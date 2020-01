Björn af Kleen: Boltons vittnesmål skulle kunna bli förödande för Trump

Karikatyrtecknare med uppdrag att avbilda John Bolton har tacksamma arbetsdagar: ansiktet domineras av en borstig mustasch över en sur mun. Två buskiga ögonbryn ramar in två svarta pupiller. Han bär rektangulära glasögon som han då och då låter åka ned på nästippen. När han tittar upp ovan dem är det med en blick som ter sig kall och genomborrande.

71-årige Bolton är en av Washingtons minst populära personligheter. I 40 år har han ägnat sig åt brutalt maktspel, i och utanför USA:s gränser. Han saknar intressen utanför politiken. Han rör sig så snabbt, med en sådan likgiltighet inför omgivningen, att till och med hans säkerhetsvakter sägs ha haft svårt att hålla jämna steg.

Den magistrala uppsynen harmonierar med Boltons politiska utblick. Hans program i utrikes- och säkerhetspolitiken var så hårdnackat att han ibland blev en belastning för Donald Trump, som anställde honom som nationell säkerhetsrådgivare våren 2018.

Trump tror att personligt smicker för diktatorer ska lösa upp gamla konfliktknutar. Bolton är mer typen som vill bomba först och prata sedan. I det diplomatiska utbytet med Nordkorea blev Bolton ett problem för Trump. Bolton råkade säga att Libyen var en passande referens för den amerikanska politiken gentemot Nordkorea. Men Libyens ledare Muammar Khaddafi slutade med en bajonett i ändan och hans stat kollapsade. Nordkoreanerna vägrade att samarbeta med Trumpregeringen så länge som Boltons skugga vilade över förhandlingarna. De betraktade honom som en ”blodsugare”.

Republikanerna är uppenbarligen rädda för ett vittnesmål från Bolton och vad det skulle göra med bilden av Trump. Trumpvänliga tv-kanalen Fox News har försökt etikettera Bolton som ett ”verktyg för vänstern”. Det är svårbevisat. Bolton har tjänat varje republikansk administration i Vita huset sedan tidigt 1980-tal. Han har varit ideologiskt konsekvent. Det finns mycket som skiljer honom och Trump åt. Men de har också några övertygelser gemensamt. Bolton vill befria USA från de flesta internationella överenskommelser. Han lekte en gång med tanken på att decimera FN-byggnaden i New York med tio våningar och kallade Jan Eliasson för världspresident. Han vill intervenera i vad han betraktar som skurkstater men inte för att sprida marknadsekonomi eller demokrati. Utan för att cementera amerikansk suveränitet. Mänskliga rättigheter är inte prioriterade.

Många medarbetare har snackat skit om Bolton genom åren. Men ingen har förnekat hans intelligens. Hans tycks bära runt på 40-års erfarenhet i huvudet. När senaten stoppade utnämningen av honom till amerikansk FN-ambassadör 2005 sade Joe Biden, då senator, att Bolton var ”för kompetent”. ”Jag skulle föredra om du var korkad och inte särskilt effektiv”, sade Biden. Bolton utnämndes ändå till FN-ambassadör genom ett slags kupp, men tjänade bara världssamfundet under 17 månader.

I grunden är Bolton jurist (från Yale), vilket förmodligen skulle vara till hans fördel om han kallas som vittne till senaten. Medarbetare säger att Boltons metod som politisk rådgivare liknar advokatens arbetssätt: han övermannar motståndaren med så många detaljerade sakuppgifter att en boltonsk verklighet sakta tar över rummet.

Son till en brandman från Baltimore – en av den amerikanska östkustens hårdaste städer. Har inget behov att bli omtyckt. Hans memoarer, ”Surrender Is Not an Option” från 2007, var så full av kritik mot George W Bush, som utnämnde honom till FN-ambassadör, att Vita huset och republikanerna förmodligen gör rätt i att frukta ett vittnesmål. ”Bara genom att läsa den kunde Trump och hans rådgivare ha förstått vad som skulle hända efter att han lämnade Vita huset”, skrev New York Times Peter Baker i veckan.

Bolton har varit högvilt för amerikanska journalister och kongressens riksrättsutredare eftersom han sade upp sig eller fick sparken från Vita huset en vecka efter att Trumps påtryckningsförsök mot Ukraina uppdagades i höstas. Tidpunkten för hans sorti var nog ingen slump. I tidiga vittnesmål i kongressen sade Boltons medarbetare att chefen hade liknat Trumps affärer i Ukraina vid en ”knarkuppgörelse”. Och bett dem informera säkerhetsrådets jurister om vad som pågick.

Bolton erbjöd sig dock inte frivilligt att vittna i representanthuset. Demokraterna kallade honom inte, eftersom en domstolsförhandling om saken skulle riskera att sinka hela riksrättsprojektet. Sedan ändrade sig Bolton. Han har sagt att tänker vittna om han kallas till senaten.

Samtidigt stod det klart att Bolton skrivit en ny memoarbok, ”The Room Where it Happened”, som utkommer i mars. Det är samma bokagentur, Javelin, som tidigare företrätt James Comey, förre FBI-ordföranden, och Anonymous, den anonyma Vita huset-rådgivare som skrivit den Trumpkritiska storsäljaren ”A Warning”.

New York Times har fått insyn i ett utkast, som i slutet av december skickades till nationella säkerhetsrådet i Vita huset för granskning. Det är standard för böcker av regeringsanställda som riskerar att äventyra statshemligheter. Avslöjandet i New York Times kom mycket lägligt för Demokraterna, eller för alla som vill höra John Bolton som vittne.

Det framkommer nämligen i boken att Trump har sagt direkt till Bolton att presidenten höll inne med biståndet till Ukraina för att sätta press på landet att utreda Joe Biden. Om det stämmer är Bolton det första vittne som kan bekräfta detta efter egna samtal med Trump. Andra vittnen har lagt ihop två plus två. Bolton tycks ha saken i klartext.

Det är fortfarande osannolikt att ett vittnesmål från Bolton skulle avsätta Trump från Vita huset. Men det skulle tvinga Republikanerna till ett nytt slags försvar. Senatorerna som stödjer presidenten skulle tvingas säga: ja, Trump pressade nog Ukraina för att äventyra Joe Bidens kampanj men vi tycker inte att det var tillräckligt grovt för att avsätta honom.

Det skulle i sig vara en triumf för Demokraterna. Uppgifter från Bolton skulle kunna leda vidare. I boken oroar sig Bolton, enligt New York Times, över att Trumps svärmande för diktatorer och andra auktoritära ledare kan ha resulterat i faktisk korruption. Har dessa ledare gett Trump privata förmåner, till exempel förmånliga lån, i utbyte mot politiska tjänster? Många politiska analytiker i Washington befarar detta. Det är bland annat därför det vore givande att få tag i Trumps deklarationer.

Ett vittnesmål från John Bolton skulle i det avseendet kunna vara början på en ny katastrof för Donald Trump. Senaten väntas rösta om saken på fredag.

Uppgifter: Republikanerna kan inte stoppa Boltons vittnesmål