Bråk om pengar till gränsmyndigheter efter gripande bilden

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Den unga pappa som drunknade i Rio Grande med sin tvååriga dotter Valeria innanför t-shirten hade sålt sin motorcykel och lånat pengar av släktingar för att kunna ta sig till USA från hemlandet El Salvador i Centralamerika.

De kom inte hela vägen fram. Familjen – Óscar Alberto Martínez Ramírez och hustrun Tania Vanessa Ávalos – hade rest genom Mexiko i två månader när de nådde Matamoros, en mexikansk stad som gränsar till Brownsville i Texas. Paret hade för avsikt att söka asyl i USA för att ge sin dotter bättre livsmöjligheter. Valeria beskrivs som en livlig flicka som älskade att leka med gosedjur och som tyckte om att kamma sina föräldrars hår.

Läs mer: Drunknad tvååring väcker ny debatt om migranter i USA

Óscar Alberto Martínez Ramírez och dottern Valeria drunknade när de försökte nå staden Brownsville i Texas. Foto: Julia Le Duc/AP

Fotot av den döda pappan och dottern, taget av fotografen Julia Le Duc vid den mexikanska tidningen La Jornada, har väckt samma sorg och raseri i USA som bilden av Alan Kurdi i Europa, den syriska flyktingpojke som hittades på en strand i Turkiet 2015.

”President Trump”, sade Demokraternas gruppledare i senaten, Chuck Schumer, ”jag vill att du tittar på det här fotot. Detta är inte knarklangare. Eller dagdrivare eller kriminella”.

Kommentaren fälldes under diskussioner i kongressen under onsdagen om ett stödpaket till amerikanska gränsmyndigheter – avdelningen som ansvarar för flyktingar, Office of Refugee Resettlement, får slut på pengar i månadsskiftet.

Antalet barn som nått USA:s södra gräns har ökat med 60 procent från oktober till maj jämfört med samma period i fjol. Det rör sig om 51.000 minderåriga.

Konflikten i kongressen rör inte så mycket själva summan –omkring 4.6 miljarder dollar kommer gå till gränsen – som vem som ska få kontroll över medlen. Representanthuset, där Demokraterna har majoritet, vill låta Centralamerikanska länder få ekonomiskt stöd.

Senaten, där Republikanerna styr, vill att myndigheten ”Immigration and Customs Enforcement Agency” ska få kontroll över delar av summan. Men Demokraterna litar inte på den avdelningen. Ett flyktingläger i deras regi i staden Clint i Texas håller 100-tals barn inlåsta under primitiva omständigheter: barnen har vägrats tandkräm, tvål, rena kläder och ordentlig mat.

Partierna måste komma överens innan fjärde juli, nationaldagen då det officiella USA tar semester.

Donald Trump har sedan han intog Vita huset varnat för situationen vid gränsen. Även om han själv främst syftat på att flyktingströmmarna skulle rymma våldtäktsmän och terrorister använder han nu katastrofen för att bekräfta sina egna varningar. ”Man måste täppa till kryphålen”, sade han till reportrar i onsdags. ”Man skulle inte ha det här problemet”.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1144056731653169152

Samtidigt som tio demokratiska presidentkandidater debatterade flyktingkrisen i direktsänd tv på onsdagskvällen twittrade Trump: ”BORING!” (tråkigt).

Läs mer:

El Salvadors utrikesminister vädjar till landsmän efter uppmärksammade bilden