Björn af Kleen: Raseri i USA mot Ivanka Trumps nya huvudroll

Tidigare i veckan kunde världen bevittna ett tronskifte i den amerikanska idrottsvärlden.

Under Wimbledons första dag vann Cori Gauff, en afroamerikansk 15-åring, över sin 39-åriga idol Venus Williams.

Gauff var rankad 313 i världen. Williams har vunnit Wimbledon fem gånger.

Efter matchen föll Gauff i tårar. Vid nätet tackade hon Williams för allt vad stjärnan har betytt för henne som förebild. Under presskonferensen efteråt sade 15-åringen att hon velat uttrycka sin tacksamhet tidigare men att inte hade vågat. Nu, efter seger i två set, fattade hon mod.

Respekt. Man approcherar inte sina idoler hur som helst.

Så kan det gå till när prestige överlämnas från en amerikansk generation till nästa.

Veckan har också bjudit på motsatsen: ett flagrant exempel på hur det inte ska gå till när makt och prestige traderas från en amerikansk generation till nästa.

Vi talar om exemplet Ivanka Trump.

Under G20-mötet i Japan och presidentens avstickare till koreanska halvön efteråt kom Trumps dotter Ivanka att spela en oväntad huvudroll.

Donald Trumps ordinarie säkerhetsrådgivare John Bolton var avvisad till Mongoliet. I hans ställe tog Ivanka och hennes make Jared Kushner över.

Amerikanska kommentatorer har inte varit nådiga.

Under resan gullade pappa Trump visserligen med Putin, saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman och diktatorn Kim Jong-Un.

Men diskussionen om Asienresan hemma i USA fokuserar fortfarande på Ivanka, som glatt beblandade sig med statschefer under dagarna fyra. Under ett gruppfoto med premiärministrar och presidenter tog Ivanka plats bredvid sin pappa, som hon vore en i gänget. En vida spridd film visar hur Ivanka försöker ge sig i en konversation med Theresa May, Justin Trudeau och Emmanuel Macron.

Efter filmen har elaka skämtbilder roterat på nätet där Ivanka bland annat tar plats vid sidan av Churchill, Roosevelt och Stalin under Jaltakonferensen 1945.

En del av lustmobbningen av Ivanka Trump är nog ett utslag av vanlig sexism. Hon är knappast den enda rådgivaren runt Trump som utan minsta regeringserfarenhet har kastat sig in i världspolitiken. Jared är också novis. Som på allvar verkar tro sig sitta på lösningen till Israel-Palestina-konflikten. Inga skämtbilder om honom.

Ivanka spelar gärna på sin femininitet. På filmen från Japan är hon på samma gång flickaktig och anspråksfull. Det är ovanligt att se – kvinnliga toppolitiker är så kontrollerade i jämförelse. Ivankas själva uppenbarelse är en provokation.

Men hon knappast ensam i Trumpregeringen om att liksom leka politiker. Hennes pappa har instruerat sina medarbetare att betrakta varje dygn som nytt avsnitt i en tv-serie. När krigshetsaren John Bolton, som faktiskt har viss politisk erfarenhet, var avvisad till Mongoliet under Koreabesöket befann sig Tucker Carlson som rådgivare i presidentens närhet, som till vardags leder ett kvällsprogram på Fox news.

Det provocerande med Ivanka Trump är kanske hennes skicklighet som skådespelare. Ingen utöver kärnväljarna tror längre på pappa Trump. Ivanka är bättre på charader. När hela familjen var på statsbesök i London i början av juni var Ivanka den enda som lyckades bemästra etiketten. Guardians klänningsexpert skrev att Ivankas klänningsval var mer sofistikerat än presidenthustrun Melania Trumps: ”Det är Ivankas förmåga att få sådana här saker rätt som gör henne till den läskigaste av alla Trump”, konstaterade tidningen.

Då och då upprepas varianter av det påståendet i USA. Sönerna Trump, ”de äckliga pojkarna”, som författaren Salman Rushdie kallat dem, skrämmer ingen. De är just så banala som de ser ut. Äldsta dottern är mer svårtolkad. Ena sekunden kosmopolitisk feminist, andra sekunden talesperson för sin konservativa nationalist till far. Tidigare FN-ambassadören Nikki Haley försökte kombinera ungefär samma roller tills hon sade upp sig.

Från Vita huset driver Ivanka Trump ett globalt projekt om betydelsen av kvinnors ekonomi. På filmen från Japan säger hon något kritiskt om mansdominansen i försvarsvärlden. Hon tycks uppriktigt intresserad av ämnet: på hemmaplan gör hon ständiga företagsbesök. I ett rätt minnesvärt tal på det republikanska konventet sommaren 2016 pratade hon om sin barndom på pappas kontorsgolv.

Hennes feminism skär sig förstås mot Donald Trumps prioriteringar. Hans regering förblir rekordgubbig. Hans privatliv är allt annat än förebildligt. Härom dagen berättade E Jean Carroll, en excentrisk modemagasinsskribent, om när Trump försökte våldta henne i ett provrum på lyxvaruhuset Bergdorf Goodmans underklädesavdelning på 1990-talet. Hon är den 16:e kvinnan som anklagar presidenten för sexuella trakasserier. ”Inte min typ”, svarade Trump när han fick frågor om saken. Som om han gärna hade våldtagit henne om hon varit ”hans typ”.

Ivankas modigaste stund i Vita huset var när hon for ut mot Roy Moore, Alabamapolitikern som Trump försökte kröna till senator. En rad kvinnor berättade att Moore raggat på dem när de var minderåriga. ”Det finns en särskild plats i helvetet för folk som jagar barn”, sade Ivanka till nyhetsbyrån AP om Roy Moore. Det bidrog förmodligen till hans förlust i valet.

Däremot har Ivanka Trump konsekvent duckat frågor om sin pappas trakasserier ”Jag tycker det är rätt opassande att fråga en dotter” om den saken, svarade hon vid ett tillfälle.

Vilket illustrerar hela problematiken. Ingen vill behöva svara på frågor om sin pappas påstådda våldtäktsförsök.

Det finns många anledningar till varför medarbetare inte vågar stå upp mot sin chef. Blodsband är den mest begripliga. Därför ska regeringar inte vara familjeföretag.