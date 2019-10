Britterna drömmer om en ny storhetstid efter imperiet som fallit

Samma dag som den 178 år gamla resebyrån Thomas Cook kollapsar under skulder på 1,7 miljarder pund landar prins Harry och Meghan Markle i Sydafrika. Det är det brittiska utrikesdepartementet som har skickat ut prinsparet. De följande två veckorna turnerar de i Afrika: Sydafrika, Angola, Botswana och Malawi.

Den internationella bilden av Storbritannien har skadats av Brexit, upplever det brittiska UD. Kungafamiljen ska användas strategiskt för att reparera den. Prins Harry sänds enligt uppgift till södra Afrika för att han har en ”ung, mångkulturell familj som representerar det moderna Storbritannien”. Och när Storbritannien nu ska lämna EU sträcker landet sig efter ekonomiska möjligheter på annat håll.

Först och främst i länder som en gång i tiden hörde till det brittiska imperiet.

”Samväldet” kallas det (The Commonwealth), en organisation av stater som nästan alla är tidigare brittiska kolonier. Den som studerade Meghan Markles fem meter långa brudslöja vid prinsparets bröllop förra året kunde notera att skapelsen var broderad med en blomma från vart och ett av samväldets 53 länder. Geopolitik och ekonomisk strategi utförd i ljuv spets.

Allt fastklämt med tiara och hårnålar.

Prins Harry och Meghan Markle besökte presidentparet Cyril Ramaphosa och Tshepo Motsepe i Pretoria i början av oktober i år. Foto: TT

Boris Johnson må inte ha mycket gemensamt med Meghan Markle men premiärministerns vision för Storbritannien efter Brexit handlar om något liknande. Storbritannien ska lämna EU för att kunna återta sin historiskt mer naturliga roll som en global, liberal och ekonomisk stormakt, tänker han sig.

Storbritannien ska ekonomiskt knytas mer till länderna i sitt tidigare imperium. Och mindre till Bryssel.

”Ut ur EU och in i världen”, som magasinet The Spectator uttryckte saken på ett berömt omslag 2016. Boris Johnson har varit chefredaktör för just The Spectator. Han är mycket präglad av magasinets politiska tradition.

Samtidigt som prins Harry och Meghan Markle steg av planet i Johannesburg den 23 september ringde tusentals brittiska turister i panik till sina försäkringsbolag eftersom de satt fast utomlands.

Resebyrån Thomas Cook hade gått i konkurs efter 178 år och därmed ställt in alla sina flyg. 150 000 britter var strandade i utlandet. Den brittiska regeringen fick aktivera vad som kom att kallas ”operation Matterhorn”: den största brittiska repatrieringsoperationen i fredstid. För att få hem de övergivna charterturisterna.

Meghan Markles slöja vid bröllopet, mellan henne och prins Harry, var över fem meter lång och broderad med en blomma från vart och ett av samväldes 53 länder. Foto: TT

Thomas Cook, mannen bakom den nu konkursade resebyrån, började under mitten av 1800-talet anordna gruppresor för religiösa nykterister i Leicestershire. Det hör till en av historiens ironier att företaget han startade skulle utvecklas åt det håll det gjorde. Dagens brittiska charterturister är berömda för många ting: måttlighet gällande alkohol är inte en av dem.

Thomas Cook började med att arrangera mindre inrikesresor men fick snabbt smak för äventyr.

Snart seglade han betalande passagerare nerför Nilen.

Före kollapsen för två veckor sedan hade resebyrån Thomas Cook 19 miljoner kunder per år, 22 000 anställda och 500 fysiska resebyråer som nu står igenbommade längs med huvudgator i mellanstora brittiska städer. Thomas Cook höll envist fast vid sin gamla affärsmodell samtidigt som kunderna för länge sedan hade lärt sig boka egna flygresor på nätet. Skulderna hopade sig och när efterfrågan på resor till Turkiet gick ned på grund av de politiska oroligheterna och Brexit skakade pundet på valutamarknaderna, ja då gick det plötsligt inte mer.

Varumärket Thomas Cook hade klarat två världskrig, sex brittiska monarker samt det brittiska imperiets långsamma officiella sönderfall. Men här, på randen till det brittiska utträdet ur EU, tog det slut.

Thomas Cooks konkurs skapade rubriker över nästan hela världen. Detta var inte bara en av världens äldsta resebyråer. Thomas Cook var en symbol för det brittiska imperiet.

Nu tycktes dess sista rester rasa.

Hertigen och hertiginnan av York, senare kung George VI och drottning Elizabeth serveras te på Mombasa Sport Club i Kenya, 1924. Foto: TT

”Problemet med engelsmännen”, sa författaren Salman Rushdie, ”är att de inte kan sin historia” och anledningen till att de inte kan sin historia ”är att så mycket av den utspelade sig på andra sidan jordklotet”.

Bara 22 stater i världen (däribland Sverige) har undvikit att någon gång bli invaderade av Storbritannien. Detta innebär inte att alla stater utom 22 var del av det brittiska imperiet, bara att brittiska soldater (och i en del fall statssanktionerade pirater) har varit där. Och därmed säger siffran något om Storbritanniens globala maktambitioner genom tiderna.

När det brittiska imperiet var som störst gick solen aldrig ner över det. Och detta jättelika imperiums spöken finns överallt i debatten om Brexit.

Fast vända ut och in.

Brexitörer pratar ofta om den 31 oktober (dagen när Storbritannien ska lämna EU) som ”självständighetsdagen”. Det finns planer på ett brittiskt ”självständighetsmuseum” finansierat av entusiaster som ska berätta om den långa vägen till Brexit. Som vore Storbritannien en kolonialstat på väg att slå sig fri från en europeisk övermakt.

När det i själv verket är Storbritannien som under pompa och ståt glatt förtryckt en knapp fjärdedel av jordklotet.

Det har länge förts en debatt i Storbritannien om det brittiska folkets bristande kunskaper om sitt koloniala förflutna. Allt från hur britterna utvecklade föregångaren till Hitlers koncentrationsläger under Boerkriget till hur viktig slavhandeln faktiskt var för det brittiska imperiet.

Traditionellt har man i Storbritannien i stället lyft fram imperiets slut. Vilket kom till relativt fredligt.

I alla fall jämfört med hur andra imperium har fallit.

”Det finns bara ett imperium i världshistorien där det styrande folket utan påtryckningar utifrån eller trötthet på att styra frivilligt har lämnat ifrån sig sin hegemoni över andra folk och gett dem deras frihet”, sa den tidigare Labourledaren Clement Attlee vid en föreläsning i Oxford 1960.

I verkligheten var det inte riktigt så enkelt. Och visst fanns det ”press utifrån” att släppa kolonierna.

Inte minst finansiellt.

Ekonomen John Maynard Keynes påpekade efter andra världskrigets slut 1945 att både imperiet och hela den brittiska krigsmaskinen överlevt enbart tack vare amerikanska krigslån. Storbritannien behövde nu inse att landet helt enkelt inte hade råd att vara en stormakt längre.

Bild 1 av 2 Foto: Rights Managed Bild 2 av 2 Brittiska officerare i Östafrika under första världskriget. R.E Herring, Dr Jewell och major Sweeny 1917. Foto: Copyright (c) Mary Evans Picture Library 2013 Bildspel

Men varken Labourpartiet eller de konservativa lyssnade. Sedan dog John Maynard Keynes.

Av överarbete.

En återkommande myt bland många brexitörer är att Storbritannien inte fick någon del av den amerikanska Marshallhjälpen efter kriget. Det var därför som den brittiska ekonomin gick så dåligt och Storbritannien aldrig reste sig och blev en industriell stormakt som Västtyskland.

I själva verket fick Storbritannien en större andel Marshallpengar än något annat europeiskt land. Däremot använde man inte resurserna särskilt klokt, i hög grad eftersom Storbritannien vägrade ge upp idén om sig självt som imperium.

Och global stormakt.

Brexit är på många sätt en dröm om att bygga ett nytt imperium. Under folkomröstningen 2016 lyfte brexitörerna ofta fram vad de såg som den långsiktiga ekonomiska rationaliteten i att klippa banden med Europa och i stället försöka återknyta dem med landets forna kolonier.

Europa och dess ekonomier växer ganska långsamt. Många ekonomier inom ”samväldet” ökar snabbare.

Motargumentet är då förstås att Europa fortfarande är världens största marknad och länderna inom ”samväldet” står för mindre än 10 procent av all brittisk export. Dessutom är efterfrågan på finansiella tjänster (vilket är vad den brittiska ekonomin i hög grad är specialiserad på) inte jättestor i många av samväldets länder.

I alla fall inte för tillfället.

”Samväldet” bildades för att många av de forna kolonierna fortfarande kände starka kulturella kopplingar till Storbritannien och brittiska institutioner.

Men det betyder inte att relationen är okomplicerad.

Boris Johnson skapade stor kontrovers för ett par år sedan när han i en av sina tidningskolumner påstod att Barack Obama hade ett ”nedärvt hat mot Storbritannien” eftersom den amerikanske presidentens farfar misstänks ha torterats av britterna i Kenya. Att brittiska soldater torterade, kastrerade och mördade fångar i Kenya på 1950-talet framgår av officiella dokument som blev tillgängliga först för några år sedan.

Folk har hurrat efter prins Harry och Meghan Markle under resan i Sydafrika. Men i drottning Elizabeths spira blänker en juvel framslipad ur världens största diamant: och den är stulen från Sydafrika.

Samtidigt är det inte heller så enkelt som att Brexit bara är en nykolonial dagdröm. Effekten av ett dött imperiums längtan efter myten om sig själv.

Bild 1 av 2 I drottning Elizabeths spira glittrar världens största slipade diamant, 530,2 karat, som är stulen från Sydafrika. Foto: TT Bild 2 av 2 Drottning Elizabeth II tar emot spiran av ärkebiskopen Geoffrey Fisher under sin kröning i Westminster Abbey den 2 juni 1953. Foto: Rights Managed Bildspel

Boris Johnsons regering är den mest EU-kritiska i Storbritannien någonsin. Men den är också den med mest etnisk mångfald hittills.

Inrikesminister Priti Patel och finansminister Sajid Javid representerar dessutom någonting som faktiskt existerar även i väljarkåren: Stora grupper med bakgrund i södra Asien röstade för Brexit. Detta trots att folkomröstningskampanjen sommaren 2016 var full av främlingsfientlighet.

Det är svårt att dra exakta slutsatser av folkomröstningsresultatet vad gäller hur olika minoriteter röstade, men tittar man exempelvis på västra London så sticker väljare med bakgrund i just södra Asien ut. De är i högre grad för ett utträde ur EU än andra väljare.

Foto: Stefan Rothmaier

Den välbeställda medelklassen i London var emot Brexit.

Det gäller inte medelklassväljare med bakgrund i södra Asien.

Och tittar man utanför London så röstade nästan varenda valkrets med en större minoritet från södra Asien för Brexit. Det förklarar inte resultatet men visar att Brexitväljarna inte alls bara var vita arbetarklassväljare i avindustrialiserade städer i norra England.

Michael Gove som är minister i Boris Johnsons regering pratade ofta i kampanjen om att EU:s fria rörlighet i praktiken ledde till ett ”rasistiskt invandringssystem” i Storbritannien. Blonda polacker kunde komma in på enbart ett pass, samtidigt som mörkhåriga indier fick kämpa i månader med visum och blanketter.

Brexitmotståndarna försökte under folkomröstningskampanjen att appellera till britternas europeiska identitet för att få dem att stoppa Brexit.

De glömde att stora grupper i det brittiska samhället inte har något sådant:

En europeisk identitet.

Prins Harry och Meghan Markle besöker förorten Nyanga i Sydafrika 23 september 2019. Foto: TT

Prins Harry och Meghan Markle vinkade i onsdags adjö till Sydafrika:

”Afrika har alltid hållit mig i sin famn på ett sätt som jag inte kan beskriva”, sa prinsen.

I månader har det viskats om att kungahuset funderar på att utlokalisera prins Harry till Afrika mer permanent. För att främja de brittiska relationerna.

Och de ekonomiska intressena.

Imperiet har fallit. Och imperiet består.

Diamanterna i drottningens spira är tunga.

Och Brexit då? Nej, just nu går det inte så bra med Brexit.