt kommer jag tänka på en retorisk bild som återkommer i den amerikanska medborgarrättsrörelsen.

När når vi rättvisa, frågade aktivisterna ständigt sin ledsagare Martin Luther King. Han svarade med sin berömda bild av en båge som böjer sig mot rättvisa: "The arc of the Moral universe is long, but it bends towards justice".

Det tar tid. Men går framåt. Det är kanske den slutsats man på förhand kan dra av dagens demonstrationer.

