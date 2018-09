Björn af Kleen: Trump tycks alltmer isolerad inne i Vita huset

Vad säger kolumnen i New York Times om läget i Vita huset?

– USA är en splittrad nation. Och den splittringen präglar även Vita huset och Trumps egen personalstyrka och deras familjer. Häromdagen berättade Washington Post om Trumprådgivaren Kellyane Conways äktenskapliga problem. Henne make George avskyr Donald Trump och kritiserar i allt häftigare ordalag hustruns arbetsgivare på sociala medier. Trumps advokat Rudy Giuliani ligger i skilsmässa med sin hustru som rapporteras arbeta på en avslöjande bok om maken och dennes sociala sfär som inkluderar Trump. Trumps advokat i Vita huset, Don McGahn, har samarbetat intensivt med Rysslandsutredaren Robert Mueller och kort efter att detta avslöjades av New York Times fick McGahn sparken av Trump via en tweet. Opinionsartikeln i New York Times sammanfaller med publiceringen av den legendariska Washingtonreportern Bob Woodwards nya bok ”Fear: Trump in the White House”. Här tillskrivs försvarsministern Jim Mattis och stabschefen John Kelly stenhårt kritiska omdömen om Trump.

– Trumpadministrationen har präglats av inbördeskrig sedan den installerades i Vita huset för ett och ett halvt år sedan. Men åtalen i spåren av Robert Muellers utredning har visat hur livsfarligt det kan vara att arbeta för Trump. Benägenheten att distansera sig från Trump ökar i takt med att tidigare rådgivare ställs in för långa fängelsestraff. Alla inledande förhoppningar om att Trump skulle tuktas av ämbetet är sedan länge grusade. Nu gäller det att rädda sitt eget skinn.

Hur reagerar Trump på artikeln?

– Den ökar hans paranoia och känslan av att vara utsatt för en häxjakt. Trump tycks alltmer isolerad inne i Vita huset. I veckan publicerade Washington Post ett 12 minuter långt telefonsamtal mellan Trump och Bob Woodward, där presidenten gormade på sin personal för att man inte arrangerat en intervju med Woodward. Trump sade till Woodward att han borde sökt honom via ”Madeleine”, en assistent som Trump beskriver som ”nyckeln” och hans kontaktyta mot omvärlden. Denna Madeleine visar sig heta Westerhout i efternamn och är en 27-åring som tidigare arbetat som värdinna för gästande dignitärer i Trump Tower. Att Madeleine Westerhout är Trumps mest betrodda medarbetare säger kanske något om presidentens personalrelationer i Vita huset.

– Enligt Washington Post var Trumps reaktion på den osignerade artikeln ”vulkanisk”. Han tror själv att någon på Justitiedepartementet eller som arbetar med nationella säkerhetsfrågor ligger bakom den. Vilket får betraktas som en kvalificerad gissning. I den amerikanska underrättelseindustrin finns en uttalad konservativ opposition gentemot Trump, ledd av tunga tidigare chefer vid CIA och FBI. Häromdagen intervjuade jag tidigare CIA-chefen Michael Hayden som avråder seniora tjänstemän från att arbeta i Trumpadministrationen.

Vad får artikeln för effekt?

– Trump är besatt av New York Times och tidningens bevakning av honom, som han uppfattar som djupt orättvis. Presidenten lär sannolikt nu trappa upp sitt krig mot medierna. Anonyma tidningsartiklar publicerade på liberala New York Times ledarsida lär kanske inte omvända Trumps mest lojala väljare. Men artikeln kan möjligen stimulera andra tjänstemän och medarbetare att tala med pressen om sina erfarenheter.

– När jag intervjuade den berömda visselblåsaren Daniel Ellsberg, som läckte Pentagondokumenten till New York Times på 1970-talet, önskade han att fler läckor inifrån Trumps Vita huset presenterade sig själva med namn. Det skulle enligt Ellsberg göra större verkan:

”Watergate avslöjades eftersom människor talade ut”, sade Ellsberg och drog en parallell till Vita huset-advokaten Don McGahn, som i fjol hotade med att säga upp sig när Trump uppmanade honom att sparka Robert Mueller.

”Tänk om han verkligen hade sagt upp sig och saken hade blivit känd. Beslutet hade ådragit sig enorm uppmärksamhet. Fler hade kanske följt hans exempel”.