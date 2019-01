Den före detta yrkesmilitären Jair Bolsonaros främsta vallöfte var att han skulle rensa bort korruptionen i Brasilien. Han menade att de före detta presidenterna Lula da Silva och Dilma Rousseff varit de mest korrupta statscheferna i Brasiliens historia.

Majoriteten av Bolsonaros väljare trodde honom och skrek antikorruptionsslagord under valkampanjen. Men efter endast några veckor vid makten är väljarna besvikna. Statens kontrollmyndighet har hittat 17 miljoner kronor på ett konto som tillhör privatchauffören till Jair Bolsonaros son, den 37-årige senatorn Flávio Bolsonaro. En del av pengarna har förts över till Bolsonaros fru, Michelle Bolsonaros bankkonto.

Åklagarmyndigheten har kallat chauffören till förhör ett flertal gånger, men chauffören vägrar inställa sig och hänvisar till sitt hälsotillstånd. Han behandlas för cancer på ett sjukhus, men i en video som läckt till medier syns han dansa under nyårsafton. Bolsonaros parti gör allt för att dölja upptäckten och menar att kontrollmyndighets avslöjande är politiskt motiverat.

Åklagarna slår ifrån sig och visar att de, för över ett år sedan, inledde undersökningarna av bankkonton som tillhör personer som är anställda av parlamentariker. Under utredningen fann åklagarna att 22 parlamentariker, varav en är Flávio Bolsonaro, använt sina anställdas bankkonton. I Flávio Bolsonaros fall handlar det om hans privatchaufför.

Åklagarmyndigheten har funnit att under de senaste tre åren har 17 miljoner kronor satts in på privatchaufförens konto. Endast under 2017 gjordes 98 insättningar på 5.000 kronor vardera. Den 27 juni det året gjordes tio insättningar på vardera 5 000 kronor under endast tre minuter. Åklagarna misstänker att insättningarna gjorts med så låga belopp för att transaktionerna inte ska överskrida det belopp, där avsändaren kan spåras.

– Bolsonaro gick till val på att han skulle rensa bort korruptionen från Brasilien, men har inte ens lyckats göra det i sin egen familj. Jag är besviken, säger Cecilia Guimarães, som i höstas röstade på Bolsonaro.

Hon menar att presidenten måste tvinga sin son att redogöra för var de 17 miljoner kronorna kommer från.

– Om sonen har rent mjöl i påsen är det bara att visa att han skattat för pengarna och att det inte är pengatvätt, säger hon.

I stället för att vara transparent har Flávio Bolsonaro bett en av Högsta domstolens medlemmar att stoppa undersökningen. Senatorn menar att han som folkvald har politisk immunitet och får inte utredas under sin mandatperiod. En av medlemmarna i Högsta domstolen håller med honom och har försökt arkivera utredningen, men fått mothugg av andra medlemmar.

I veckan planerar oppositionen flera demonstrationer för att tvinga Högsta domstolen att låta utredningen fortgå.