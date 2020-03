Björn af Kleen: Trump är främst sysselsatt med att skjuta sig själv i foten

Donald Trumps reaktion på coronokrisen har hittills varit exempellöst oansvarig.

Han har liknat smittan vid en vanlig vårflunsa som ondsinta medier och oppositionspolitiker har blåst upp till en pandemi i syfte att komma åt Trump.

Denna bild av en inhemsk konspiration har konservativa opinionsbildare gladligen upprepat i sina informationskanaler. Anhängare till presidenten, vanliga människor ute i landet, köper det. Jag ser dem dagligen bekräfta presidentens livsfarliga propaganda i sina sociala medier.

Det är inte svårt att förstå vad som legat bakom presidentens ihärdiga desinformation.

Det är presidentval om åtta månader i USA och Trumps främsta argument för att bli omvald var den nyligen så vitala amerikanska ekonomin.

Men nu har Trumps arrogans och magiska tänkande i förhållande till smittan bidragit till att det mesta av börsvärdet som skapats under hans första mandatperiod har raderats ut.

Det betyder att det främsta argumentet för att återvälja Trump åtminstone för tillfället är obsolet – ogiltigt, borta.

Trumps tal till nationen i onsdags kväll var ett försök att återupprätta ledarskap för en nation och ett folk som famlar.

Men talet lyckades bara förvärra situationen ytterligare. Trump råkade säga att USA fryser all inkommande handel från EU under en månad. Det var helt fel. (Det är dock sant att personer från EU-länder inte får resa in i USA från och med i natt).

På fredagseftermiddagen gjorde han ett nytt försök.

Trump framträdde i Rosenträdgården i Vita huset för att utlysa nationellt nödläge, vilket i praktiken innebär att den federala krismyndigheten FEMA kan använda 40 miljarder dollar i statliga medel för att försöka underlätta för lokala myndigheter runt om landet.

Ett välkommet besked. Hittills har guvernörer och lokala beslutsfattare varit mycket mer handlingskraftiga än presidenten själv.

Men Trump har fortfarande svårt att ta ordet ”corona” i sin mun utan att grimasera. Han inledde framförandet med att smickra sig själv och sin strategi. Han sade att USA gjort allt rätt.

Sedan tog han ett stort antal verkställande direktörer ur den privata sjukvårdsnäringen i hand framför påslagna tv-kameror.

Återigen demonstrerade Donald Trump exakt vad människor inte bör göra.

Trump tog direktörer i hand på tv samtidigt som hans egen dotter, rådgivaren Ivanka Trump, hade stannat hemma från Vita huset för att hon varit i kontakt med en australiensisk regeringstjänsteman som bär på smittan.

Även USA:s justitieminister William Barr har varit i kontakt med den smittade mannen.

Vissa av Trumps försvarare i offentligheten, som den tidigare rådgivaren Steve Bannon, försöker måla upp bilden av att Trump nu är en ”krigspresident”. Av patriotisk plikt sluter amerikaner ofta upp bakom sin president i krigstid.

Men om Donald Trump är en krigspresident är han fortfarande främst sysselsatt med att skjuta sig själv i foten.