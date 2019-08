Björn af Kleen: Westerhout förstörde sin karriär genom att skvallra

Haft en tuff vecka på jobbet? Trött på kollegorna? Längtar du redan tillbaka till sommarstugan?

Var glad att du inte jobbar i Vita huset.

Den senaste arbetsplatskonflikten i presidentpalatset är ovanligt sjaskig även för att vara Vita huset.

En av rätt få personer som varit med sedan starten av ämbetsperioden – Donald Trumps personliga sekretare Madeleine Westerhout – lämnade sin tjänst i torsdags.

Westerhout hade en viktig funktion i Vita huset. När Washingtons mest kände reporter, Watergateveteranen Bob Woodward, intervjuade Trump över telefon förra hösten sade Trump om Westerhout: ”Madeleine is the key”. Hon är nyckeln. Westerhout hade inflytande över vilka människor som fick tillgång till presidenten. En avgörande funktion i varje presidentstab.

Det steg tydligen Westerhout, 28 år gammal, åt huvudet. Under en middag med reportrar på Trumps golfklubb i New Jersey häromveckan skröt hon över sin närhet till presidenten. Hon sade att hon var närmare Trump än vissa av hans egna barn.

Som för att illustrera detta nämnde Westerhout för journalister att Trump ogärna låter sig fotograferas med Tiffany Trump, hans yngsta dotter. Skälet skulle enligt Westerhout vara att pappan finner dottern överviktig.

Det var inte veckotidningsreportrar som lyssnade: Washington Post, Wall Street Journal och Bloomberg satt runt bordet, enligt tidningen Politico. Skvallret nådde efterhand fram till den tillförordnade stabschefen Mick Mulvaney, som övertygade Trump om att Westerhout var tvungen att offras. Presidenten ska ha varit motvillig. Westerhout var en av hans ögonstenar, som han kallade ”my beautiful beauty”.

Madeleine Westerhout förstörde sin karriär genom att skvallra med tunga reportrar ”off record”. Det var inte första gången som Trumpmedarbetare för vidare nedriga uppgifter till pressen, anekdoter som de räknar med ska stanna utanför spalterna. John Kelly, den tidigare stabschefen – en aktad general – berättade för Vita huset-reportrar hur det gick till när han ringde för att sparka Rex Tillerson. Dåvarande utrikesministern satt magsjuk på en toalett under en tjänsteresa i Afrika när han mottog de dåliga nyheterna.

Läser man memoarer av Obamas medarbetare slås man av hur disciplinerad och sträng den förre presidenten verkar ha varit som arbetsledare. Ben Rhodes, en av Obamas talskrivare, berättar i sin bok ”The world as it is” hur han läxades upp av Obama när han en gång hade glömt att raka sig under en tjänsteresa. Den första afroamerikanske presidenten hade inte råd att tappa stilen. Medarbetarna förväntades utöva samma grad av självkontroll.

Madeleine Westerhouts öde påminner om varför det nog måste vara så. Och att president Trump själv ytterst bär ansvaret för illojaliteten som råder i leden strax under honom.