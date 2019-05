Bolsonaro ger politiker och journalister rätt att bära vapen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Brasilien är redan ett av världens farligaste länder med en av de högsta mordfrekvenserna i Latinamerika. Under 2017 mördades 63.880 personer. Det ökande antalet dödsoffer borde ha fungerat som en väckarklocka, men i stället har Jair Bolsonaro lovat sina väljare att ta lagen i egna händer.

– Den som har en lösning på vårt säkerhetsproblem kan presentera det nu. Jag gör vad jag kan. Den här avväpningsfilosofin leder bara till fler mord. Med all säkerhet kommer vi att bromsa den utvecklingen nu, sa Jair Bolsonaro efter att ha undertecknat den nya vapenlagen i kongressen.

Ända sedan den före detta yrkesmilitären Jair Bolsonaro blev politiker för tre decennier sedan har hans främsta banderoll varit att släppa vapen fria. Redan fem dagar efter att han tillsattes som president försökte han få genom en ny vapenlag, men misslyckades. Den nya lagen skapade han i stället genom ett dekret i veckan. När han skrev under lagen i kongressen omgavs han av en vapenlobby som sträckte sina händer i luften och formade fingrarna som vapen.

– Jag har alltid sagt att den allmänna säkerheten börjar i hemmet. Det är med mycket tillfredställelse och stolthet som jag undertecknar detta dekret i närvaro av sådana underbara människor som er, sa presidenten.

Den nya vapenlagen ger jordägare rätt att bära vapen på sina ägor och att skjuta mot folk som beträder markerna. Den ger också lastbilschaufförer, politiker och krimreportrar rätt att bära vapen. Andra yrkesgrupper som omfattas av den nya vapenlagen är advokater, socialarbetare som avgör vårdnadstvister, åklagare, domare, nämndemän och trafikpoliser. Den nya vapenlagen utökar också antalet patroner som en person med vapenlicens får köpa per år. Tidigare var det 50 patroner per år. Den nya vapenlagen ger rätt till att köpa 5.000 patroner per år.

Vad som krävs för att få den nya vapenlicensen är att den sökande kan bevisa att den är ostraffad och har en fast bostad. Den sökande måste också genomgå en skyttekurs och vara psykiskt stabil.

”Den nya lagen ignorerar studier som visar hur verkningslöst det är att beväpna civila för att minska våldet”, skriver Fórum Brasileiro de Segurança Pública, en riksorganisation för allmän säkerhet.

Organisationen menar att den nya lagen endast har skapats för att tillfredsställa Bolsonaros väljare.

”De verkar tro att lösningen på säkerhetsproblemet utgår från att vara beväpnad i hemmet”, skriver organisationen.

Foto: Mauro Pimentel/AFP

Vad som också oroar motståndarna är att Bolsonaro töjt på rätten för sportskyttar att transportera sina vapen. Tidigare fick de endast transportera vapnet från hemmet till sportskyttelokalen. Nu kan de få bära vapnet med sig var än de rör sig. Kritiker menar att den töjda rätten kan leda till att personer hävdar att de är sportskyttar och går omkring beväpnade i vardagen.

– Det finns redan ett otal fall där personer tillbringar hela dagen med en revolver vid höften, säger Ivan Marques, chef för organisationen Sou da Paz, till O Globo.

Den nya lagen träder i kraft inom 30 dagar.

