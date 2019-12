Björn af Kleen: Trump ställs inför riksrätt – detta händer nu

Vad händer nu?

Nu, när representanthuset ställt Trump inför riksrätt, går ärendet vidare till senaten, kongressens andra kammare. Där inleds en rättegång i januari. Om två tredjedelar av senatens 100 ledamöter fäller Trump tvingas han avgå. Det är osannolikt, eftersom Republikanerna har majoritet i senaten och står bakom sin president. Även om utgången är väntad lär rättegången ändå trollbinda det amerikanska folket och markera början på en ny fas av presidentvalrörelsen 2020.

Hur går rättegången till?

Formen för rättegången i senaten är just nu under förhandling mellan partierna. Klart är att ett antal demokratiska ledamöter från representanthuset kommer att fungera som åklagare. Trump lär representeras av sina försvarsadvokater. Senatorerna fungerar som jury, även om senatorerna knappast är opartiska. Mitch McConnell, den republikanska majoritetsledaren i senaten, har sagt att han kordinerar med Vita husets advokater. Uttalandet väckte raseri hos demokrater, som anser att McConnell borde förklara sig själv jävig och lämna över ledarskapet i senaten under rättegången. Det lär knappast ske.

Hur resonerar de olika parterna?

Donald Trump har tidigare uttryckt en önskan om att Vita huset ska kalla vittnen till rättegången – som visselblåsaren som först slog larm om presidentens samtal med Ukrainas president den 25 juli. Presidenten vill ha en cirkus. Medan Mitch McConnell, den republikanska majoritetsledaren i senaten, önskar en kort och städad rättegång utan vittnen.

Demokraterna, å sin sida, vill kalla Trumps tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton som vittne, liksom Vita husets biträdande stabschef Mick Mulvaney. Men Republikanerna, som avgör i kraft av sin majoritet, sade i tisdags nej till det kravet.

