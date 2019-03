Runt 70.000 personer, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters, deltog på söndagen i nya protester mot Abdelaziz Bouteflikas planer på att ställa upp för val till en femte mandatperiod. 82-åringen, som styrt Algeriet i snart tjugo år, sitter i rullstol efter att ha drabbats av en stroke 2013, och har sedan dess bara gjort ett fåtal offentliga framträdanden.

Protesterna mot Bouteflika inleddes för tio dagar sedan, och har inneburit de största folkliga protesterna i Algeriet sedan den så kallade arabiska våren 2011.

Midnatt mellan söndag och måndag var tidsgränsen för kandidater att lämna in anmälan om kandidatur, och under söndagskvällen tog valmyndigheten också emot Bouteflikas anmälan. Den lämnades in via ombud, trots att kandidater formellt sett måste lämna in anmälan personligen.

Abdelaziz Bouteflika befinner sig dock i Schweiz där han får läkarvård. Presidentens kampanjledare, Abdelghani Zaalane, var den som lämnade in Bouteflikas kandidatur och berättade då för reportrar att presidenten lovar utlysa nytt val inom ett år om han återväljs vid valet den 18 april.

