Björn af Kleen: Trumps kritik mot WHO ekar av den kritik han själv fått

Vad betyder det för WHO?

Att världshälsoorganisationen förlorar sin största finansiär mitt under kampen mot coronapandemin. I fjol stod USA för 553 miljoner dollar av WHO:s budget på 6 miljarder dollar. FN:s generalsekreterare António Guterres beklagar USA:s besked. Guterres kallar WHO – som är en del av FN – ”absolut avgörande för världens försök att vinna kriget mot covid-19”.

USA stryper sitt stöd under en period då Trumpregeringen säger att den ska granska huruvida WHO ”allvarligt misskött och mörklagt” reaktionen på smittan när den började i Kina. Trump påstår att WHO lade sig platt för Kina, kritiserade USA:s inreseförbud från Kina och spred statliga lögner från Kinas regering.

Exakt vad WHO behöver göra för att återfå Trumps förtroende framgick inte då Trump kommunicerade beslutet under en pressträff natten till onsdagen svensk tid. Men Trump antyder att organisationen måste förnya sig. ”Kanske kommer WHO att förändras och kanske kommer den inte”, sade Trump.

Varför stryper Trump stödet just nu?

Trump är under häftig kritik för sin passiva hållning under krisens inledande skede, då han gång på gång hävdade att viruset mirakulöst skulle försvinna från amerikansk mark. Kritiken mot Trump tycks ha fått genomslag i förtroendemätningar. Andelen amerikaner som underkänner Trumps agerande är nu större än de som står bakom presidenten.

Presidentens kritik mot WHO ekar av den kritik som han själv fått från många bedömare och politiska kommentatorer i USA under senaste veckorna.

Trump tycks vilja fördela ansvarsbördan. Presidentens kritik mot WHO ekar av den kritik som han själv fått från många bedömare och politiska kommentatorer i USA under senaste veckorna. Presidentens sätt att styra landet och kommunicera på förutsätter att det finns en fiende som kan gå i svaromål. Trump har länge kritiserat FN och dragit in amerikanskt bistånd till olika delar av organisationen. I den meningen är denna provokation kanske inte helt överraskande. Presidenten sade själv förra veckan att detta kanske inte är rätt tidpunkt att äventyra WHO:s budget. Sedan kom han uppenbarligen att ändra sig.

Vad betyder utspelet i USA?

Att de besvärande rubrikerna över antalet döda amerikaner – nu 25.000 personer – kanske tillfälligt överskuggas av nyheten om WHO. Men samtidigt innebär beskedet att Trumps passiva förhållningssätt i krisens startskede ännu en gång uppmärksammas. New York Times påminner om att Trump själv gjort sig skyldig till exakt vad han anklagar WHO för. Trump säger att WHO var naiva nog att lita på Kina och att organisationen spred ”Kinas desinformation”. Men den 24 januari sade Trump själv: ”Kina har jobbat väldigt hårt för att begränsa viruset. USA uppskattar storligen deras insatser och transparens”. Trump var också tidigare positiv till WHO. Under de veckor som Trump hävdade att ”coronaviruset var under kontroll i USA” sade presidenten att WHO ”arbetat väldigt hårt och väldigt smart”.