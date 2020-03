Björn af Kleen: Trumps hantering av coronakrisen kan bereda väg för Biden

Det är vår i Washington. Körsbärsträden dignar av vitrosa blommor. Det är 20 grader varmt. De tjänstemän som fortfarande arbetar på sina kontor promenerar hem med kavajerna slängda över axeln.

Regeringen har bett människor att undvika folksamlingar större än tio personer. Inte alla tar föreskrifterna på allvar, än så länge. Parken i mitt kvarter är full av folk: pappor befriade från sina vanliga kontorstider spelar strandtennis med sina telningar, det är kö till tennisbanorna och barnfamiljer lägger ut filtar i gräset och intar lunchen under bar himmel.

I Florida hölls det primärval i tisdags. Stannade pensionärerna hemma? Inte nödvändigtvis. I vissa av delstatens välmående strandsamhällen, som Naples på den tropiska västkusten, var valdeltagandet i årets demokratiska primärval högre än det var 2016. Samma mönster kunde skönjas i burgna villaförstäder utanför bland annat Jacksonville på den nordöstra kusten.

Joe Biden vann Florida med god marginal, tack vare medelålders mittenväljare och afroamerikaner. Men Biden vann också bland Floridademokrater som betraktar sig som ”mycket liberala” och som anser att det ”ekonomiska systemet behöver ses över i grunden”. En kategori väljare som ur ett rent ideologiskt perspektiv borde ha satt större tilltro till Bernie Sanders.

Under onsdagen rapporterade nyhetssajten Axios att Sanderskampanjen upphör att annonsera på Facebook, vilket tolkas som ett förebud om att Sanders snart hoppar av primärvalet. Men det motsades av bland andra Jane Sanders, kandidatens hustru och närmaste rådgivare.

Joe Biden leder klart i racet om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat. Foto: Michael Brochstein

Joe Biden leder i vilket fall primärvalet stort. På tisdagskvällen talade Biden flankerad av amerikanska flaggor från sitt hem i Delaware. Kandidaten konstaterade att det var en ”väldigt bra kväll” för hans kampanj. Men ägnade sedan framförandet åt pandemin.

Biden har satt ihop ett slags skuggkabinett, en ”specialstyrka” av sjukvårdsexperter verksamma i Obamaregeringen. Ingen politiker önskar sig en dödlig epidemi. Men Bidens landsfaderliga kvaliteter kommer väl till pass. Han har trettio års erfarenhet av att stifta lagar i senaten och åtta års erfarenhet av exekutiv krishantering i Vita huset. Han kan hålla ett nedtonat tal. Han vet hur man utstrålar allvarsamt lugn.

Bidens politiska budskap, som handlar om att läka landet, skapa enighet och upprätta ”nationens själ”, har plötsligt fått akut relevans. Biden låter inte längre lika floskulös, även om han säger ungefär samma sak som i kampanjens begynnelse. ”Vi måste ta oss igenom det här tillsammans”.

Biden har framställt en kommande Bidenadministration som ett slags övergångsregering. Biden ska befria landet från Trump och sedan lämna över makten till nästa generation demokrater, tänker han sig. Det lät viljelöst i överkant för några månader sedan. Men rätt realistiskt nu, när landet förbereder sig på en recession och en hälsokris som kan riskera att döda miljontals människor. I krigstillstånd tillsätter man interimsregeringar.

På papperet är Donald Trump fortfarande USA:s president. Men i praktiken har supermakten stått utan nationell ledare sedan coronokrisen började. Trumps ovilja eller oförmåga att inse krisens allvar har sannolikt förvärrat konsekvenserna av smittan. Mellan 2 och 200 miljoner amerikaner kan komma att smittas och 1.7 miljoner kan riskera att dö, enligt experternas uppskattningar.

I stora delar av landet råder brist på respiratorer, sjukhussängar, material som behövs för att skapa test, masker och handskar. Om lika många smittas som experterna befarar kommer inte de federala förråden eller delstaternas egna lager att räcka. Guvernörer, delstaternas högsta ledare, har vädjat hos president Trump att agera. Men i måndags svarade presidenten: ”försök själva”.

USA har testat långt färre människor i förhållande till landets folkmängd än många andra utvecklade länder, bara 125 personer på varje miljon. Smittan finns nu i varje delstat och över 100 personer har dött.

Onsdagens huvudledare i New York Times uppmanar Trump att använda sig av en lag som ger presidenten rätt att mobilisera inhemska industrier för statligt bruk under kristid. Under andra världskriget avstod amerikanska fabriker från att producera bilar till förmån för krigsplan. Nu behövs istället respiratorer och handsprit.

Både Joe Biden och Bernie Sanders har krävt att armén och motsvarigheten till hemvärnet börjar bygga om mässhallar, hotell och parkeringsgarage till testplatser och karantäner. Sjukhuspersonal behöver genomgå specialutbildning eftersom många läkare och sjuksköterskor som hanterar coronapatienter själva riskerar att smittas.

Trumps oförmåga att leda landet genom krisen kan bereda väg för ett maktskifte i höst, säger historikern Doris Kearns Goodwin till Washington Post. Goodwin drar en parallell till den stora depressionen under början av 1930-talet när presidenten Herbert Hoover straffade ut sig själv genom att tvinga över ansvaret för de lidande medborgarna på delstaternas guvernörer istället för att öppna upp de nationella stödprogrammen.

Det var då Franklin Roosevelt, senator från New York, klev fram och sedan valdes till president 1932. Mot bakgrund av krisen kunde Roosevelt introducera stora välfärdsprogram som The New Deal, vilket förändrade USA.

Mätningar bekräftar förtroendekrisen för Trump. Enligt en undersökning, presenterad av public service-radion NRP i mitten av veckan, säger 60 procent av de tillfrågade att de inte har något, eller ”inte mycket”, förtroende för vad presidenten säger om krisen.

Trump har reagerat på kritiken med nya lögner. Under onsdagen hävdade Trump att han hade förutsett pandemin ”långt innan den kallades en pandemi”. Medan han i själva verket så sent som den 27 februari hävdade: ”Den kommer att försvinna. En dag – det är som ett mirakel – kommer den att försvinna”.

Men det är fortfarande långt till höstens presidentval och vägen dit allt mer oklar. Fem delstater har redan skjutit upp sina primärval från våren till försommaren: Louisiana, Georgia, Maryland, Ohio och Kentucky. Det kan bli trångt innan Milwaukee, där det demokratiska konventet är tänkt att hållas den 13 juli. Det är under konventet som partiet officiellt utser sin presidentkandidat.

Många delstater förlitar sig nu på poströstning. Och att döma av tisdagens primärval i Arizona kan poströstning, och andra former av förtidsröstning, fungera väl som alternativ. Antalet som post- eller förtidsröstade i årets demokratiska primärval i Arizona var högre än det totala antalet väljare i det demokratiska primärvalet i Arizona 2016. Det antyder kanske att väljarna är motiverade att rösta, trots de fysiska hindren.

Poströstande förbättrade även valdeltagandet i Chicago, den största staden i Illinois som också röstade under tisdagen. Men i Chicagos vallokaler var det stora problem med försenade öppettider och köer. Distriktet Cook county, som omfattar Chicago, har inte noterat ett så lågt fysiskt valdeltagande på tolv år.

I takt med att fler amerikaner dör kanske fler i landet börjar följa de försiktighetsåtgärder som hälsoexperter rekommenderar. Men Trumps desinformation har gjort befolkningen trög. Många amerikaner, också välutbildade, sätter en ära i att förhålla sig självständigt till den akademiska och byråkratiska expertisen som Trump ägnat så mycket energi åt att attackera under sitt presidentskap.

Trump har kallat viruset för en ”utländsk” smitta. Under onsdagen meddelade presidenten att USA tillfälligt stänger gränsen mot Kanada. Han väntas också meddela att USA helt stänger gränsen för asylsökande som kommer till den sydvästra gränsen mot Mexiko. Syftet, enligt regeringen, är att garantera tullpersonalens hälsa.

