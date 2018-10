Bolsonaro: Vänstermänniskor är fascisterna

Den nyvalde brasilianske presidenten Jair Bolsonaro har beskrivits som högerextrem och fascist av flera.

I ett tv-framträdande på tisdagen säger nu Jair Bolsonaro att det snarare är hans motståndare från vänsterkanten som är fascister – inte han.

– De anklagar alltid andra för saker som de själva är. De är dessa vänstermänniskor som alltid sätter sig över andra som är fascister, sade Bolsonaro i den brasilianska tv-kanalen TV Band, enligt The Guardian.

Under valrörelsen har Jair Bolsonaro gjort sig känd för sin hårda retorik. Han har bland annat uttalat sig positivt till att använda tortyr mot sina politiska motståndare och sagt att han är en beundrare av den militärdiktatur som styrde landet mellan åren 1964 och 1985.

Han har även uttryckt beundran för andra diktatorer som den chilenske Augusto Pinochet.

I hans första tv-framträdande efter valet, där 58 miljoner brasilianare (55 procent) röstade på Bolsonaro, höll den nye presidenten upp Winston Churchills bok Memoirs of the Second World War och sade att hans regering kommer att inspireras av ”stora ledare”. På frågan vad Bolsonaro har lärt sig av den brittiske ledaren svarar han:

– Patriotism, kärlek till ditt fosterland, respektera din flagga, vilket är något som har glömts bort här i Brasilien de senaste åren... och vikten vid att kunna sätta exempel, särskilt under de svåra stunderna under andra världskriget, sade Jair Bolsonaro, enligt The Guardian.

