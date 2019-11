Bloomberg utmanar Trump – nu börjar miljardärernas kamp om Vita huset

Michael Bloomberg var borgmästare i New York i elva år. Och han blev det bara månader efter terrorattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001. Något som framgår med all önskvärd tydlighet i de reklamfilmer som Bloomberg publicerade under söndagen.

https://twitter.com/MikeBloomberg/status/1198620233994526722

I annonserna utmålar han sig som mannen som kan rädda USA från Donald Trump. Och på sin webbplats som ett alternativ till de övriga tänkbara demokratiska presidentkandidaterna – ”Ett nytt val för Demokraterna”.

I den minutlånga reklamfilmen blir Bloomberg mannen som står upp mot kol-lobbyn och ska skydda jorden mot klimatförändringarna, som den som tar i med hårda tag mot vapenvåldet och mannen som ska ge alla som i dag saknar sjukförsäkring möjligheten att få en sådan – och de som redan har en som de är nöjda med möjligheten att behålla den.

Att det är Donald Trump som är måltavlan är givetvis tydligt. Även om Trump inte nämns vid namn förekommer presidenten på en rad bilder. Och samtidigt som en bild av Trump Tower visas förkunnar berättarrösten att de rika kommer att få betala mer i skatt om det blir skifte i Vita huset.

”Och nu tar han sig an honom”, säger rösten då bilden fryses på Donald Trump samtidigt som den går från färg till svartvitt.

Annonskampanjen kostar motsvarande 355 miljoner kronor vilket ska ställas i relation till Bloombergs nettoförmögenhet på 58 miljarder dollar som i sin tur kan jämföras med Donald Trumps som värderas till 3,1 miljarder dollar.

Annonskampanjen är den dyraste sedan Hillary Clinton satsade motsvarande 323 miljoner kronor under den sista veckan av 2016 års presidentvalskampanj, skriver ABC News.

Just nu deltar 18 demokrater i kampen om att bli nominerad som partiets presidentkandidat.