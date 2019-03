Katrine Marçal: Britterna lider brist på panik - då ökar risken för att krascha ut ur EU.

Min mor sov dåligt hela slutet av 90-talet. Det är i alla fall så jag minns det. Och det är naturligtvis en grov överdrift. Men hon var programmerare och tvungen att hantera den så kallade millenniebuggen.

De flesta datasystem använde två siffror istället för fyra för att ange årtal. 1999 angavs som 99 och rädslan var därför stor inför millennieskiftet för att allt från kärnkraftverk till banksystem skulle tro att det var år 1900 istället för 2000. Maskinerna skulle bli galna.

Flygplan falla från skyn och fångarna rymma från högsäkerhetsfängelserna.

Inget av detta inträffade dock.

Och min mamma sov bättre.

I Storbritannien har militären placerat en krisledningsgrupp i en kärnvapenbunker under försvarsdepartementet. ”Operation Redford” aktiverades i början av förra veckan och dess syfte är att hjälpa landet klara av en eventuell krasch ut ur EU utan ett formellt avtal. 3.500 soldater ska vara beredda, bland annat är det tänkt att de ska kunna hjälpa till att transportera mat, bensin och mediciner ut i landet.

Om det skulle behövas.

Det omöjliga ser nämligen ut att kanske vara på väg. Brexitprocessen har kollapsat (igen..) och det verkar inte troligt att Theresa Mays avtal går igenom det brittiska parlamentet denna vecka heller. Parlamentet kommer då antagligen att försöka staka ut någon form av alternativ.

Man kommer att rösta om andra former av utvägar ur den rådande låsningen: allt från en mjuk Brexit med ett avtal av norsk modell, till en ny folkomröstning. Men huruvida något av dessa alternativ lyckas generera en majoritet i parlamentet är mycket oklart.

Och i så fall går Storbritannien faktiskt mot att lämna EU den 12 april under kaotiska former.

Hur kaotiska är den stora frågan.

Huvuddelen av all mat, medicin och varor som kommer in och ut ur landet skulle plötsligt behöva kontrolleras. Över en natt. Och Storbritannien har varken system eller personal för att hantera detta. 10.000 köande lastbilar riskerar därför att blockera vägarna upp från landets stora hamnar. Detta kan i så fall ganska snabbt leda till varubrist ute i affärerna.

Storbritannien skulle över en natt förlora inte bara sin nuvarande tillgång till EU:s marknad, utan även till alla de länder som EU har handelsavtal med: ekonomier som Kanada, Japan och Mexiko. Landet skulle i ett slag gå över till att handla enligt världshandelsorganisationens regler.

Tullar på i medeltal 5,7 procent skulle tillkomma på import från EU och 4,3 procent på export till EU. Storbritannien kunde sänka eller ta bort dessa tullar, men då måste landet också sänka eller ta bort tullarna gentemot hela resten av världen, sådana är världshandelsorganisationens regler. Det finns därmed en risk att brittiska företag slås ut i de sektorer som inte klarar den här typen av omedelbar konkurrens med resten av världsmarknaden.

Landet står med andra ord inför svåra politiska överväganden. Och den här typen av kaotisk Brexit skulle kunna leda till den värsta lågkonjunkturen på decennier. I alla fall om man får tro den brittiska centralbanken. Förra veckan gick arbetsgivarorganisationer och fack ut i ett för Storbritannien extremt ovanligt gemensamt upprop: de varnade för att denna typ av Brexit skulle innebära en ”nationell nödsituation”

Å andra sidan: kan det verkligen vara så illa? För det råder allt annat än panik bland folk i Storbritannien. Enligt opinionsmätningar skulle runt 30 procent av befolkningen rentav föredra att lämna EU på detta sätt. Och tittar man enbart på konservativa väljare är samma siffra över 50 procent. En del av detta är rent ideologiskt: många britter ser ett utträde helt utan avtal som det enda säkra sättet att verkligen garantera en definitiv skilsmässa från EU. Ja, det må orsaka kaos och ekonomisk skada initialt men på sikt skulle landet och ekonomin gynnas av att stå helt fria från EU:s regler och inflytande.

Det är med andra ord lika bra att riva av plåstret.

För de flesta britter handlar det dock om ren och skär trötthet. Om ni är uttråkade av att läsa om alla turerna runt Brexit, ja då kan ni föreställa er hur folk i Storbritannien känner. De utdragna förhandlingarna har varit förödmjukande för landet. Samtidigt är Brexit den allt annat överskuggande frågan. Det finns en frustration både med att det har tagit sådan tid och med att parlamentet inte verkar kunna bestämma sig. Många människor reagerar genom att helt enkelt önska sig ett slut på alltihop.

Vilket som helst.

Brexitören och den tidigare utrikesministern Boris Johnson skrev i måndags i The Telegraph att premiärminister Theresa May bör göra som Moses i bibeln. Premiärministern bör vända sig till ”faraoerna i Bryssel” och helt enkelt säga som Moses gjorde: ”låt mitt folk få gå”.

Sedan bör Storbritannien lämna utan ett avtal.

Kosta vad det kosta vill.

Boris Johnson verkar dock ha glömt att just denna episod i Bibeln följdes av 40 år av virrande i öknen. Samt att bara en person bland de tusental som gav sig av på detta sätt från Egypten faktiskt lyckades ta sig till det förlovade landet.

Nåväl.

Theresa May är inte Moses.

Och kanske har ekonomerna och experterna helt enkelt fel gällande vilka problem ett EU-utträde utan avtal skulle skapa. Kanske är det hela just som millenniebuggen. Det tjatas om att himlen ska trilla ner över våra huvuden, men sedan händer knappt någonting.

De statsvetare som har försökt spekulera i britternas anmärkningsvärda lugn pekar också ofta mot andra världskriget. Storbritannien blev aldrig invaderat och även om man kom ur kriget som ett bankrutt land utan imperium gick man inte igenom vad många stater i öst och Centraleuropa gick igenom. Britterna har helt enkelt svårt att föreställa sig sådant som att varor ska ta slut.

Vanligt folk fnissar i hög grad åt sådana varningar.

Kanske gör de helt rätt i det.

I stora delar av landets poliska kretsar finns samtidigt en bild av att det ändå aldrig kommer att gå så långt. ”Man kommer inte låta det ske” är en fras som jag hör mycket. Det är emellertid oklart vem exakt denna ”man” som inte kommer att låta Storbritannien falla över klippan egentligen är. Tankefiguren är dock att en krasch ut ur EU vore ett så orimligt högriskföretag att det helt enkelt inte kommer att inträffa.

”Någon” kommer att stoppa det hela eftersom världen trots allt fortfarande är en rationell plats där mogna västerländska demokratier inte tar den här typen av risker med sin egen ekonomi.

Och denna ovilja att se en krasch som en reell möjlighet påminner om hur många tänkte i USA innan investmentbanken Lehman Brothers föll 2008. De som insåg vilka katastrofala följder det hela skulle kunna få för det finansiella systemet tänkte också i hög grad att den amerikanska regeringen just inte skulle låta det ske. Naturligtvis skulle man på något sätt rädda banken.

Alldeles oavsett vad finansministern hade sagt.

På samma sätt utgår många i Storbritannien nu från att EU, oavsett vad EU har sagt, kommer att intervenera mot en avtalslös Brexit.

Men den 15 september 2008 gick Lehman Brothers i konkurs.

Och resultatet blev den värsta finanskrisen sedan 1930-talet.

Skulle en avtalslös Brexit vara en Lehman Brothers (för den brittiska ekonomin), eller en millenniebugg?

Det är omöjligt att säga.

Men vad man nog ändå kan säga är att britternas brist på panik också ökar risken för just en avtalslös Brexit. Det kommer att komma ett läge denna vecka, när Theresa May (om hon överlever som premiärminister) måste fatta ett beslut. Och om Theresa May i den stunden vet med sig att stora delar av befolkningen inte är emot en krasch ut ur EU. Ja, då är det faktiskt möjligt att hon låter Storbritannien snubbla över klippavsatsen, hellre än exempelvis stoppar hela Brexitprocessen.

Och då kan det tidigare helt otänkbara faktiskt bli tänkbart: att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal den 12 april i hopp om att allt bara är en millenniebugg.

Saken är dock den att även millenniebuggen är omdebatterad. För vad hade egentligen hänt om programmerare som min mamma inte hade jobbat i åratal med att säkra systemen?

Hade flygplanen då fallit från skyn och fångarna rymt från högsäkerhetsfängelserna?

Och en sak är säker: Storbritannien har inte tid att göra lika omfattande förberedelser inför en avtalslös Brexit.

En sådan skulle just handla om att blunda.

Och hoppa.