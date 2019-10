Brittiska medier om Boris Johnson: En ”Saturday Night Leaver”

”Boris: Why I want to be a... SATURDAY NIGHT LEAVER”, vitsade tidningen The Sun med en fejkad bild på premiärministern i den klassiska discoposen från filmen ”Saturday Night Fever” från 1977.

När det brittiska underhuset samlas i dag för att rösta ja eller nej till det nya Brexitavtalet sker det för första gången på en lördag sedan Falklandskriget 1982. Omröstningen kan innebära att landet efter en 2,5 års lång och komplicerad förhandling äntligen går i mål med utträdet ur EU. Eller inte. Osäkerheten är stor och Boris Johnsons stöd för att få igenom sitt avtal balanserar på en knivsegg.

Den ödesmättade omröstningen beskrivs på olika sätt av brittiska medier, visar en genomgång av deras förstasidor. Daily Express kallar det för Boris Johnsons ”sista stridsrop”. The Independent skriver att premiärministern står inför ”räkenskapens dag.”

Flera andra tidningar tar upp oppositionens planer för att försöka stoppa Brexit, bland andra The Guardian. Tidningen skriver att även om Boris Johnson vinner slaget kan han förlora kriget och syftar på den grupp inom Labour och tidigare parlamentsledamöter i Tory som planerar att föreslå ett ändringsförslag.

https://twitter.com/guardiannews/status/1185325639726981121?s=20

The Times påminner om att regeringen tidigare har kallat ändringsförslaget, som syftar till att få en andra folkomröstning, för en ”varg i fårkläder”.

Daily Telegraph skriver i stället om att Boris Johnson kan få oväntat stöd av en grupp inom Labour som går emot partilinjen och väntas rösta för premiärministerns Brexit-avtal: ”Johnsons vågskål kan slå över i seger efter rebellerna nya komplott”.

https://twitter.com/Telegraph/status/1185297227432054784

Financial Times skriver att Boris Johnson kommer mötas av hårt motstånd såväl inomhus som utomhus där hundratusentals demonstranter förväntas samlas för att få en andra folkomröstning.

https://twitter.com/FinancialTimes/status/1185297031310393344?s=20

Daily Mail har gjort en undersökning som visar att brittiska folket stöder Boris Johnsons försök att få sitt Brexit-avtal godkänt av parlamentet med 47 procent: ”YOU DEMAND - DO THE DEAL”, lyder rubriken.

Independent går rakt på sak: ”Ledamöterna väljer sida”.

https://twitter.com/Independent/status/1185361367655690241?s=20

Om det blir ett ja förväntas Boris Johnson lägga fram lagstiftning på måndag i syfte att ratificera avtalet, som ska träda i kraft senast den 31 oktober.

Om det blir ett nej aktiveras en lag som kräver att premiärministern ber EU om att återigen skjuta upp datumet för Brexit.