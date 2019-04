Brexitsamtal ”går trögt” mellan May och Corbyn

Under onsdagen möttes de båda ledarna i ett första försök att få Brexitfrågan att röra sig framåt. När deras medhjälpare åter träffades under torsdagen, för att framför allt diskutera vad som beskrevs som ”tekniska frågor”, kom de första tecknen på att allt inte går på räls.

Enligt Labourkällor, som citeras av nyhetsbyrån Reuters, går samtalen ”inte särskilt bra” och hittills har regeringen inte kommit med några större förslag till förändringar av det avtal som May tidigare förhandlat fram med EU.

Samtidigt skriver The Guardian att Theresa May har skrivit ett brev till Jeremy Corbyn som ska innehålla ett förslag där underhuset får ta ställning till om det ska bli en andra folkomröstning. Något som Labour har krävt.

Theresa May har tidigare varit tydlig med att så länge hon sitter vid makten är det inte tal om en andra folkomröstning.

De båda sidorna kommer att fortsätta sina möten under fredagen.

Enligt The Guardian är också ett andra brev på väg att skrivas, detta till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. I brevet kommer May att be EU om ytterligare en förlängning av artikel 50, alltså en senareläggning av Storbritanniens utträde ur EU.

Irlands regeringschef Leo Varakdar sa på torsdagen att Storbritannien måste erbjuda ”en trovärdig och realistisk väg framåt” för att berättiga en förlängning av artikel 50.

