Björn af Kleen: Trump får svårt att ena splittrade USA

Enligt förhandsrapporterna tänker Trump ägna delar av sitt tal på tisdagskvällen åt att försöka ena landet och partierna.

Man önskar presidenten varmt lycka till. Hans trovärdighet i just den frågan är begränsad, för att inte säga obefintlig. Det kommer att bli viss uppförsbacke.

Statsapparaten har just öppnat efter en 35 dagar lång kollaps, ett rekord i modern amerikansk historia. En konsekvens av att Trump och det republikanska partiet inte har lyckats få gehör för visionen om en mur, trots en två år lång propagandakampanj från Vita huset i frågan. Trump är oense med sin egen underrättelseapparat om säkerhetshoten mot USA och han fortsätter att attackera de rättsliga effekterna av Muellerutredningen, nu senast gripandet av tidigare rådgivaren Roger Stone. Han har svårt att tillsätta nyckelpositioner i Vita huset eftersom han fattar exekutiva beslut utan att förankra dem i regeringen. Hans stabschef är tillfällig.

Budskap om vikten av att försöka ena landet riskerar alltså att slå tillbaka mot presidenten själv. Han har för tillfället svårt att ena sin egen stab.

Enligt förhandsrapporterna tänker Trump dessutom fördjupa sig i två frågor där avståndet mellan partierna är avgrundsdjup. Abort och invandring.

Det är livsavgörande för Trump att hålla den högerreligiösa kärnväljaren –abortmotståndaren – på gott humör inför valet 2020. Än så länge har inte Högsta domstolens två nytillskott lyckats inskränka aborträttigheterna. Trump kommer sannolikt att försöka påminna antiabortväljarna om att han fortfarande kämpar för deras sak.

Det är inte osannolikt att presidenten drar en lans för de pojkar från en katolsk privatskola som nyligen hamnade i mediernas ljus i samband med March for Life, en demonstration mot abort som härom veckan gick av stapeln i Washington DC. Trump klampade rakt in diskussionen för att häckla medier som ”fake news” och försvara sina unga konservativa anhängare, varav några bar ”Make America Great Again”-kepsar. Kommer pojkarna som stod i första led att vara inbjudna till representanthuset som särskilda gäster till presidenten under talet? Det är ingen osannolik tanke.

Apropå invandring är frågan om Trump kommer att utlysa nationellt katastroftillstånd i samband med talet, och därmed få loss pengar för att bygga muren. Det vore onekligen effektfullt av Trump att demonstrera sin makt som överbefälhavare när han dyker upp som skadeskjuten president i Nancy Pelosis kammare. Ett slags revansch. Men det skulle å andra sidan väcka ramaskri i oppositionen och göra allt annat än att ena landet.

Blir det en ny eller samma gamla vanliga Trump?

