Björn af Kleen: Operationen lär användas av Trump i valrörelsen inför 2020

Vad betyder dödandet av terroristledaren Abu Bakr al-Bagdadi för Donald Trump?

– Det är en triumf för Trump, onekligen. Kanske den största säkerhetspolitiska bedriften under hans snart tre år i Vita huset. Under presskonferensen på söndagsmorgonen i Vita huset sade Trump att han efterlyst al-Bagdadi sedan han först blev president. Trump sade att han följde dödandet, ett samarbete mellan flera amerikanska specialförband, från den militära sambandscentralen ”operation room” i Vita husets källare. Det var som att titta på en film, sade Trump. Han var ovanligt specifik och målande i sin beskrivning av räden. Han sade att al-Bagdadi dog som en ylande hund.

Vad betyder dödandet av al-Bagdadi för USA:s framtida roll i Mellanöstern?

– Trump kommer använda dödandet av al-Bagdadi för att försöka ena sitt parti i en situation där han gjort sig mycket sårbar. Trump har under sommaren och hösten använt presidentmakten på ett djupt oansvarigt sätt. Den framgångsrika attacken mot al-Bagdadi kom i den bemärkelsen lägligt för Trump, som är under attack från statsapparatens säkerhetstjänst och utrikesetablissemang. Under presskonferensen sade Trump att USA gjorde rätt som drog tillbaka trupper från Syrien. Han sade att det varit lättare att förhandla med kurderna sedan Turkiet attackerade dem, en konsekvens av USA:s tillbakadragande. Trump betonade att den amerikanska militärmakten ska användas på ett sätt som han finner mer konstruktivt, som att försvara oljetillgångar i regionen. Trumps handlande gentemot kurderna är ett lågvattenmärke i presidentskapet, även för hans närmaste allierade i republikanska partiet. Under presskonferensen antydde Trump att Lindsey Graham, den republikanska senatorn, nu stod bakom honom och befann sig vid hans sida inne i Vita huset. Graham är en av dem som skarpt kritiserat Trumps ageranden i Syrien.

Vad händer nu?

– Trump vill, sade han under presskonferensen, offentliggöra filmmaterialet från räden så att potentiella IS-anhängare ska kunna förstå att terrorledaren inte mötte döden som en hjälte utan som en gråtande ynkrygg, ”en hund”. Ett av de mest spridda fotografierna från Obamas tid i Vita huset visar presidenten flankerad av militärer och ministrar när de följer dödandet av Usama bin Ladin. Liknande foton och kanske filmer som visar interiörer från operationen mot al-Bagdadi lär nu användas av Trumpkampanjen i valrörelsen inför 2020. Fler gånger under presskonferensen tackade Trump Ryssland för att ha låtit USA:s specialförband flyga på låg höjd över markområden som landet kontrollerar. Trump tackade även Irak och till och med Syrien, för att inte ha stört operationen. Presidenten kände sig patriotisk när han framträdde efter räden, men det hindrade honom inte från att berömma länder som många betraktar som USA:s fiender.