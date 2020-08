Björn af Kleen: Väljarstödet på spel när Biden äntrar scenen

USA-valet 2020

Kanske inte fullt lika medieskygg som Drottning Elizabeth, som aldrig någonsin ställt upp på en regelrätt intervju.

Men när Joe Biden svarade på 15 frågor under en halvtimme i slutet av juni var det hans första presskonferens på 89 dagar, en evighet i amerikanska kampanjsammanhang.

Biden har varit så osynlig under våren och sommaren att amerikanska kommentatorer liknar honom vid ett åldrat lejon, en patriark som dragit sig undan offentligheten.

Demokraternas partikonvent, som inleds på måndagen och kulminerar med ett tal av Biden på torsdag kväll, innebär att kandidaten måste ta ett steg ut på scenen.

Kan det äventyra hans övertag på Trump i popularitetsmätningarna?

När Hillary Clinton förlorade valet mot Donald Trump i november 2016 förklarade politiska experter i efterhand att hon borde rest mer frekvent till Mellanvästerns arbetarfästen.

– I backspegeln: hon reste inte tillräckligt ofta till Michigan och Wisconsin, sade den tidigare utrikesministern Madeleine Albright när jag intervjuade henne för DN.

Joe Biden tillsammans med Hillary Clinton 2016 under ett besök i staden Scranton där Biden växte upp. Foto: Jake Danna Stevens/The Times & Tribune via AP

Andra förklaringar kretsade kring Clintons brist på transparens. Hon borde visat mer av äkta värme. Mer av sin humor, sin religiösa tro, sin intelligens. Inte vara så bunden vid sina strategers manus.

Kort sagt: Man ville ha mer av personen Hillary Clinton.

Få demokratiska analytiker efterlyser mer av personen Joe Biden i den här valrörelsen.

Tvärtom.

Om något föreslog alltså Obama mindre, inte mer, av Biden.

När Barack Obama i hemlighet coachade sin tidigare vicepresident handlade råden om att hålla ”sina tal korta, intervjuerna skarpa och stryka längden på sina tweets”, enligt New York Times.

Om något föreslog alltså Obama mindre, inte mer, av Biden.

Kanske baserade Obama sina råd på iakttagelser från Demokraternas primärval.

Där gällde omvänd logik från valet 2016. I vissa delstater segrade Biden i valdistrikt där han inte satt sin fot under kampanjen.

Som i den avgörande delstaten Virginia på östkusten, där Biden vann stort över Bernie Sanders under den så kallade Supertisdagen. Biden vann bland män och kvinnor, svarta och vita, universitetsutbildade och lågutbildade.

Detta trots att Bidenkampanjen bara hade ett enda kampanjkontor i hela delstaten Virginia.

Skärmdump från Bidenkampanjens video av mötet mellan Joe Biden och USA:s tidigare president Barack Obama i juli. Foto: Brian Cahn

Den fysiska frånvaron verkade gynna Biden under supertisdagen, valet där han mirakulöst återuppstod som presidentkandidat.

”Konsolideringen”, anmärkte journalisten Benjamin Wallace-Wells i tidskriften New Yorker, ”verkade ske liksom oberoende av Biden”.

Är Biden överflödig i sin egen presidentkampanj? En belastning?

Frågar man analytiker på den konservativa bastionen Fox News svarar de gladeligen ja.

När juni slog över i juli rapporterade kanalen att Biden endast ”lämnat sin källare” i Wilmington, Delaware, ”en handfull gånger”.

”Mest häpnadsväckande”, konstaterade Fox News, ”är att farbror Joes osynlighet gynnar honom”.

Även pengarna strömmade in i högre takt när Biden inte visade sig.

Inte bara hade övertaget på Trump i fråga om popularitet vidgats under tiden i karantän, från sex procentenheter till nio.

Även pengarna strömmade in i högre takt när Biden inte visade sig (under maj månad drog Biden in 81 miljoner dollar jämfört med Trumps 74).

En förklaring är sannolikt pandemin. Det är svårt att vinna politiska poäng på en process som hittills skördat 170.000 amerikanska liv, åtminstone om man saknar handgriplig kontroll över sjukhussängar och respiratorer.

Trump valde motsatt strategi. Under våren höll han låda varje eftermiddag på direktsänd tv. Presidenten blev oundvikligen ansiktet utåt för katastrofen.

Joe Biden gömd bakom sitt munskydd. Foto: Drew Angerer/AP

Bidens nya kampanjchef, en veteran från Obamavärlden som rekryterades i mitten av februari, är själv en doldis.

Jennifer O’Malley Dillon regisserar kampanjen från tredje våningen av sin villa i Marylands anonyma förortslandskap. Hennes tvillingar på sju år ser henne så sällan att de börjat kalla mamman för ”spöket på vinden”.

Passande, skriver Washington Post. Jennifer O’Malley Dillon är lika osynlig för den stora allmänheten.

O’Malley Dillon har tvingat Biden att hålla sig hemma. Det har indirekt disciplinerat honom.

Biden är annars ökänd för sina grodor, en excentricitet som ”gråskäggen” trodde det var omöjligt att slipa bort.

”Gråskäggen” kallas den krets av gamla rådgivare som stått bakom Biden under decennier. Så destruktivt lojala att det flyter ”Bidenblått blod” i deras ådror.

Jennifer O’Malley Dillon framstår som en mer självständig strateg. Hon har bland annat drivit igenom att Bidens kampanj inte ägnar sig åt dörrknackning, en central ritual i varje amerikansk kampanj.

Men under pandemin vill folk inte ha en ”främling på farstubron”, insåg hon. Trumpkampanjen, å sin sida, skryter om att den knackar på hos en miljon amerikanska hushåll varje vecka.

Joe Biden och Kamala Harris. Foto: Robyn Beck/AFP

Valet av den 55-åriga senatorn Kamala Harris som vicepresidentkandidat riskerar att marginalisera Biden ytterligare från sin egen kampanj.

– Hon är väldigt ambitiös, varnade den konservative analytikern William Bennett i en intervju på Fox News i veckan.

– Hon kommer genomföra tonvis med intervjuer. Var kommer Joe befinna sig? Kommer han fortfarande sitta hemma i källaren? En del problem kan uppstå.

Men liberala röster invänder att Biden tvärtom tjänar på att överskuggas av en yngre kvinnas lyskraft.

”Biden verkar självsäker”, skriver Maureen Dowd i söndagens New York Times, ”eftersom han valt en skicklig kvinna...”.

Gensvaret från demokratiska väljare i veckan tyder på att Dowd har en poäng.

Under de 24 timmar som följde efter tillkännagivandet om Kamala Harris drog Bidenkampanjen in omkring 250 miljoner kronor i donationer.

150.000 personer donerade för allra första gången, sannolikt många yngre väljare som ser en politisk framtid i Kamala Harris.

Kanske matchar Bidens tillbakadragenhet hans ideologiska plattform.

I tidskriften Atlantic skriver journalisten Peter Beinart om ”Joe Bidens stora, modiga och väldigt tysta agenda”.

Bidens politik rymmer radikala reformförslag, bland annat i klimatfrågan och kriminalvården. Men kandidaten avstår från ”specifika formuleringar som gör honom sårbar för republikanska attacker”, skriver Beinart.

Så länge som Biden håller sig på avstånd från mikrofonerna är det svårt för Republikanerna att riktigt komma åt honom, en vit man i en källare som har sina bästa dagar bakom sig.

Biden tonar medvetet ned sin agenda. Han föreslår till exempel upprättandet av ett nationellt namnregister över poliser som missbrukat sin maktposition. Men han repeterar inte demonstranternas slagord om att ”defund the police”.

Så länge som Biden håller sig på avstånd från mikrofonerna är det svårt för Republikanerna att riktigt komma åt honom, en vit man i en källare som har sina bästa dagar bakom sig.

Det virtuella partikonventet, utan möjlighet till improvisation, är kanske det bästa som hänt Joe Biden.

Läs mer:

Slaget om USA – ska Joe Biden lyckas vända sin hembygd?

Karin Eriksson: Klarar Biden balansgången – att leda den fria världen och säkra amerikanska jobb?

Posten i USA varnar – myndigheten hinner inte hantera röster