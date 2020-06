Bolton i ny bok: Trump bad Kina om hjälp att vinna valet

I september förra året avgick John Bolton från posten som nationell säkerhetsrådgivare, sedan han rykt ihop med Trump om Iran, Nordkorea, Afghanistan och Ukraina – enligt presidenten fick han sparken. Då hade han suttit 17 månader på posten.

Nästa vecka publiceras Boltons nya bok ”The Room Where It Happened”. Innehållet är inte smickrande för presidenten. Wall Street Journal, Washington Post och New York Times har läst boken innan utgivningen.

Den sistnämnda tidningen skriver att Bolton tecknar en bild av Trump som benägen att göra falska uttalanden och ta plötsliga beslut samt mottaglig för smicker av auktoritära ledare som manipulerar honom.

Bolton anser att kongressen borde ha utrett Trump för fler saker än att pressa Ukraina att hjälpa honom att utreda en politisk motståndare. Han hävdar att Trump flera gånger har sagt sig vilja stoppa brottsutredningar som en personlig tjänst till diktatorer han gillar.

”Det framträdde ett mönster av hindrande av rättvisan som livsstil, vilket vi inte kunde acceptera”, skriver Bolton och menar att han uttryckte sin oro inför justitieminister William Barr.

Bolton hävdar också att Trump, i samband med G20-mötet i Japan förra året, bad Kinas president Xi Jinping att köpa stora mängder jordbruksprodukter av USA. Syftet ska ha varit att öka hans chanser att bli omvald genom ökat stöd från jordbruksdelstater.

”Han betonade jordbrukarnas betydelse, och ökade kinesiska köp av sojabönor och vete för valutgången”, skriver Bolton enligt Washington Post.

Samtidigt hävdar Bolton att Trump är okunnig om grundläggande saker som rör omvärlden. Presidenten verkar inte ha känt till att Storbritannien är en kärnvapenmakt och ska ha frågat om Finland tillhörde Ryssland.

Bolton skriver också att högt uppsatta rådgivare hånar presidenten bakom hans rygg.

När Trump träffade Nordkoreas ledare Kim Jong-Un 2018 ska utrikesminister Mike Pompeo ha gett Bolton en lapp där det stod ”Han snackar sådan skit”. En månad senare ska Pompeo ha avfärdat Trumps Nordkoreadiplomati och sagt att den hade ”noll chans att lyckas”.

Enligt Bolton var möten där de informerades om underrättelseuppgifter bortkastade eftersom så mycket tid gick åt till att lyssna på Trump i stället för på de som upplyste dem.

Han hävdar att Trump agerar på sina instinkter, som kan vara både farliga och oansvariga:

”Hans tankar var som en arkipelag av punkter (som enskilda verkliga fastighetsaffärer), som lämnade resten av oss att urskilja – eller skapa – en policy.

Boken som ges ut nästa tisdag är bästsäljare på Amazon redan innan den landat i bokaffärerna. Samtidigt har justitiedepartementet lämnat in en stämningsansökan mot Bolton för att försöka stoppa utgivningen.

Justitiedepartementet hävdar att Bolton bryter mot sekretessavtalet och riskerar landets säkerhet genom att dela med sig om sekretessbelagda uppgifter, uppger CNN.

Boltons advokat Chuck Cooper säger till CNN att de ”tittar på regeringens klagan och kommer att svara i sinom tid”.

