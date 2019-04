Brandmän tvekar att gå in i katedralen på grund av rasrisk

Ett hundratal brandmän jobbade på tisdagsmorgonen mot klockan med eftersläckningsarbetet av Notre Dame i Paris. Strax före klockan 10 uppgav brandkåren för AP att branden nu är helt släckt.

Nu måste räddningsarbetarna snabbt bilda sig en uppfattning om hur säkert det är för dem att gå in i de mittersta delarna av katedralen för att rädda det som räddas kan.

Bild 1 av 2 Brandmän tvekar att gå in i de centrala delarna av katedralen på grund av rasrisk. Foto: Yoan Valat/TT Bild 2 av 2 Delar av taket har rasat in vilket gör att brandmän är rädda att strukturerna inte längre är bärande. Foto: Philippe Wojazer/AFP Bildspel

Efter att de jobbat hela natten med släckningsarbetet kunde de på tisdagsmorgonen gå ut med informationen om att själva brandhärden är ”helt och hållet under kontroll”.

– Nu återstår att ta reda på hur skadad de bärande strukturerna i byggnanden är, säger biträdande inrikesminister Laurent Nuñez till fransk tv.

https://twitter.com/NunezLaurent/status/1118024928073269248

Han sa också att det finns en risk att bärande delar kommer att kollapsa och med dem ytterligare delar av katedralen.

Ett insatsteam har därför satts in för att ta reda på om de bärande delarna är tillräckligt stabila. När de förhoppningsvis gett grönt ljus planerar alltså brandmän under dagen att bege sig in i hjärtat av katedralen, där branden har härjat och där stora delar av taket fallit ned.