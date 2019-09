Bråk kring Mugabes kvarlevor nära att urarta

En källa med insyn säger till DN att polis och militär ska ha försökt stoppa en konvoj med Robert Mugabes kvarlevor när den var på väg att lämna familjen Mugabes palats ”Blue Roof” i norra Harare på sen torsdagseftermiddag. Palatset, som fått sitt namn efter takets blåa tegelpannor, har varit familjen Mugabes hemvist sedan 1990-talet och det är där som Mugabes kvarlevor vilat i väntan på beslut om var han ska få sin grav.

Bråket slutade emellertid med att konvojen gavs fri lejd och kunde köra mot Mugabes hemby Kutama i provinsen Zvimba väster om Harare.

https://twitter.com/zimlive/status/1177245352023470081?s=20

Därmed ser en bisarr konflikt mellan regeringen och familjen, som pågått sedan Mugabe avled den 6 september, att få en lösning.

Under många år var det givet att Mugabe skulle jordfästas på ”Heroes Acre”, det gravfält för hjältar från frihetskriget som regeringspartiet Zanu PF anlade efter självständigheten 1980. Men efter att hans egna partikamrater störtat honom under kuppliknande former i november 2017 ska despoten ha starkt motsatt sig detta alternativ.

Läs mer: Bråk om Mugabes sista viloplats

Begravningen för Mugabe hölls förra lördagen, den 14 september, på en närmast folktom nationalarena i Harare. Alltmedan stats- och regeringschefer från olika hörn av Afrika flög in för begravningen, kom motstridiga uppgifter om var den påföljande jordfästelsen skulle äga rum. Regeringspartiet hade smyckat ut Heroes Acre och tryckt upp tiotusentals t-shirts för sörjande ur allmänheten inför en ceremoni på söndagen men denna ställdes in efter förhandlingar med familjen.

Gravfältet Heroes Acre som nu nobbats av familjen Mugabe. Foto: Erik Esbjörnsson

Familjen, under ledning av änkan Grace Mugabe, har krävt att Robert Mugabe ska få sin vila i hembyn Kutama och ska sedan ha gått med på att låta honom begravas i ett mausoleum på Heroes Acre – som skulle byggas på 30 dagar. Men på torsdagen gjorde de alltså en helomvändning och bestämde sig för att köra liket till byn.

Efter konfrontationen på torsdagseftermiddagen gav regeringen vika och släppte fram konvojen samtidigt som man i ett pressmeddelande skrev att regeringen respekterar familjens önskan och stöttar dem i detta nya ställningstagande.

Striden handlar inte bara om att respektera en död mans sista önskan. I takt med att den zimbabwiska ekonomin fortsätter utför, kommer en redan spirande nostalgi kring Mugabe att växa. Såväl den försmådda änkan Grace som regeringspartiet Zanu PF har därför intresse av att kunna hävda en koppling till Mugabe i framtiden. Nu ser Grace ut att vinna denna strid som blivit laddad av prestige.