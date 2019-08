Henrik Brandão Jönsson: Bolsonaro tvingas agera mot bränderna inför hotet om bojkott

Det finns ingen annan fråga som gör nationalisten och den före detta yrkesmilitären Bolsonaro argare än när europeiska statschefer har åsikter om Brasiliens regnskog. För Bolsonaro har ingen annan rätt att komma med pekpinnar. Framför allt inte Tyskland och Frankrike som skövlat nästan all sin urskog. I Frankrike finns endast några promille kvar av urskogen, medan Brasilien kan skryta med att nästan 70 procent står kvar. Därför blir Bolsonaro rosenrasande när Emmanuel Macron twittrar: ”Det brinner i vårt hus. Amazonas står i lågor”.

– Förslaget från Frankrikes president att frågor rörande Amazonas ska diskuteras på G7-mötet utan att regionens länder får medverka, väcker ett kolonialt tankesätt till liv i modern tid, säger Jair Bolsonaro.

Brasiliens president är en klimatförnekare som, precis som Donald Trump, vill bli återvald. För att lyckas med det måste han göra som Trump och få i gång landets ekonomi. Få saker genererar lika mycket pengar som avskogningen av regnskogen. Den är relativt billig att utföra och kan redan efter ett år ge enorma inkomster i form att export av nötkött till Kina.

Brasilien är en av världens största livsmedelsproducenter och Bolsonaros plan är att växa ännu mer. Därför blundar han för bränderna. Han vill att Brasilien ska växa på Amazonas bekostnad.

Frågan är om han inte biter sig i svansen.

I regeringskvarteren i huvudstaden Brasilia sprids just nu en oro om att europeiska länder tänker införa importförbud för brasilianska jordbruksprodukter. Det skulle innebära att Brasiliens redan dåliga ekonomi blir ännu sämre. Då tar nog äventyret med Bolsonaro slut vid nästa val. För att undvika internationell bojkott har Bolsonaro agerat mot sin egen vilja. Han har tillsatt en krisgrupp, som består av åtta ministrar, för att reda ut hur Brasilien ska få stopp på bränderna. Han har också skickat trupper till Amazonas för att släcka.

Frågan är hur ärligt försöket är.

När det brasilianska rymdforskningsinstitutet INPE släppte sin statistik för juli, som visade att skövlingen ökat med 278 procent jämfört med tidigare år, svarade Bolsonaro med att sparka institutets chef. När forskare vid samma institut, några veckor senare, visade att bränderna nästan fördubblats på ett år gick Bolsonaro till attack mot landets miljöorganisationer och menade att de anlagt bränderna för att väcka internationell uppmärksamhet.

En sak är klar. Bolsonaro har ingen trovärdighet när det gäller att skydda Amazonas.

I stället påminner han själv om en kolonisatör från 1800-talet som bränner den värdefulla regnskogen för att skapa mer jordbruksmark.

I Sverige bojkottar redan medvetna konsumenter brasilianska produkter. Efter Bolsonaros nonchalans inför bränderna lär den bojkotten sprida sig.

Till Bolsonaros försvar bör man tillägga att han inte är den förste presidenten som blundat för skövlingen av regnskogen. Under vänsterpresidenten Lula da Silvas andra år vid makten slogs rekordet i antal kvadratmeter skövlad mark. En yta stor som Belgien skövlades under 2004. Skillnaden var att Lula da Silva då drog i nödbromsen, vilket gjorde att skövlingen minskade med 82 procent mellan 2005 och 2012. Den nödbromsen lär vi inte se under Bolsonaros mandatperiod.

Sedan den före detta fallskärmsjägaren tillträdde har han medvetet monterat ned skyddet för världens största kolsänka. Mellan den 25 april och den 1 juli skickade rymdforskningsinstitutets satelliter ett femtontal signaler dagligen till naturskyddsverket om att regnskogen längs floden Jamanxim i delstaten Pará höll på att jämnas med marken. Inte en enda gång ryckte naturskyddsverkets insatsstyrka ut för att hindra skövlingen. Det har gjort att den skogen är nu borta. För alltid.

