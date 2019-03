”Brexitförräderiet” – kraftiga reaktioner i brittisk press

Frustrationen är märkbar i Storbritannien efter fredagens omröstning.

Theresa Mays Brexitavtal röstades ned med 58 rösters marginal – trots att hon inför omröstningen lovat att lämna sin post, om bara parlamentarikerna röstade ja.

Men inte ens det avgångslöftet kunde alltså få avtalet över mållinjen. Trots att Storbritannien enligt den ursprungliga planen skulle ha lämnat EU på fredagen (den 29 mars), befinner sig därför landet nu i en märklig limbo.

”Brexitförräderiet” dundrar Daily Mails förstasida. The Sun pekar anklagande mot nej-röstarna: ”Skäms, ni ledamöter som förrådde 17,4 miljoner väljare. Vi är Brexsjukt (”Brexsick”) trötta på er!”

Flera av morgontidningarna konstaterar att risken för nyval ökat efter omröstningen.

”Storbritannien riskerar ett val efter att Mays avtal krossats” konstaterar The Times. The Guardians rubrik lyder: ”En sista omröstning – sedan är det nyval”.

I nästa vecka kommer EU-vänliga ledamöter i parlamentet att fortsätta arbetet med att mejsla ut en alternativ Brexitplan, som kanske kan få stöd av en majoritet. Enligt The Guardian och flera andra tidningar överväger personer i Mays inre krets att ställa premiärministerns avtal mot denna nya Brexitplan i en sista avgörande omröstning.

Om premiärministern skulle förlora även då, ska hon vara beredd att utlysa nyval. Inget av detta har dock bekräftats officiellt.

De av Storbritanniens tidningar som har nära band till brexitörfalangen i Tories, lyfter i stället fram de krav på en ”no deal”, en avtalslös Brexit, som tusentals demonstranter förde fram i London på fredagen.

https://twitter.com/erikdelareguera/status/1111943850271166464

”Vi kommer aldrig ge upp den Brexit vi röstade för”, lyder The Daily Express förstasidesrubrik, med en bild på en folkmassa i bakgrunden. Samtidigt braskar The Daily Telegraph – där den före detta utrikesministern Boris Johnson är återkommande skribent: ”Vi måste omfamna en 'no deal'”.

Opinionen är splittrad. Förra helgen demonstrerade hundratusentals britter för en ny folkomröstning om Brexit.

Men om inget annat sker går Storbritannien i nuläget mot en avtalslös Brexit den 12 april.

Läs mer: Erik de la Reguera: Nyval har blivit mer sannolikt