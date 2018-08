Bluesmusikern som omvänder Ku Klux Klan-medlemmar

Ryktet säger att Daryl Davis kan konvertera fullblodsrasister. Att han bidrog till att stänga ned delstaten Marylands Ku Klux Klan-avdelning.

– Du har läst för mycket tidningar, mullrar Daryl Davis i sitt hem i Washington DC. Jag har inte konverterat en enda klanmedlem. Jo, många har slutat efter att jag lärt känna dem, över 200 stycken. Men jag konverterade dem inte. Jag sådde frön i dem och till slut konverterade de sig själva.

De fysiska bevisen hänger i Daryl Davis garderob: en samling autentiska kåpor och dräkter som avhoppare från den rasistiska sekten skänkt honom under åren. Ku Klux Klan grundades som en reaktion på slaveriets avskaffande 1865. Under 1920-talet hade organisationen uppåt fem miljoner medlemmar i USA, och stred mot svarta, judar, asiater och katoliker. I dag är rörelsen splittrad och marginaliserad. Men under fjolårets kravaller i Charlottesville poserade ett 50-tal aktivister i KKK-utstyrsel.

Upploppen aktualiserade Daryl Davis kontroversiella gärning. Han är boogiewoogie-pianisten som format nära vänskapsband med ett koppel Ku Klux Klan-anhängare, däribland den tidigare ledaren i Maryland, Roger Kelly, som har hoppat av. 1998 gav Davis ut en bok om sina kontakter med vitmaktanhängare, ”Klan-destine Relationships: A Black Man’s Odyssey in the Ku Klux Klan”. Han skriver på en uppdaterad version, som ska teckna rörelsen under Obamas presidentskap och den moderna migrationen.

Tillbringar man fem minuter med sin värsta fiende kommer man att hitta något gemensamt.

Daryl Davis metod har kritiserats av Southern Poverty Law Center, en organisation som bekämpar hatbrott, och protestgruppen Black Lives Matter. Vissa av Daryl Davis vänner håller kvar vid sina rasistiska åsikter. Davis övertro på dialog kan legitimera militanta rasbiologer, invänder kritikerna. Han går på klanmedlemmars bröllop och bjöd in flera på sitt. Mer än en gång har han avfärdats som en ”Onkel Tom”, efter 1800-talsromanen om slaven som var lojal med sina förtryckare.

Men, som han säger: ”när två fiender talar med varandra slåss de inte”.

– Tillbringar man fem minuter med sin värsta fiende kommer man att hitta något gemensamt. Och vårdar man den gemensamheten kan det växa fram en relation och vårdar man den relationen kan en vänskap ta form. Och då blir det som skiljer en åt, hudfärg eller religion, mindre viktigt. Jag och många klanmedlemmar har mycket gemensamt: vi vill att våra familjer ska vara friska, att skolorna ska bli bättre och att knarkförsäljarna ska försvinna från våra gator.

Davis är en storvuxen 60-åring med mustasch. Långväggen i hans vardagsrum i Washington är täckt av fotografier där Davis uppträder med den amerikanska blues- och r’n’b-kulturens förgrundsfigurer. Från och till under 32 års tid spelade Davis med Chuck Berry, bland annat på Bill Clintons presidentinstallation 1993. Davis introducerades till Ku Klux Klan när han spelade piano med ett countryband på baren Silver Dollar Lounge i Frederick, Maryland, en sylta frekventerad av lastbilschaufförer och rasister.

Trump är det bästa som hänt det här landet.

Davis ville odla kontakt med klanen för att få svar på en fråga som gäckat honom sedan han var 10 år. Han växte upp i en skyddad värld, som ”ambassadbrat”; hans föräldrar arbetade i den amerikanska utlandsbeskickningen och Daryl gick i internationella skolor med klasskamrater från hela världen. Men en gång, i Belmont, Massachusetts, deltog han i en scoutmarsch som enda svarta barn. Betraktare vid sidan av vägen började kasta flaskor på honom. Hans första kontakt med rasism. En fråga stannade kvar i honom: hur kan de hata mig när de inte känner mig? Vilka är bättre lämpade att besvara den än Ku Klux Klan?

– Min ambition var aldrig att förändra världen, säger han. Jag ville bara få svar på min fråga. Jag trodde ingen klanmedlem skulle byta sida. Men som en konsekvens av våra konversationer hände det om och om igen att de började omvärdera sina val. Det är klart jag kan bli förolämpad när de påstår att jag har mindre hjärna än dem eller skulle vara slöare av genetiska skäl. Men jag inser samtidigt att de inte har hälften av vad jag har. Jag har besökt 56 länder.

Det går inte att rationalisera rasismens lockelse, säger han. Historiskt har klanen lockat medlemmar från varje del av samhället. Men den gemensamma nämnaren, säger Davis, är avsaknad av exponering inför andra kulturer, etniciteter och religioner.

– Kunnighet väcker rädsla. Kontrollerar man inte rädslan utlöser den hat. Och håller man inte hatet i schack blir resultatet samhällsförstörelse. Exakt som i Charlottesville. Där fanns ett överflöd av okunskap, rädsla och hat. Och vad blev resultatet?

Davis tror inte att Trump lockat några större volymer till Ku Klux Klan. De redan övertygade blir mer sturska och därmed villiga att visa upp sig. En fördel, säger han.

– Trump är det bästa som hänt det här landet, säger Daryl Davis.

– Jag stödjer inte hans politik. Han förstör allt. Ingen undkommer hans skitsnack. När han är färdig kommer landet vara brutet och för att kunna återbygga det måste vi enas. Som efter elfteseptemberattacken, när alla amerikaner enades mot en yttre fiende. Denna gång attackeras vi inifrån. Så vi kommer tvingas vara ännu mer sammansvetsade för att kunna hålla ihop.