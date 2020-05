Björn af Kleen: Som svart i USA är det ovanligt svårt att andas just nu

Två kvällar i rad har hundratals demonstranter samlats i Minnesotas största stad Minneapolis.

De har skanderat:

– Jag kan inte andas!

De protesterar mot dödandet av den 46-årige afroamerikanen George Floyd.

Floyds sista ord i livet var:

– Snälla, snälla, jag kan inte andas.

George Floyd stoppades av polis i södra Minneapolis i måndags kväll.

Floyd ska ha suttit på taket eller huven av en personbil. Och enligt polis gett intryck av att vara påverkad av substanser. Enligt de fyra poliser som närmade sig Floyd ska mannen ha gjort motstånd när poliserna försökte omhänderta honom.

George Floyd. Foto: Christopher Harris/AP

Polisrapporten från i måndags kväll nämner dock inte vad en mobilfilm fångade, inspelad av en förbipasserande: en av polismännen som närmade sig Floyd trycker sitt knä mot mannens nacke. Floyd ligger på mage på gatan vid sidan om polisbilen med händerna bakbundna i handklovar på ryggen.

Floyd bönar polismannen att han ska ta bort sitt knä.

– Snälla, snälla, jag kan inte andas, säger Floyd upprepade gånger.

Polismannen håller kvar sitt knä. Efter flera minuter svimmar Floyd av. Fradga tycks komma ur munnen. Polismannen håller kvar knäet, trots att förbipasserade protesterar mot den hårdföra behandlingen.

Ambulanspersonal anländer till platsen och lägger Floyds avsvimmade kropp på en bår. Dödsattesten dröjer sannolikt några veckor, den officiella dödsorsaken är fortfarande oklar. Men av mobilfilmen att döma, som väckt vrede över hela USA, ser det ut som om George Floyd kvävdes ihjäl under trycket av den vita polismannens knäskål.

När George Floyds kropp når sjukhuset förklaras han död.

De fyra poliser som sannolikt bidrog till dödandet av George Floyd har fått sparken. Minnesotas borgmästare Jacob Frey har krävt att distriktsåklagaren i Minneapolis ska utreda polisen som pressade sitt knä mot Floyd. Floyds familj kräver att polisen åtalas för mord och kastas i fängelse på livstid. ”Han tog ett liv - det kräver ett liv”, säger en familjemedlem.

George Floyds död har orsakat protester i en rad städer i USA, inte bara i Minneapolis, där George Floyd dog sedan en polisman hållit sitt knä mot hans hals i ett flertal minuter. Foto: Kerem Yucel/AFP

Det är ingen nyhet att USA:s afroamerikaner lever under hårt tryck i ett samhälle präglat av institutionaliserad rasism.

Men under denna vår är minoriteten ovanligt hårt ansatt.

George Floyds bön om luft i måndags kväll - ”snälla, snälla, jag kan inte andas” – fångar ett större skeende:

Under coronakrisen dör afro- och latinamerikaner i oproportionerlig omfattning. I staden New York avlider dubbelt så många svarta som vita. I mångkulturella storstäder som Chicago, Detroit och New Orleans går att skönja liknande mönster.

Det brukar sägas att när Amerika blir förkylt så får landets afroamerikaner lunginflammation.

Det brukar sägas att när Amerika blir förkylt så får landets afroamerikaner lunginflammation. Underliggande sjukdomar som astma, fetma och diabetes gör gruppen extremt sårbar för viruset. Trångboddhet, bristande sjukförsäkringar och utsatta arbeten bidrar också till riskbilden.

Som svart är det ovanligt svårt att andas i USA just nu.

Minnet av Ahmaud Arberys öde är fortfarande färskt.

I slutet av februari var 25-åringen Ahmaud ute och joggade i ett grannskap i utkanten av staden Brunswick i sydstaten Georgia.

Ahmaud Arbery stannade till utanför en villa på väg att färdigställas. Han gick in och såg sig omkring i husskelettet.

Han stal ingenting och var obeväpnad. En teori är att han stannade till i huset för att dricka en mun vatten.

En muralmålning av Ahmaud Arbery, intill familjens advokat Lee Merritt. Foto: Tony Gutierrez/AP

Men tre vita grannar – varav en pensionerad polis – inbillade sig att Arbery var en inbrottstjuv. De jagade honom med två bilar. Arbery försökte springa ifrån männen. Men hade ingen chans. Han sköts ihjäl på gatan fortfarande iklädd sina joggingkläder.

I onsdags kväll kastade demonstranter i Minneapolis vattenflaskor på polis som då svarade med tårgas och gummikulor. En butik plundrades. En man hittades med skottskador. Fastigheter brann i närheten av polisstationen i Minneapolis tredje distrikt.

Stadens borgmästare har inte ställt sig bakom kravallerna. Men uppmanat människor att ”uttrycka sina åsikter och sin ilska, sina brustna hjärtan och sin sorg”.

Frustrationen är förståelig. Att vara svart i USA just nu ter sig bokstavligen livsfarligt.