Bomblarm på ubåt i England: Varvspersonal evakueras

Evakueringen har ägt rum i hamnen Devonshire Dock. Enligt varvspersonal har det kommit in ett anonymt tips om en bomb ombord på en atomubåt, skriver the Mail. Även The Guardian skriver om ett anonymt tips med hänvisning till en källa.

Försvarskoncernen BAE Systems driver verksamheten i hamnen som går ut på att bygga atomubåtar. De bekräftar att varvet håller stängt på onsdagen.

”Vi kan bekräfta att det pågår en insats på vårt område i Barrow och vi är i kontakt med polisen i Cumbria som genomför en utredning”, säger en presstalesperson för BAE Systems till Guardian.

”Som en försiktighetsåtgärd har Devonshire Dock-komplexet stängts. Personal, entreprenörer och lokalbefolkningen hålls informerade”, fortsätter presstalespersonen.

Polisen uppger för The Guardian att de är på plats i området och hjälper personalen. Även ambulanspersonal har kallats till platsen, vilket skedde strax efter klockan 9 lokal tid. Enligt ambulanspersonalen ska det inte finnas några uppgifter om skadade, skriver The Guardian.

Devonshire Dock ligger i staden Barrow i grevskapet Cumbria i nordvästra England.